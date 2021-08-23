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Истории

Японская компания создала робота-внучку для одиноких пожилых людей

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Компания Takara Tomy создала робота Ami-chan, который заменит внуков для одиноких пожилых японцев. Андроид выглядит как персонаж из мультфильма, узнает владельца благодаря встроенным камерам, знает более 1600 японских слов, может поболтать или спеть песенку.

Японская компания создала робота-внучку для одиноких пожилых людей

Создание различных роботов и искусственных версий животных для пожилых — далеко не новая идея. В наши дни гораздо проще разработать искусственного питомца, чем андроида. Ami-chan, произведенный Takara Tomy, похож на персонажа из мультфильма — это помогает избежать эффекта зловещей долины.

Ami-chan может моргать или полностью закрывать глаза, чтобы имитировать сон. В основном робот просто сидит как кукла, но он может реагировать на физическое взаимодействие. Он знает 1600 японских слов, более того, его также можно научить и другим словам, включая имена дедушек и бабушек, которые с ним взаимодействуют.

Андроид оснащен камерой, соответственно он может использовать функцию распознавания лиц, чтобы идентифицировать человека и обращаться к нему по имени.

Ami-chan знает 40 различных детских песен и стихотворений. Некоторые из них можно услышать лишь в определенное время года. Также робот произносит скороговорки, которые помогают владельцу тренировать мозг. Кроме этого, робот умеет имитировать сон, поэтому его можно укладывать спать.

Робот-внук

Фото в тексте: Takara Tomy

Стоимость устройства составит $250, но в отличие от реального щенка или котенка, в него не нужно вкладывать дополнительные ресурсы. Достаточно иногда менять батарейки.

Источник.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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