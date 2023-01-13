Starlink Илона Маска — лишь начало: как будет развиваться спутниковый интернет

Спутниковый интернет не отличается высокой скоростью, и обычно к нему обращаются лишь в крайнем случае или во время дальних авиаперелетов. Однако в 2023 году эта технология претерпит серьезную модернизацию. О спутниках нового поколения и их возможных проблемах — в пересказе материала Vox.

Частные компании и государства строят все больше планов относительно космического интернета.

SpaceX отправила на орбиту тысячи спутников Starlink и запланировала еще несколько запусков на этот год.

Amazon планирует создать созвездие из более чем 3 тысяч аппаратов в рамках проекта Project Kuiper и должна запустить первые прототипы в начале 2023 года.

Европейский союз предложил создать спутниковую сеть IRISS, включающую до 170 спутников, которые планируется вывести на низкую околоземную орбиту с 2025 по 2027 года.

Тайвань, по сообщениям, ищет инвесторов для своей национальной спутниковой системы.

Благодаря развитию коммерческой космической индустрии за последние несколько лет значительно снизилась стоимость космических запусков. Дешевеют и сами спутники.

«Эпоха возрождения»

Последние десятилетия космический интернет в основном обеспечивали геостационарные спутники. Эти устройства движутся по орбите на высоте около 36 тысяч км, благодаря чему могут покрывать большие участки земной поверхности. Однако по той же причине они предлагают очень медленное интернет-соединение.

Иначе работают новые аппараты Starlink, которые вращаются вокруг Земли. Они находятся на гораздо меньшей высоте, и каждый обеспечивает меньшую зону покрытия. Поэтому компании запускают сразу несколько сотен или тысяч таких спутников, создавая их созвездия на орбите.

С Земли геостационарный спутник похож на неподвижную звезду, а новые аппараты — скорее на падающие звезды.

На данный момент лидером новой эпохи интернета является SpaceX, которая управляет почти половиной всех активных спутников на орбите Земли. Интернет от Starlink доступен в десятках стран, и в декабре число пользователей достигло 1 млн.

Тем не менее некоторые считают, что в дальнейшем преимущество может получить Amazon: компания пока не запустила ни одного аппарата, но может подключить космический интернет к своему гигантскому облачному сервису Amazon Web Services.

Читайте по теме:

Как стремительное развитие спутников может повлиять на жизнь на Земле

В индустрию приходят и другие, более неожиданные игроки. Например, Apple совместно с оператором Globalstar запустила для iPhone 14 услугу, обеспечивающую доступ к экстренным службам при отсутствии сотовых сетей. Над аналогичной функцией для смартфонов Android работает Qualcomm вместе с Iridium, другим оператором спутниковой связи.

К изменениям присоединяются и провайдеры, которые уже давно присутствуют на рынке. В первом квартале 2023 года Viasat, предоставляющий геостационарную спутниковую сеть почти четыре десятилетия, планирует запустить аппарат нового поколения, а в течение следующих 12 месяцев — еще два. Это должно увеличить пропускную способность сетей компании на 600%. Каждый новый спутник сможет передавать не менее 1 Тбит/с.

Будущие вызовы

Сейчас компании создают инфраструктуру и рабочие места для космического интернета будущего. Например, Amazon собирается открыть завод, нацеленный на производство новых космических аппаратов.

Однако вместе с этим возникают и новые проблемы. В 2021 году исследователь предположил, что из-за аппаратов Starlink происходит значительная доля сближений между объектами, расположенными на низкой околоземной орбите. И это несмотря на то, что аппараты оснащены автономными системами предотвращения столкновений.

Мусор в этой области космического пространства становится все более серьезной проблемой, которая может усугубиться, если запустить больше спутников. Они могут сталкиваться не только друг с другом, но и с фрагментами орбитального мусора, который вращается вокруг Земли.

«Количество орбитальных путей ограничено, и у каждого из них есть своя пропускная способность, которую нам еще предстоит измерить», — рассказывает Мориба Джа, главный научный сотрудник и сооснователь Privateer Space.

Проблема и в высокой стоимости спутникового интернета. К примеру, Starlink взимает $599 за установку оборудования разово и $110 за саму связь ежемесячно.

При этом связь не всегда надежная, а пропускная способность сети ограничена. Так, прошлой осенью скорость интернета от Starlink снизилась, поскольку выросло число пользователей. Компания даже заявила, что в будущем может ввести ограничения на скорость передачи данных в США.

Однако спутниковый интернет не обязательно должен использоваться повсеместно, чтобы оказать реальное влияние. Этот сервис может расширить возможности проводного и беспроводного интернета, а также предложить высокоскоростную связь для отдаленных районов, которым она еще не доступна.

Источник.

Фото на обложке: Thaiview / Shutterstock