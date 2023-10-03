Это дейтинговое приложение с ИИ находит идеального партнера по селфи

SciMatch помогает найти любовь с помощью технологии распознавания лиц. Пользователю не нужно полностью заполнять профиль — достаточно загрузить одно селфи. Алгоритм изучает его характер по лицу и рекомендует совместимых партнеров.
SciMatch доступно бесплатно, но предлагает и платную функцию, которая позволяет по фото любимой знаменитости найти похожего человека.
Приложение было запущено в прошлом году сестрами Яниной и Викторией Стрилец, которые специализируются на науке о данных и информатике. В его основе лежит исследование, согласно которому по изображениям лиц машинное обучение может распознавать основные черты личности: невротизм, экстраверсию, открытость, доброжелательность и добросовестность.
Однако в исследовании также отмечается, что набор данных ограничен, а изображения профиля субъектов следует использовать для повышения точности систем распознавания лиц на базе ИИ.
Алгоритм SciMatch, названный A.I. Ruby, обучался на базе данных с миллионами лиц, которые связаны с определенными чертами характера.
По словам Янины Стрилец, технология определяет черты характера гораздо лучше, чем человек, и точна в 87% случаев. Частота отклика среди пользователей SciMatch составляет 77% — выше, чем у Tinder.
SciMatch — не единственное приложение с ИИ в сфере дейтинга.
Другие компании, такие как Match Group (владелец Tinder, Hinge и OkCupid), планируют внедрить технологию в свои приложения. Например, Tinder анонсировал инструмент, который помогает выбрать лучшее фото для профиля.
Согласно исследованию Attractiontruth, пользователи все чаще используют чат-ботов в приложениях для знакомств, чтобы придумывать описания профилей и сообщения, вовлекающие в разговор. А некоторые даже строят романтические отношения с самим ИИ.
Фото на обложке: Alex Ageev /
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