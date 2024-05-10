Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

SIPOC: что это такое и как он помогает описывать бизнес-процессы

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

SIPOC — инструмент для анализа и визуального представления бизнес-процессов, который помогает систематически описывать каждый этап процесса через его главные элементы: поставщиков (Suppliers), входные данные (Inputs), сам процесс (Process), результаты (Outputs) и клиентов (Customers).

Этот подход позволяет компаниям глубже понимать, как координировать действия всех участников и улучшать свои операции. В статье узнаете, для чего нужен SIPOC, о его достоинствах и недостатках и как его применять в бизнес-процессах.

SIPOC: что это такое и как он помогает описывать бизнес-процессы

Содержание

Для чего нужен SIPOC

Бизнес-процессы по SIPOC решают следующие задачи:

  • Четко формулируют требования к каждому этапу и их соответствия ожиданиям клиентов.
  • Идентифицируют главные элементы процесса, что помогает участникам лучше понять свою роль и взаимосвязи с другими звеньями бизнес-процесса.
  • Улучшают отношения между отделами, что уменьшает вероятность ошибки из-за недопонимания.
  • Определяют входные и выходные данные каждого этапа, чтобы было проще контролировать качество и эффективность. 
  • Устраняют неэффективные звенья рабочей цепочки. 

Достоинства и недостатки SIPOC

Плюсы

  • При помощи инструмента участники понимают свою роль.
  • Четкое определение входов и выходов дает эффективное управление ресурсами и временем.
  • Изменения бизнес-процессов по SIPOC легко анализируются на всех уровнях.
  • Увеличивается клиентская база.

Минусы

  • Требует времени и ресурсов. На начальном этапе внедрения может потребоваться значительное количество времени и усилий для сбора информации и создания детальной карты.
  • Сложность для крупных и сложных систем. В организациях с многоэтапными процессами создание полной и точной карты SIPOC может оказаться сложным.
  • Риск упрощения. Если упростить некоторые аспекты бизнес-процессов, можно упустить основные детали и нюансы.
  • Поддержка актуальности. SIPOC требует регулярного обновления и пересмотра, чтобы соответствовать изменяющимся бизнес-процессам и условиям работы.

Эффективность метода SIPOC зависит от того, насколько корректно и актуально он реализуется в конкретной организационной среде.

Как описать схему процесса по модели SIPOC

Создание схемы по методу SIPOC начинается с ясного и структурированного представления каждого шага и его главных элементов: поставщиков, входов, процесса, выходов и клиентов.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Алгоритм следующий:

  1. Определите, какова конечная цель процесса для бизнеса.
  2. Нарисуйте линейную или циклическую диаграмму, которая последовательно изображает каждый шаг. Это позволит увидеть процесс с высоты птичьего полета и понять его структуру.
  3. Для каждого шага определите, кто считается поставщиком необходимых ресурсов или информации. Поставщики могут быть как сторонними (например, поставщики сырья), так и внутренними (другие отделы или сотрудники).
  4. Укажите все материалы и информацию, которые поступают в процесс от поставщиков и необходимы для выполнения каждого шага.
  5. Подробно опишите, что происходит на каждом этапе. Включите действия, задачи и операции, которые нужно выполнить, чтобы перейти от одного шага к другому.
  6. Укажите, что достигается в результате каждого шага процесса. Выходы могут включать продукты, услуги, отчеты и решения.
  7. Определите конечного получателя результатов каждого шага. Клиенты могут быть как внутренними (например, другие отделы, которые зависят от результатов процесса), так и внешними (например, конечные потребители).

Что делать, когда вы описали один шаг процесса

  • Проанализируйте, как описанный шаг взаимодействует с предыдущими и последующими шагами. Это поможет найти потенциальные узкие места или неэффективности.
  • Оцените, насколько качественно выполняется шаг. Рассмотрите возможности для оптимизации или улучшения.
  • Обсудите описание шага с главными участниками и экспертами, чтобы услышать их мнения и предложения.
  • Внесите необходимые изменения и дополнения в описание, основываясь на полученной обратной связи и аналитике.
  • Продолжите описания для следующего шага, сохраняя единообразие и полноту анализа для всех процессов.

Насколько детальной должна быть модель

Детализация модели в методе SIPOC зависит от сложности бизнес-процессов, целей анализа и специфических потребностей организации. Модель должна быть достаточно подробной, чтобы в результате получить полное понимание всех аспектов, но при этом не перегружать излишними деталями, которые могут усложнить анализ.

Пример, разбор и описание процесса построения диаграммы SIPOC

Заказа товаров в розничном магазине представим в виде примера создания диаграммы SIPOC.

Читайте по теме:

Аналитика бизнес-процессов организации

PDCA или цикл Деминга: этапы по улучшению процессов в бизнесе в целом, и в IT-сфере в частности

Основная цель:

Упростить и ускорить заказ продукции для повышения качества сервиса и оптимизации запасов.

Шаги:

Подготовка заказа:

  • Поставщики: Сотрудники склада, система учета товаров.
  • Входы: Запрос на товар от отдела продаж, данные о текущих запасах.
  • Процесс: Проверить наличие товара на складе, определить количество нужного товара для заказа.
  • Выходы: Список товаров для заказа.
  • Клиенты: Менеджер по закупкам.

Составление заказа:

  • Поставщики: Сотрудники отдела закупок.
  • Входы: Список товаров для заказа.
  • Процесс: Формирование официального заказа в системе.
  • Выходы: Заказ на поставку товаров.
  • Клиенты: Поставщик товаров.

Подтверждение заказа:

  • Поставщики: Поставщик товаров.
  • Входы: Заказ на поставку.
  • Процесс: Подтверждение возможности поставки и сроков.
  • Выходы: Подтверждение заказа.
  • Клиенты: Менеджер по закупкам.

Получение и проверка товаров:

  • Поставщики: Поставщик товаров, курьерская служба.
  • Входы: Подтвержденный заказ, доставленные товары.
  • Процесс: Проверить качество товара и соответствует ли товар заказу.
  • Выходы: Приемка товаров, акт о расхождениях (при необходимости).
  • Клиенты: Складской отдел, отдел продаж.

Анализ взаимосвязей и оптимизация процесса:

  • Убедитесь, что каждый этап уменьшает время ожидания и избыточные запасы.
  • Регулярно обучайте сотрудников всех звеньев для понимания четкости ролей и ответственности.
  • Обновите IT-системы, чтобы сократить время обработки заказов и ошибки.

Рекомендации по построению карты SIPOC

  • Понимание конечной цели поможет правильно организовать все шаги и упорядочить взаимодействие между ними.
  • Сотрудники, которые заняты в процессе на постоянной основе и могут предоставить точные данные и реалистичность карты.
  • Стиль карты должен быть доступен для всех участников процесса без пояснений.
  • Соблюдайте последовательность в записи действий, чтобы ничего не упустить.
  • Регулярно пересматривайте и обновляйте карту, чтобы она оставалась актуальной и отражала все изменения в процессах.

Регулярные тренинги и рабочие сессии помогут команде лучше понять и использовать карту SIPOC в повседневной работе, совершенствуя бизнес-процессы.

Фото на обложке: Pexels

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Программа лояльности клиентов: что это и какие цели бизнеса решает
  2. 2 Ностальгия: почему мы платим за это
  3. 3 Гибридные офисы — чем они отличаются от обычных и кому подойдут
  4. 4 Как сделать деловое мероприятие доступным для людей с ОВЗ и другими потребностями
  5. 5 Как и зачем интегрировать чат-боты в систему 1С
DION
Что ждет рынок корпоративных коммуникаций в 2024 году?
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2024

eXit 2024

13 мая 2024

IT_One CAREER HACKATHON

13 мая 2024

Старт-ИИ-2

13 мая 2024

Экспортеры 2.0

13 мая 2024

Старт-ИИ-1

Все ВОЗМОЖНОСТИ