Специалист по отношениям с роботами, автор VR-экскурсий, цифровой эколог: 10 профессий, которые появятся в новом десятилетии

Бояться ли нам, что вскоре всех заменят роботы, и как ужиться в цифровом пространстве? Эксперты Университета ИТМО и крупных IT- и FinTech-компаний делятся предположениями, каким профессиям суждено появиться в 2020–2030 годах.

Ушедшая декада запомнится технологическим бумом, ростом спроса на специалистов в области IT, развитием специальностей на стыке смежных наук, как, например, биоинформатиков, и высокотехнологичных отраслей — квантовых коммуникаций, AI, AR и VR.

Наступил 2020 год — и это не просто очередной новый год, который все с нетерпением ждали, а начало нового десятилетия.

Александр Капитонов, доцент и старший научный сотрудник факультета систем управления и робототехники, сотрудник Международного научного центра «Нелинейные и адаптивные системы управления» Университета ИТМО

Недавно я читал пленарную лекцию в MIT Media Lab о вопросах симбиоза роботов и живой природы. Может ли живая природа в паре с автоматическими системами выступать самостоятельным агентом? Кто будет нести ответственность за инциденты с участием автоматических агентов? Что мы будем делать, если у роботов будет гораздо больше денег, чем у людей?

И вскоре я предполагаю увидеть профессии, которые будут решать подробные вопросы. Например...

Специалист по отношениям с роботами

По таким футуристичным шоу, как «Черное Зеркало», «Электрические сны Филипа К. Дика», «Любовь, смерть, роботы», можно представить себе огромное количество сценариев, где потребуется участие специалистов по взаимодействию с роботами. В принципе, формат взаимоотношений между людьми, а тем более формат взаимодействия с машинами.

Уже сейчас есть большой труд под названием Ethically Alight Design, где затрагиваются самые разные вопросы — от искусственного интеллекта до индустрии интимных роботов. Как человеку помочь адаптироваться к таким изменениям во внешнем мире? Для этого появится специальная профессия!

Страховой агент и риск-менеджер для роботов

Когда роботы станут полноценными участниками экономических процессов, встанет вопрос оценки и разделения рисков в этой среде. Например, обязательное страхование ответственности роботов и связанные с этим профессии. Скорее всего, эти полисы будут отличаться от привычных нам ОМС или ОСАГО, так как роботы должны быть достаточно предсказуемыми.

В принципе, структура экономики общества будущего претерпит большие изменения, что достаточно красочно описано в книге «Посткапитализм» Пола Мейсона.

Разработчик свалочных месторождений

В будущем свалки станут ценным источником ресурсов, и добыча полезных материалов из недр свалки будет не менее опасной, чем добыча нефти и газа. Возможно, одними из первых свалочными старателями станут именно роботы в результате конкуренции за ресурсы.

Дмитрий Янтер, аналитик Deutsche Bank Technology Center

Цифровой эколог

Мы активно используем биологические термины для описания цифровых систем: компьютерные вирусы, поколения процессоров, экосистема как совокупность умных устройств и сервисов.

С одной стороны, цифровой эколог изучает и описывает, как устроены большие цифровые системы, как они меняются со временем. Попробуйте сделать архитектурную диаграмму, описать входы и выходы информационных систем какой-нибудь глобальной компании. На это уйдут месяцы работы и тысячи страниц, а полученная диаграмма тут же устареет, ведь за это время что-то поменялось.

В противовес этому подходу возьмем пчелиный улей — один человек без многотомных спецификаций может организовать работу десятка пчелиных семей, каждая может достигать 50–100 тысяч особей — сопоставимо с размером крупной корпорации.

Разница с ИТ в том, что двадцать лет назад у вас было две пчелы — мейнфрейма, каждая размером с огромный шкаф, потом появились сотни «многоядерных» пчел, а сейчас виртуальный улей живет где-то в облаках. Как трансформировать сложные системы «экологичным» образом, мне кажется, очень интересный вопрос.

С другой стороны, цифровой эколог будет изучать проблемы разумного потребления и цифрового загрязнения. Здесь есть разные аспекты: насколько захламлены цифровым мусором смартфоны пользователей, информационные системы, социальные сети и какой цифровой след мы оставляем.

Многим цифровое пространство кажется бесконечным — наверное, так же воспринимали природные ресурсы 200–300 лет назад. Мусорный контент, его создание, передача и хранение стоят бесконечно мало, но когда его бесконечно много, результат становится неожиданным.

Когда может появиться эта профессия? Я думаю, что уже сейчас есть все предпосылки, и кто-нибудь, прочитав этот материал, загорится идеей и станет первым цифровым экологом.

Иван Ямщиков, AI-евангелист ABBYY, научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге, автор подкаста «Проветримся!»

Если говорить про ближайшее десятилетие, то я бы предложил такие профессии:

Цифровой археолог

Цифровые гуманитарные науки уже сейчас активно развиваются, однако пока в них работают или гуманитарные специалисты, освоившие ряд инструментов для анализа данных, или технические специалисты, решившие сменить или расширить поле своей научной деятельности. Между тем, объем и сложность доступных нам для анализа данных неуклонно растут. Чтобы работать с ними, нужен особый набор знаний и навыков.

Наставник

Люди — один из немногих видов животных, которые систематически занимаются обучением друг друга. По мере развития технологических образовательных платформ роль и специфика работы преподавателя будет меняться. Спрос на личные качества, способность к эмпатии, харизму будет расти.

Преподаватель не будет каждый год объяснять одно и то же, не будет тратить время на проверку заданий и контроль успеваемости. В итоге его роль будет сводиться к личному общению с другими участниками образовательного процесса, к работе с их мотивацией и целеполаганием.

Дарья Яковлева, программист-разработчик Команды Performance Advertising «ВКонтакте»

Создатель VR-экскурсий

Развитие VR-технологий и большие возможности в моделировании нашего мира в 3D позволят нам гулять по миру, просто надев шлем у себя дома. Дальше — больше: создадим модели Луны и обозримой Вселенной и сможем путешествовать с дивана.

А чтобы было не так скучно, понадобятся проводники, которые будут составлять интересные маршруты и рассказывать о жизни в разных точках планеты. К экскурсии смогут присоединиться ребята из разных стран, они будут знакомиться и тусить вместе в виртуальной реальности.

Экскурсовод придумывает часовые или дневные маршруты по Земле и космосу и интересные истории, создает группу в VK с материалами экскурсии, добавляет участников, создает VR-лайвстрим, к которому присоединяются участники, а еще заказывает еду на дом из разных стран своим слушателям, чтобы глубже погрузить их в атмосферу.

VR развивается быстро, объем инвестиций в эту сферу растет, поэтому думаю, что в ближайшие пять лет можно будет гулять по миру, не выходя из комнаты.

Андрей Фильченков, доцент факультета информационных технологий и программирования, руководитель лаборатории «Машинное обучение» Университета ИТМО

Этический тестировщик искусственного интеллекта

Системы искусственного интеллекта будут все шире внедряться в различные области жизни. В некоторых сферах — например, в медицине — конечное решение будет за человеком, тогда как в ряде других — например, вполне может быть, что в HR — такие системы будут принимать решения сами.

При этом к концу десятилетия то тут, то там стали греметь скандалы по поводу того, что системы искусственного интеллекта поступают не самым этическим образом — то женщин на работу берут с меньшей охотой, чем мужчин, то декларируют преданность радикальным идеям.

Поскольку такие скандалы скорее вредят компаниям, с ростом числа систем на основе ИИ потребуется проверять их на предмет того, не будут ли эти системы потенциальным источником скандалов. А поскольку и этические нормы стали меняться довольно быстро, то и уже внедренные системы следует заново оценивать, соответствуют ли они текущему моральному императиву.

В обязанности этического тестировщика будет входить поиск потенциально чувствительных решений, которые системы ИИ могут принять, а также отслеживание трендов в области общественной морали (вернее, общественных моралей, поскольку обществ в мире много).

То, как скоро эта профессия появится, зависит от скорости, с которой системы ИИ будут внедряться, и от того, насколько часто будут возникать этические скандалы, связанные с такого рода системами. Возможно, удастся на уровне дизайна такие конфликты предотвращать, но этот прогноз выглядит слишком оптимистичным.

На Западе стоит ждать появления этой профессии уже к середине следующего десятилетия.

Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных «Газпром нефти»

Бизнес-аналитик Data Science

Машинное обучение помогает управлять космическими ракетами, развивать «цифровое зрение» у беспилотников, оно применяется даже для поиска нефти.

Технологии развиваются очень быстро, и растет спрос на специалистов, обладающих компетенциями на стыке data science, программирования и проджект-менеджмента. В числе перспективных профессий будущего — DSBA (бизнес-аналитик Data Science).

Такой специалист важен на всех этапах создания продукта на основе технологий искусственного интеллекта — от разработки идеи до момента внедрения решения. Он отвечает за математическую постановку задачи команде разработчиков, ведет документальное сопровождение, проверяет применимость проекта на практике, готовит методику испытаний продукта и оценку его экономического эффекта.

Эта профессия появилась уже сейчас, и на 2020 год в нашей компании есть спрос на команду из 50 таких сотрудников.

Семен Краев, факультет цифровых трансформаций Университета ИТМО

Архитектор цифровой реальности

По нашим оценкам, в ближайшие годы окончательно оформятся и выделятся как отдельные профессии такие роли, как «Архитектор-разработчик цифровых трансформаций» (тот, кто знает ответ на вопрос «Как это сделать?»), «Аналитик-модельер цифровых трансформаций» (задается вопросом «А чем это грозит?») и «Аналитик-технолог цифровых трансформаций» (решает проблему «Как это обеспечить?»).

И хотя эти профессии пока еще не имеют броского названия, но это именно те специалисты, которые будут строить наше цифровое будущее.

Цифровая трансформация начинается с определения общей стратегии: каких результатов мы хотим добиться и какой эффект получить. Стратегия, как правило, не содержит описания конкретных технических решений.

Архитектор-разработчик — это как раз тот, кто разрабатывает ядро системы. В частности, именно он определяет, какие технологии необходимо использовать для достижения поставленных целей.

Любой сложный бизнес-процесс — это отлаженный практикой механизм, и его непродуманная цифровая трансформация включает в себя массу рисков. Это могут быть финансовые потери, потери производительности, сопротивление сотрудников и многое другое.

Предсказать возможные последствия и избежать их поможет создание цифровой модели этих процессов, своего рода отладочного стенда, на котором можно погонять различные сценарии. Это работа аналитика-модельера.

Аналитик-технолог решает не менее важные задачи. Он анализирует существующие бизнес-процессы, документирует их, формализует требования к цифровой трансформации, проводит тестирование функциональности и поддержку работоспособности системы.

Фото на обложке: Unsplash