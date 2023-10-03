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Истории

Это дейтинговое приложение с ИИ находит идеального партнера по селфи

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

SciMatch помогает найти любовь с помощью технологии распознавания лиц. Пользователю не нужно полностью заполнять профиль — достаточно загрузить одно селфи. Алгоритм изучает его характер по лицу и рекомендует совместимых партнеров.

SciMatch доступно бесплатно, но предлагает и платную функцию, которая позволяет по фото любимой знаменитости найти похожего человека.

Это дейтинговое приложение с ИИ находит идеального партнера по селфи

Приложение было запущено в прошлом году сестрами Яниной и Викторией Стрилец, которые специализируются на науке о данных и информатике. В его основе лежит исследование, согласно которому по изображениям лиц машинное обучение может распознавать основные черты личности: невротизм, экстраверсию, открытость, доброжелательность и добросовестность.

Однако в исследовании также отмечается, что набор данных ограничен, а изображения профиля субъектов следует использовать для повышения точности систем распознавания лиц на базе ИИ.

Алгоритм SciMatch, названный A.I. Ruby, обучался на базе данных с миллионами лиц, которые связаны с определенными чертами характера.

По словам Янины Стрилец, технология определяет черты характера гораздо лучше, чем человек, и точна в 87% случаев. Частота отклика среди пользователей SciMatch составляет 77% — выше, чем у Tinder.

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SciMatch — не единственное приложение с ИИ в сфере дейтинга. 

Другие компании, такие как Match Group (владелец Tinder, Hinge и OkCupid), планируют внедрить технологию в свои приложения. Например, Tinder анонсировал инструмент, который помогает выбрать лучшее фото для профиля.

Согласно исследованию Attractiontruth, пользователи все чаще используют чат-ботов в приложениях для знакомств, чтобы придумывать описания профилей и сообщения, вовлекающие в разговор. А некоторые даже строят романтические отношения с самим ИИ.

Источник.

Фото на обложке: Alex Ageev / Shutterstock

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