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Истории

Скандинавский путь: как Осло делает стройплощадки тихими и экологичными

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Обычная стройплощадка вряд ли ассоциируется с определениями «тихий», «чистый» и «зеленый».  Строительство — одна из самых грязных отраслей: на нее приходится 38% мировых выбросов углекислого газа и 10% от выбросов парниковых газов. Но администрация Осло решила к 2030 году сделать все стройплощадки города углеродно нейтральными.  

Эксперимент начался со стройки на одной из самых оживленных улиц Осло. Это первая в мире площадка, где вся техника, от экскаваторов до погрузчиков, работает не на дизеле, а на электричестве.

Скандинавский путь: как Осло делает стройплощадки тихими и экологичными

Работы по превращению оживленного участка дороги в новую пешеходную зону начались в сентябре 2019 года. Сначала местные жители были не слишком довольны очередной стройкой, но вскоре стало понятно: она будет уникальной. Фактически это пилотный проект первой в мире городской стройплощадки, которая практически не загрязняет атмосферу.

«Когда я посетил строительную площадку с нулевым уровнем выбросов, я был чрезвычайно впечатлен, — говорит Марк Престон Арагонес, советник по вопросам политики в экологической некоммерческой организации Bellona. — Я смотрел на эти большие экскаваторы, которые обычно ассоциируются с пылью, шумом и неудобствами. Но на этом участке, когда оператор начинал работу, было не отличить, включена техника или выключена. Было действительно впечатляюще видеть, как такие большие машины издают так мало шума».

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Благодаря тому, что вместо традиционных дизельных двигателей используется электрооборудование, окружающие заметили снижение уровня шума и загрязнения окружающей среды. «Мы видели, что магазины оставляли двери на улицу открытыми, даже когда строительные работы шли прямо на тротуаре, — рассказывает Филип Мортенсен, старший советник Агентства по климату города Осло. — Также из-за более низкого уровня шума рабочим проще общаться, и как следствие, на стройке стало безопаснее».

строительная площадка в осло, электротехника для строительства, отказ от дизеля, норвегия инновации

Фото в тексте: Климатическое агентство Осло

Осло хочет стать мировым лидером в сокращении углеродного следа строительной отрасли. И на то есть веские причины. В настоящее время только на строительный сектор приходится более 10% мировых выбросов парниковых газов. Влияние строительства становится еще более очевидным, если посмотреть на выбросы CO2 из-за использования энергии — на долю этого сектора приходится 38% мировых выбросов.

В Осло картина несколько иная: на строительство приходится 7% от общего объема выбросов в городе, хотя оно по-прежнему вносит значительный вклад в загрязнение местного воздуха и шума. Но пилотная строплощадка поможет городу совершенствоваться.

Норвегия обладает редким преимуществом — страна получает 98% электричества из возобновляемых источников, в основном гидроэнергетики. Это идеальный полигон для испытаний объектов с нулевым уровнем выбросов.

В общей сложности, пилот смог сэкономить 35 тысяч л дизельного топлива и эквивалент 92,5 тысяч кг CO2 по сравнению с использованием обычной техники. Это примерно то же самое, что убрать с дороги 20 автомобилей на год.

Проект не получилось сделать на 100% свободным от выбросов из-за некоторых проблем. Например, пропановую горелку нельзя было перенастроить или заменить альтернативой. Однако город настаивает, что очень доволен результатом: эксперимент помог на 99% сократить выбросы по сравнению с использованием обычного дизельного топлива.

Теперь администрация хочет, чтобы к 2025 году все муниципальные строительные площадки работали с нулевым уровнем выбросов, а к 2030 году — и государственные, и частные. Еще шесть крупнейших городов Норвегии недавно взяли на себя обязательства по достижению тех же целей, что и Осло.

Пилотный проект послужит доказательством, что строительная площадка без выбросов не только возможна, но и может стать стандартом будущего. Чтобы двигаться вперед, город Осло использует свою покупательную способность в качестве стратегического инструмента. С 2019 года государственные тендеры на строительные работы, например, дороги, школы, детские сады, водопроводные и канализационные трубы, получали те, кто использует в работе машины и грузовики с нулевым уровнем выбросов.

Осло, строительная техника, экологичное строительство

Фото в тексте: Климатическое агентство Осло

Примеру Осло быстро последовали Копенгаген и Хельсинки, где действовали подобные стройплощадки. Тем не менее, в целом строительная отрасль печально известна тем, что склонна сопротивляться изменениям и исторически была обусловлена снижением затрат, а не выбросами парниковых газов.

«Для некоторых городов оборудование может быть непомерно дорогим, — говорит Арагонес. — Это потому, что электрическая машина может быть в два раза больше, чем дизельная. Если ее модернизировать, это будет стоить в два-три раза дороже».

И все же Арагонес говорит, что более дорогое оборудование может окупиться. «Вам не приходится платить за дизельное топливо», — говорит он. Вместо этого требуется электричество, которое обходится намного дешевле.

«Хотя нужно сильнее потратиться авансом, во время эксплуатации вы экономите намного больше», — говорит Марк Престон Арагонес из Bellona.

Электрические машины предлагают и другие преимущества, такие как возможность работать поздно вечером или рано утром, поскольку они производят меньше шума, что, в свою очередь, может помочь вернуть деньги.

Еще одно препятствие — стабильная подача электричества. «Для некоторых городов определенно сложно получить необходимое количество энергии для питания электрических машин», — говорит Арагонес. Он говорит, что это достижимо, если проявить творческий подход, но отрасли потребуются некоторые изменения. «Если вы хотите быть подключенным к сети, вам нужно будет получать гораздо больше энергии. Либо вам понадобится аккумуляторный контейнер, который вы где-то зарядите, чтобы вы могли непрерывно питать машины».

Один из таких, который недавно был опробован в Гонконге, называется Ampd Enertainer. Это усовершенствованная и компактная аккумуляторная система, которая может заменить дизельные генераторы, на энергии которых работают все стройки мира.

Для основателей Ampd Energy, которая производит Enertainer, цель состоит в том, чтобы обеспечить инфраструктуру для электрификации строительной отрасли. Сейчас Enertainer используют 18 крупнейших застройщиков в Гонконге. Обычно его применяют для кранов, подъемников, сварочных аппаратов и любого другого строительного оборудования.

Создатели Enertainer говорят, что он может снизить выбросы углекислого газа на 85% — он экономит эквивалент выбросов 200-400 автомобилей. При этом он шумит в 30 раз меньше, чем дизельный генератор.

«Как правило, дизельные генераторы постоянно включены, но не всегда используются эффективно. Например, если они питают кран, то работают все время, но кран не всегда работает, — говорит Джулиан де Жонкьер, главный операционный директор Ampd Energy, которая производит Enertainer. — Таким образом, большой объем выбросов создается в то время, когда энергия не производится. В этом плане батареи более эффективны. Когда кран не работает, батарея не работает. Когда понадобится энергия, ее можно получить почти мгновенно. Именно так и получается большая экономия».

Sino Group, один из крупнейших девелоперов в Гонконге, использует Ampd Enertainer. Помимо сокращения выбросов, установка предоставляет много полезных данных, рассказывает Эндрю Янг, заместитель директора по инновациям Sino Group. «Мы можем подключить к устройству множество датчиков Интернета вещей, — говорит Янг. — Это позволяет нам осуществлять мониторинг состояния оборудования в режиме реального времени. Таким образом, у каждого есть возможность получить знания и данные, и мы можем ускорить процесс принятия решений с их помощью, что в конечном итоге может повысить операционную эффективность строительства».

ночной город, строительный кран

Фото в тексте: Unsplash

Оцифровка строительных площадок набирает обороты.

«Знание того, что происходит на строительной площадке, сбор данных и оцифровка процесса — это большое дело для всей отрасли, — говорит Янг. — Любое улучшение процесса строительства означает большие, большие деньги. Если можно сэкономить один, два или три дня и ускорить процесс, это уже большая экономия».

Еще одно нововведение, которое должно повысить эффективность и сократить отходы, это модульное строительство. Метод подразумевает, что здание или его части строятся за пределами площадки. В Дании и скандинавских странах, которые расположены в северной части Европы с ограниченным дневным светом в зимние месяцы, у строителей не так много времени на работу в поле. Вместо этого в зданиях используется множество сборных элементов. Это тенденция, которая фактически сокращает количество отходов.

«При модульном строительстве безопасность, производительность и воздействие на окружающую среду взаимосвязаны, — говорит Йохен Тейзер, доцент кафедры гражданского и архитектурного проектирования Орхусского университета. — Если модули изготовливают вне площадки, а затем перевозятся, мы улучшаем весь процесс: сокращаем количество отходов во время сборки и повышаем безопасность для рабочих. Это еще одно преимущество».

Электрификация, цифровизация и модульное строительство помогают  сокращать выбросы и отходы, но они не всегда сочетаются.

«В строительной отрасли много заинтересованных сторон, участвующих в проектах. Я думаю, что это одна из наших проблем, — говорит Тейзер. — В коммуникации между архитекторами, субподрядчиками и подрядчиками происходит много неэффективного, когда проект разрабатывается одним способом, но реализуется по-другому. Я думаю, что потребуется целое поколение, чтобы увидеть перемены. Это связано с обучением нашего следующего поколения инженерных кадров. Поэтому нам нужны правильные инструменты».

ночь, строительная техника

Фото в тексте: Unsplash

Хотя и медленно, но прогресс все же достигается. После успеха первой городской площадки с нулевым уровнем выбросов Осло ожидает, что примерно от 10 до 20 новых проектов, запускаемых в этом году, будут использовать сверхмощное оборудование с нулевым уровнем выбросов — экскаваторы, колесные погрузчики, грузовики и буровые установки.

Кроме того, цель Осло сократить выбросы на строительстве до нуля к 2025 году стала стимулом для строительных компаний. Производители строительного оборудования расширяют ассортимент электромашин. Фактически, существует целая база такого оборудования со ссылками на общедоступную информацию, которая облегчит городским администрациям поиск оборудования и убедит их начать это делать.

Тем временем Группа по управлению климатом городов (C40) выпустила Декларацию о чистом строительстве, которая, среди прочего, содержит обязательство сократить выбросы со строительных площадок. Декларация призывает закупать и, по возможности, использовать только строительную технику с нулевым уровнем выбросов начиная с 2025 года. В настоящее время около 40 городов по всему миру подписали декларацию, в том числе Осло, Будапешт и даже крупные города за пределами Европы, такие как Лос-Анджелес и Мехико.

«Осло — доказательство того, что строительство с нулевым уровнем выбросов возможно, — говорит Мортенсен. — Здесь, в Климатическом агентстве Осло, мы видим растущий интерес к нашей работе со стороны разных городов по всему миру. Особенно из плотнонаселенных городов, где многие выиграли бы от чистого строительства».

В связи с тем, что тренд привлекает города по всему миру, есть надежда, что он будет охватывать все больше людей, и в обозримом будущем строительная отрасль достигнет нулевых выбросов.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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