«Эффект душа»: почему креативные идеи приходят неожиданно

Поход в душ помогает расслабить не только тело, но и разум, раскрывая нашу креативность и способность ясно мыслить. Впрочем, так называемый «эффект душа» проявляется и за пределами ванной: очень часто лучшие идеи посещают нас не во время работы или учебы, а в повседневной жизни. В материале — о том, почему это происходит и как стимулировать креативность.

В 2019 году прошел эксперимент с участием 98 профессиональных писателей и 87 физиков. Каждый день записывали свою самую творческую идею, а также что они делали и о чем думали, когда она пришла к ним в голову.

Большинство возникло во время работы, но 20% наиболее значимых осенили их за каким-то иным занятием — мытьем посуды или в душе. Примечательно, что писатели и физики оценили идеи, которые посетили их в свободное время, как не менее креативные и важные, как и те, что пришли им за работой.

Джонатан Скулер, преподаватель психологии и наук о мозге Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, находит этот результат довольно впечатляющим: не так много занятий, которые мы одинаково хорошо делаем и в душе, и за письменным столом.

Но у спонтанных размышлений в душе есть и еще одно преимущество. Высока вероятность, что они приведут к озарению — примерно как в истории, когда Архимед воскликнул «Эврика!».

Блуждание ума может способствовать творчеству

Влияние «эффекта душа» на креативность возникает как результат блуждания ума — ментальной активности, во время которой мы размышляем о чем угодно, кроме текущей задачи.

Исторически исследователи уделяли больше внимания негативным последствиям блуждания ума, которое может вредить производительности и часто связывается с неудовлетворенностью.

Но и блуждание ума может быть разным: исследование Скулера выявило, что люди, которые размышляли о чем, то интересном им, были счастливее тех, кто был погружен в задачу.

Поэтому, считает он, хотя блуждание ума может иметь недостатки, игривое и любопытное витание в облаках, на самом деле может быть полезным.

Похоже, что эти преимущества относительно широко распространены. Так, в ходе исследования среди более 1100 человек респонденты говорили, что испытывали моменты озарения при блуждании ума, находясь в душе (30%), в пути (13%) или выполняя физические упражнения (11%).

Существует некий оптимальный баланс: если занятие недостаточно увлекательно, человек начинает скучать, слишком увлекательно — и у нас остается слишком мало внимания для генерации идей.

Сентябрьское исследование продемонстрировало, что свободные, спонтанные размышления во время умеренно увлекательного, но не скучного занятия повышали креативность.

Сначала более 300 студентов университета попросили за 90 секунд придумать как можно больше новых способов использовать обычный предмет, например кирпич или скрепку для бумаги. Это задание часто используют для проверки креативности.

После студентам показывали либо скучное видео о том, как двое мужчин развешивают белье после стирки, либо более увлекательный ролик со сценой в закусочной из фильма «Когда Гарри встретил Салли». Так у студентов появилось время обдумать идеи и повитать в облаках.

После тест повторили, и он выявил больше творческих идей, но лишь у той группы, что смотрела сцену из фильма.

Такой вид деятельности, как поход в душ или прогулка «задействует часть внимания так, чтобы влиять на ваши мысли, но не целиком, так что у вас остается внимание для креативных идей, который развиваются в фоновом режиме», объясняет Закари Ирвинг, доцентр философии когнитивных наук в Университете Вирджинии и автор исследования.

Поиск источника креативности

Наша способность генерировать новые идеи и творческие мысли, вероятно, возникает благодаря сети пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN), группе участков мозга, которые активны, когда мы погружаемся в свои мысли, в том числе когда позволяем разуму блуждать.

До недавнего времени ученым удалось продемонстрировать, что DMN коррелирует с творчеством. В январе 2022 года впервые была доказана прямая взаимосвязь сети и креативности.

В рамках исследования 13 пациентам провели операции на головном мозге по удалению опухолей. Как объясняет Бен Шофти, функциональный хирург и доцент Университета Юты, они должны были бодрствовать, чтобы хирурги могли составить карту коры головного мозга при помощи электростимуляции, кратковременно подавляющей конкретный участок мозга.

От участников эксперимента также требовалось придумать альтернативные применения повседневным предметам. Когда хирурги стимулировали участок мозга внутри DMN, пациент временно лишался способности к креативным идеям.

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Например, одна пациентка предложила несколько вариантов использования для шины — сделать подушку, садовый фонтан или разрезать ее и создать украшения. Но когда исследователи заблокировали ее DMN при помощи электричества, она не могла придумать новые применения карандушу — «им можно рисовать, рисовать мультфильмы... хм, в основном, рисовать».

«Креативность — базовая часть того, что делает нас людьми. Мы используем ее постоянно. Поэтому я думаю, что понимание этого механизма и того, как он работает, очень важно для нас, чтобы понять самих себя и то, что делает нас людьми» — говорит Шофти.

Как использовать «эффект душа»

Устройте себе перерыв. Прогуляйтесь или сходите в душ. Это не только снимает стресс, но и позволяет переключиться на другой режим мышления.

Стремитесь к переменам. Меняя окружающую среду, мы подвергаем мозг воздействию новых стимулов и можем получить новые идеи. Но убедитесь, что это будет умеренно вовлекать вас. «Большую часть дня мы носим одежду, и вода не льется нам на голову. И такой своеобразный опыт дает особое преимущество», — объясняет Скулер.

Будьте последовательны. Как и мышцы, наша креативность улучшается при повторной работе.

Подумайте, что переводит вас в режим творческого мышления. Ирвинг предлагает проследить, как ведет себя ваш разум во время разных занятий, чтобы определить, какой опыт переведет его в креативное состояние.

«Что вы чувствуете, принимая душ, — что продолжаете переживать из-за одного и того же? Или вам кажется, что вы расслабляетесь, пока разум блуждает?» — спрашивает он.

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