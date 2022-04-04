«Ради большой семьи»: китайские работники переселяются на предприятия, чтобы продолжать работу в карантин

Китай — мировая фабрика. И многие местные предприятия просто не могут перейти на удаленную работу. По мере того, как в стране ужесточаются коронавирусные ограничения, предприятия предпочитают изолировать сотрудников заранее — прямо на рабочему месте.

28 марта в Шанхае, финансовой столице Китая, начался двухэтапный карантин. Компании могут продолжать работу, внедряя протоколы безопасности, аналогичные тем, что действовали во время Зимних Олимпийских игр в Пекине. В феврале правительство организовало «замкнутый цикл» вокруг отелей и площадок проведения игр, а участникам запретили выходить за пределы специально отведенных мест до окончания мероприятия.

Согласно сообщениям СМИ, введение аналогичной системы на рабочих местах означает полную изоляцию работников от внешнего мира. Им требуется временно переселяться на заводы или в офисы и проходить обязательное тестирование на коронавирус. Ранее в этом месяце производители в Шэньчжэне на юге Китая с одобрения властей приняли аналогичные меры, которые, возможно, помогли снизить экономические последствия карантина.

Как китайские заводы адаптировались к карантинам

Китай — мировая фабрика. И многие местные предприятия просто не могут перейти на удаленную работу. В результате, как отмечалось в аналитической записке BofA Securities, заводы в Китае, похоже, научились справляться с COVID-19 и жесткими мерами правительства по борьбе с пандемией.

Сталкиваясь с внезапными перебоями, они использовали разные способы смягчить их последствия — платить сверхурочные, чтобы наверстать упущенное, перенаправлять производство на заводы в незатронутых районах, а также использовать замкнутый цикл управления внутри производственных комплексов.

По данным Bloomberg, такие компании, как китайский производитель микросхем SMIC, смогли продолжить работу во время карантина в Шанхае, оставив на производстве живущих неподалеку сотрудников с отрицательным тестом.

Шанхай — важный для Китая центр биотехнологических компаний. Китайский финансовый ресурс Yicai отмечает, что множество местных предприятий, в том числе и GE Healthcare, которая находится под управлением General Electric, установили временные кровати, чтобы рабочие могли жить на заводах и хотя бы в уменьшенном объеме продолжать выпуск медицинского оборудования и других товаров для борьбы с вирусом.

Сотни сотрудников немецкого производителя лекарств Boehringer-Ingelheim также начали жить на заводах компании в Шанхае с середины марта, чтобы обеспечить производство противоопухолевых препаратов, сообщает издание.

Кроме того, по данным китайских СМИ, тысячи сотрудников некоторых шанхайских молочных компаний, а также производителя автомобильных фар «относились к компании как к своему дому» еще до введения карантина, оставаясь на предприятиях, чтобы обеспечить их работу.

Внедрение таких мер соответствует недавнему обещанию китайских лидеров свести к минимуму экономические последствия мер по борьбе с коронавирусом. Эти решения негативно сказались на малом бизнесе и гражданах страны, которые выражали свое разочарование с помощью мемов и шуток в интернете.

Раскладушки и спальные мешки

В Шанхае находится крупнейшая фондовая биржа страны, и сейчас многие переживают трудный период, подводят результаты за четвертый квартал и за весь год. В последние недели на рынке было неспокойно, что побудило многих банкиров и трейдеров также переселиться в офисы, чтобы продолжать размещать заказы.

Zhong Ou Asset Management, под управлением которой находятся активы на сумму $98 млрд, сообщила в своем официальном аккаунте в WeChat, что десятки сотрудников «пожертвовали своими собственными домами ради большой семьи», добровольно согласившись жить в офисах с середины марта, когда город ужесточил ограничения для борьбы с вирусом.

Источник: Zhong Ou Asset Management, через WeChat

Публикация сопровождается снимками сотрудников и раскладных кроватей в произвольной «зоне отдыха».

В последние годы как белые, так и синие воротнички Китая выступали против продолжительного рабочего времени. Но эти договоренности, по-видимому, предполагают щедрую оплату сверхурочных, по крайней мере, для таких профессионалов, как инвестиционные менеджеры — по данным Bloomberg, им предлагают по $300 за то, чтобы в будний день остаться на работе.

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Сейчас компании принимают меры заранее, запасаясь надувными матрасами, спальными мешками и приготовленной едой для сотрудников, и это предпочтительнее, чем быть запертым в офисе внезапно.

Меньший фонд, Xinyuan Asset Management, в понедельник также поделился фотографиями временных кроватей в своих офисах, заявив, что «торговый зал превратился в женское общежитие», поскольку четыре сотрудницы, включая управляющую фондом, во время карантина ночевали в компании.

В публикации в WeChat говорили, что однажды многие сотрудники работали в офисах до 10 вечера. И по мере того, как коронавирусные ограничения в Шанхае ужесточаются, все больше сотрудников вынуждены ночевать на работе из опасений, что их жилые кварталы могут оказаться в карантине.

«Мы глубоко осознаем, что тень коронавируса еще не рассеялась, но финансовые услуги не могут остановиться ни на мгновение», — заявляют в компании.

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