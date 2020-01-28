Большинство людей доверилось бы роботу, а не своему руководителю — исследование

Недавнее исследование Oracle и Future Workplace показало , что искусственный интеллект уже меняет взгляд людей на рабочее место. В частности, 64% опрошенных заявили, что доверились бы роботу больше, чем своему руководителю.

В исследовании приводятся убедительные аргументы в пользу того, что ИИ уже завоевывает сердца и умы сотрудников. Большинство респондентов сказали, что они «взволнованы» и «оптимистичны» в отношении новых технологий в офисе. Опрошенные ожидают, что они помогут овладеть новыми навыками (36%), получить больше свободного времени (36%) и расширить свою текущую роль, сделав ее более стратегической (28%).

Все это говорит о том, что сотрудники считают новые технологии средством, которое улучшит работу и позволит делегировать неинтересные задачи. Исследование Oracle и Future Workplace также подтверждает выводы предыдущих: руководителям нужно усерднее работать, чтобы завоевать доверие подчиненных.

Учитывая это позитивное отношение к ИИ, можно ли говорить о том, что в будущем технологии заменят людей в офисе? Межличностные рабочие отношения остались в прошлом?

Чтобы это выяснить, основательница The Humphrey Group Джудит Хамфри поговорила с несколькими топ-менеджерами, деятельность которых связана с новыми технологиями, и узнала, что они думают о перспективах для своих коллег из разных индустрий.

Мир роботов и не только

Робот — это программируемая машина, которая может выполнять ряд действий, и в большинстве случаев автономно. 82% опрошенных согласились с тем, что роботы могут выполнять некоторые задачи лучше, чем их руководитель. Роботы отлично справляются с рутинной работой, которую они делают без нареканий, быстро и не уставая.

Но роботы представляют лишь небольшую часть мира искусственного интеллекта, да и не каждый из них обладает ИИ. В рабочей среде ИИ может предоставлять информацию, поддерживать актуальность графиков, решать проблемы, управлять бюджетами, отвечать на вопросы и даже проверять потенциальных сотрудников.

«У компаний есть прекрасная возможность автоматизировать огромный объем работы, одновременно улучшив взаимодействие с клиентами и партнерами», — отмечает Джефф Гризентвейт, вице-президент по продукту в компании-разработчике Catalytic.

Передовые технологии также могут улучшить взаимодействие с сотрудниками. Рассмотрим оценку эффективности работы. Пол Пеллман, CEO платформы для управления командой Kazoo, рассказал, что его компания разработала систему, которая заменяет ежегодный обзор эффективности непрерывной обратной связью в течение всего года.

«Лучшим сотрудникам обратная связь нужна чаще, чем раз в год. На самом деле, ежегодные обзоры эффективности нельзя назвать поддержкой — скорее критической оценкой, поскольку они часто связаны с повышением в должности или его отсутствием», — подчеркнул Пеллман.

По его словам, система анализа производительности Kazoo позволяет людям устанавливать свои цели, согласовывать их с целями более высокого порядка и регулярно получать отзывы о том, насколько они преуспевают в их достижении.

Новые технологии способны помочь в создании позитивной рабочей культуры. Компания Kazoo разработала платформу Reward and Recognition, которая позволяет каждому сотруднику в любой момент похвалить другого. С помощью этой системы новичок также может получить приветственные сообщения от других членов команды вплоть до CEO.

И он, в свою очередь, может ответить: «Спасибо, что помогли мне почувствовать себя комфортно». Эта система — технологическое решение, но слова и чувства, которыми на ней обмениваются, принадлежат людям. Пеллман говорит, что 80% сотрудников обращаются к платформе Reward and Recognition как минимум раз в месяц, и она «создает культуру признания», потому что положительные отзывы видит весь коллектив.

Как менеджеры могут завоевать доверие

Справедливо спросить, могут ли руководители одолеть роботов в борьбе за доверие сотрудников. Определенно, да. У людей есть способности, которыми не наделены новые технологии. Опрошенные Oracle и Future Workplace люди сказали, что их начальники лучше, чем роботы, «понимают чувства» (45%), «обучают» (33%), «создают или продвигают рабочую культуру» (29%) и «оценивают эффективность команды» (26%).

Руководителям нужно сфокусироваться на развитии этих качеств и передать ИИ более рутинные задачи. В исследовании Accenture, на которое ссылается Harvard Business Review, говорится, что сейчас менеджеры тратят более половины своего рабочего времени на задачи, подходящие для машин. Например, глава отдела может часами ломать голову над расходами, политикой командировок или бюджетом. Эти задачи отвлекают его от общения с командой и клиентами.

«Машины улучшат работу управленцев. Люди видят разницу между искусственным интеллектом и человеческим интеллектом, они хотят получать от руководителей то, чего не дают машины: эмпатию, индивидуальное наставничество и карьерные советы», — отметила Эмили Хе, старший вице-президент по управлению человеческим капиталом в Oracle.

Представьте себе рабочее место, где менеджеры, не обремененные рутинными задачами, могут сосредоточиться на людях. «Искусственный интеллект и машинное обучение вернут в рабочий процесс человечность. За последние сто лет развитие технологий сделало рабочее место менее человечным, поскольку взаимодействие с технологиями было не очень естественным. С помощью ИИ мы сможем вернуться к тому, что присуще человеку: совместной работе и генерированию идей», — добавила Хе.

Менеджеры должны быть готовы к этому новому миру, который потребует эффективного руководства. Тренировка софт скиллс в нем станет обязательной, так же, как и глубокое понимание и развитие эмоционального интеллекта. Согласно исследованию Accenture, руководителям понадобится уделять больше внимания навыкам межличностного общения, которые станут необходимы в среде, основанной на искусственном интеллекте.

ИИ станет партнером человека в этом новом, более гуманистическом мире труда. «Менеджеры должны развивать культуру, где творческое использование ИИ поощряется и позволяет членам команды предлагать новые идеи для бизнеса», — заключила Хе.

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