Как Руперт Мердок создал свою медиаимперию

1950-е годы: первые шаги в СМИ

Будущий магнат родился в Австралии. В 1952 году умирает его отец Кит Мердок. 21-летний студент Оксфорда Руперт получает в наследство семейный бизнес. Ему досталась газета The News of Adelaide, которая издавалась на юге Австралии с тиражом в 75 тыс. экземпляров.

1960-е годы: расширение семейного бизнеса

В 1960-х годах Мердок приобрел несколько местных газет в Австралии, в том числе The Sunday Times в Перте и The Daily Mirror в Сиднее. В 1964 году он основал национальную газету The Australian.

В 1960-м году Мердок стал владельцем The Daily Mirror, таблоида из Сиднея, Австралия.

В 1969 году Мердок вышел на британский медиарынок, купив The News of the World и The Sun.

1970-е годы: выход в США

В 1973 году Мердок начал работать и в США, где приобрел The San Antonio Express и The San Antonio News, которыми больше не владеет.

Мердок в новостном отделе The New York Post в 1978 году, спустя два года после приобретения газеты.

В 1976 году он приобрел The New York Post, которую продал в 1988 году, а затем вновь выкупил в 1993 году.

1980-е годы: укрепление влияния в Великобритании

В 1981 году Мердок приобрел в Великобритании The Times и The Sunday Times. Теперь он контролировал большую часть британского медиарынка.

В 1985 году Мердок купил киностудию 20th Century Fox. К 1986 году он запустил сеть вещания Fox, где показывали сериалы, ставшие классикой телевидения, например «Симпсоны» и «Секретные материалы».

Мердок на встречах в 1981 году.

В 1986 году Мердок внезапно перенес офисы принадлежащих ему британских газет туда, где их можно печатать с помощью менее трудоемких технологий. В знак протеста более 5 тыс. работников типографии и производства объявили забастовку и в результате были уволены. Считается, что этот конфликт изменил баланс сил между профсоюзами и работодателями в Великобритании.

В 1987 году News Corp купила Harper & Row, которая в 1990 году превратилась в HarperCollins после слияния с издательством William Collins (в него тоже инвестировал Мердок).

В 1988 году Мердок основал в Великобритании Sky Television. В следующем году сеть запустила кабельный новостной канал Sky News.

1990-е годы: запуск Fox News

В 1995 году News Corp запустила в Австралии вещательную компанию Foxtel. В 1996 году появился новостной канал Sky News Australia.

В 1996 году Мердок создал кабельный канал Fox News вместе с Роджером Айлзом, бывшим медиаконсультантом американских президентов Ричарда Никсона и Джорджа Буша. Fox News выбрал консервативный уклон. Там построили карьеру такие ведущие, как Билл О'Рейли, Гленн Бек, Такер Карлсон и Мегин Келли.

2000-е годы: покупка и продажа Myspace, приобретение WSJ

В 2005 году Мердок купил за $580 млн Intermix Media, материнскую компанию Myspace. Спустя шесть лет Myspace, которая с трудом конкурировала с другим социальными сетями, была продана за $35 млн.

В 2007 году Мердок приобрел за $5 млрд Dow Jones & Company, материнскую компанию Wall Street Journal. Вскоре после этого в журнале сменилось руководство, и новый владелец настаивал на более широком освещении политики.

2010-е годы: разделение бизнеса и продажа 21st Century Fox

В 2011 году Джеймс Мердок, один из сыновей Мердока, был назначен заместителем главного операционного директора News Corp. В том же году он оказался в центре скандала, связанного с прослушиванием телефонных разговоров знаменитостей. В результате была закрыта газета The News of the World.

В 2012 году Руперт Мердок разделил газетный и развлекательный бизнес на две компании: News Corp и 20th Century Fox. Он рассчитывал вновь объединить их, но в 2023 году отказался от этих планов.

Мердок с сыном Лахланом в 2017 году.

В 2018 году старший сын Мердока, Лахлан Мердок, стал исполнительным директором Fox Corp, телевизионного подразделения медиаимперии.

В 2019 году Walt Disney Company приобрела большую часть активов 21st Century Fox за $71,3 млрд, возглавив развлекательный бизнес Мердока. Оставшийся вещательный бизнес вошел в состав новой организации Fox Corp.

2020-е годы: скандал и уход из компаний

В 2020 году Джеймс Мердок ушел из News Corp. Причиной стали «разногласия по поводу определенных редакционных материалов, публикуемых новостными агентствами компании, и некоторых других стратегических решений».

В апреле 2023 года Fox News урегулировала дело с Dominion Voting Systems. Телеканал признал свою вину в том, что распространял ложную информацию о президентских выборах 2020 года в США, и теперь ему предстоит выплатить $787,5 млн.

В сентябре 2023 года Руперт Мердок сообщил, что передаст управление Fox и News Corp Лахлану Мердоку. Сам магнат останется почетным председателем обеих компаний.

