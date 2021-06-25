Скандинавский путь: как Осло делает стройплощадки тихими и экологичными

Эксперимент начался со стройки на одной из самых оживленных улиц Осло. Это первая в мире площадка, где вся техника, от экскаваторов до погрузчиков, работает не на дизеле, а на электричестве.

Обычная стройплощадка вряд ли ассоциируется с определениями «тихий», «чистый» и «зеленый». Строительство — одна из самых грязных отраслей: на нее приходится 38% мировых выбросов углекислого газа и 10% от выбросов парниковых газов. Но администрация Осло решила к 2030 году сделать все стройплощадки города углеродно нейтральными.

Работы по превращению оживленного участка дороги в новую пешеходную зону начались в сентябре 2019 года. Сначала местные жители были не слишком довольны очередной стройкой, но вскоре стало понятно: она будет уникальной. Фактически это пилотный проект первой в мире городской стройплощадки, которая практически не загрязняет атмосферу.

«Когда я посетил строительную площадку с нулевым уровнем выбросов, я был чрезвычайно впечатлен, — говорит Марк Престон Арагонес, советник по вопросам политики в экологической некоммерческой организации Bellona. — Я смотрел на эти большие экскаваторы, которые обычно ассоциируются с пылью, шумом и неудобствами. Но на этом участке, когда оператор начинал работу, было не отличить, включена техника или выключена. Было действительно впечатляюще видеть, как такие большие машины издают так мало шума».

Благодаря тому, что вместо традиционных дизельных двигателей используется электрооборудование, окружающие заметили снижение уровня шума и загрязнения окружающей среды. «Мы видели, что магазины оставляли двери на улицу открытыми, даже когда строительные работы шли прямо на тротуаре, — рассказывает Филип Мортенсен, старший советник Агентства по климату города Осло. — Также из-за более низкого уровня шума рабочим проще общаться, и как следствие, на стройке стало безопаснее».

Фото в тексте: Климатическое агентство Осло

Осло хочет стать мировым лидером в сокращении углеродного следа строительной отрасли. И на то есть веские причины. В настоящее время только на строительный сектор приходится более 10% мировых выбросов парниковых газов. Влияние строительства становится еще более очевидным, если посмотреть на выбросы CO2 из-за использования энергии — на долю этого сектора приходится 38% мировых выбросов.

В Осло картина несколько иная: на строительство приходится 7% от общего объема выбросов в городе, хотя оно по-прежнему вносит значительный вклад в загрязнение местного воздуха и шума. Но пилотная строплощадка поможет городу совершенствоваться.

Норвегия обладает редким преимуществом — страна получает 98% электричества из возобновляемых источников, в основном гидроэнергетики. Это идеальный полигон для испытаний объектов с нулевым уровнем выбросов.

В общей сложности, пилот смог сэкономить 35 тысяч л дизельного топлива и эквивалент 92,5 тысяч кг CO2 по сравнению с использованием обычной техники. Это примерно то же самое, что убрать с дороги 20 автомобилей на год.

Проект не получилось сделать на 100% свободным от выбросов из-за некоторых проблем. Например, пропановую горелку нельзя было перенастроить или заменить альтернативой. Однако город настаивает, что очень доволен результатом: эксперимент помог на 99% сократить выбросы по сравнению с использованием обычного дизельного топлива.

Теперь администрация хочет, чтобы к 2025 году все муниципальные строительные площадки работали с нулевым уровнем выбросов, а к 2030 году — и государственные, и частные. Еще шесть крупнейших городов Норвегии недавно взяли на себя обязательства по достижению тех же целей, что и Осло.

Пилотный проект послужит доказательством, что строительная площадка без выбросов не только возможна, но и может стать стандартом будущего. Чтобы двигаться вперед, город Осло использует свою покупательную способность в качестве стратегического инструмента. С 2019 года государственные тендеры на строительные работы, например, дороги, школы, детские сады, водопроводные и канализационные трубы, получали те, кто использует в работе машины и грузовики с нулевым уровнем выбросов.

Фото в тексте: Климатическое агентство Осло

Примеру Осло быстро последовали Копенгаген и Хельсинки, где действовали подобные стройплощадки. Тем не менее, в целом строительная отрасль печально известна тем, что склонна сопротивляться изменениям и исторически была обусловлена снижением затрат, а не выбросами парниковых газов.

«Для некоторых городов оборудование может быть непомерно дорогим, — говорит Арагонес. — Это потому, что электрическая машина может быть в два раза больше, чем дизельная. Если ее модернизировать, это будет стоить в два-три раза дороже».

И все же Арагонес говорит, что более дорогое оборудование может окупиться. «Вам не приходится платить за дизельное топливо», — говорит он. Вместо этого требуется электричество, которое обходится намного дешевле.

«Хотя нужно сильнее потратиться авансом, во время эксплуатации вы экономите намного больше», — говорит Марк Престон Арагонес из Bellona.

Электрические машины предлагают и другие преимущества, такие как возможность работать поздно вечером или рано утром, поскольку они производят меньше шума, что, в свою очередь, может помочь вернуть деньги.

Еще одно препятствие — стабильная подача электричества. «Для некоторых городов определенно сложно получить необходимое количество энергии для питания электрических машин», — говорит Арагонес. Он говорит, что это достижимо, если проявить творческий подход, но отрасли потребуются некоторые изменения. «Если вы хотите быть подключенным к сети, вам нужно будет получать гораздо больше энергии. Либо вам понадобится аккумуляторный контейнер, который вы где-то зарядите, чтобы вы могли непрерывно питать машины».

Один из таких, который недавно был опробован в Гонконге, называется Ampd Enertainer. Это усовершенствованная и компактная аккумуляторная система, которая может заменить дизельные генераторы, на энергии которых работают все стройки мира.

Для основателей Ampd Energy, которая производит Enertainer, цель состоит в том, чтобы обеспечить инфраструктуру для электрификации строительной отрасли. Сейчас Enertainer используют 18 крупнейших застройщиков в Гонконге. Обычно его применяют для кранов, подъемников, сварочных аппаратов и любого другого строительного оборудования.

Создатели Enertainer говорят, что он может снизить выбросы углекислого газа на 85% — он экономит эквивалент выбросов 200-400 автомобилей. При этом он шумит в 30 раз меньше, чем дизельный генератор.

«Как правило, дизельные генераторы постоянно включены, но не всегда используются эффективно. Например, если они питают кран, то работают все время, но кран не всегда работает, — говорит Джулиан де Жонкьер, главный операционный директор Ampd Energy, которая производит Enertainer. — Таким образом, большой объем выбросов создается в то время, когда энергия не производится. В этом плане батареи более эффективны. Когда кран не работает, батарея не работает. Когда понадобится энергия, ее можно получить почти мгновенно. Именно так и получается большая экономия».

Sino Group, один из крупнейших девелоперов в Гонконге, использует Ampd Enertainer. Помимо сокращения выбросов, установка предоставляет много полезных данных, рассказывает Эндрю Янг, заместитель директора по инновациям Sino Group. «Мы можем подключить к устройству множество датчиков Интернета вещей, — говорит Янг. — Это позволяет нам осуществлять мониторинг состояния оборудования в режиме реального времени. Таким образом, у каждого есть возможность получить знания и данные, и мы можем ускорить процесс принятия решений с их помощью, что в конечном итоге может повысить операционную эффективность строительства».

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Оцифровка строительных площадок набирает обороты.

«Знание того, что происходит на строительной площадке, сбор данных и оцифровка процесса — это большое дело для всей отрасли, — говорит Янг. — Любое улучшение процесса строительства означает большие, большие деньги. Если можно сэкономить один, два или три дня и ускорить процесс, это уже большая экономия».

Еще одно нововведение, которое должно повысить эффективность и сократить отходы, это модульное строительство. Метод подразумевает, что здание или его части строятся за пределами площадки. В Дании и скандинавских странах, которые расположены в северной части Европы с ограниченным дневным светом в зимние месяцы, у строителей не так много времени на работу в поле. Вместо этого в зданиях используется множество сборных элементов. Это тенденция, которая фактически сокращает количество отходов.

«При модульном строительстве безопасность, производительность и воздействие на окружающую среду взаимосвязаны, — говорит Йохен Тейзер, доцент кафедры гражданского и архитектурного проектирования Орхусского университета. — Если модули изготовливают вне площадки, а затем перевозятся, мы улучшаем весь процесс: сокращаем количество отходов во время сборки и повышаем безопасность для рабочих. Это еще одно преимущество».

Электрификация, цифровизация и модульное строительство помогают сокращать выбросы и отходы, но они не всегда сочетаются.

«В строительной отрасли много заинтересованных сторон, участвующих в проектах. Я думаю, что это одна из наших проблем, — говорит Тейзер. — В коммуникации между архитекторами, субподрядчиками и подрядчиками происходит много неэффективного, когда проект разрабатывается одним способом, но реализуется по-другому. Я думаю, что потребуется целое поколение, чтобы увидеть перемены. Это связано с обучением нашего следующего поколения инженерных кадров. Поэтому нам нужны правильные инструменты».

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Хотя и медленно, но прогресс все же достигается. После успеха первой городской площадки с нулевым уровнем выбросов Осло ожидает, что примерно от 10 до 20 новых проектов, запускаемых в этом году, будут использовать сверхмощное оборудование с нулевым уровнем выбросов — экскаваторы, колесные погрузчики, грузовики и буровые установки.

Кроме того, цель Осло сократить выбросы на строительстве до нуля к 2025 году стала стимулом для строительных компаний. Производители строительного оборудования расширяют ассортимент электромашин. Фактически, существует целая база такого оборудования со ссылками на общедоступную информацию, которая облегчит городским администрациям поиск оборудования и убедит их начать это делать.

Тем временем Группа по управлению климатом городов (C40) выпустила Декларацию о чистом строительстве, которая, среди прочего, содержит обязательство сократить выбросы со строительных площадок. Декларация призывает закупать и, по возможности, использовать только строительную технику с нулевым уровнем выбросов начиная с 2025 года. В настоящее время около 40 городов по всему миру подписали декларацию, в том числе Осло, Будапешт и даже крупные города за пределами Европы, такие как Лос-Анджелес и Мехико.

«Осло — доказательство того, что строительство с нулевым уровнем выбросов возможно, — говорит Мортенсен. — Здесь, в Климатическом агентстве Осло, мы видим растущий интерес к нашей работе со стороны разных городов по всему миру. Особенно из плотнонаселенных городов, где многие выиграли бы от чистого строительства».

В связи с тем, что тренд привлекает города по всему миру, есть надежда, что он будет охватывать все больше людей, и в обозримом будущем строительная отрасль достигнет нулевых выбросов.

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