PDCA или цикл Деминга: этапы по улучшению процессов в бизнесе в целом, и в IT-сфере в частности

Улучшать работу в компании можно с помощью разных бизнес-инструментов. Один из них — цикл качества Деминга или PDCA. Об опыте внедрения модели управления качеством и совершенствования процессов внутри компании рассказал Станислав Тибекин, CEO IT-компании Nixys, которая предоставляет DevOps-услуги.

Содержание:

Как использовать цикл Деминга

Цикл PDCA — инструмент оптимизации бизнес-процессов, в основе которого — постоянное улучшение продукта. Смысл идеи прост: сначала запланируй, потом реализуй, в конце проверь. С помощью этого подхода удобно тестировать изменения и совершенствовать процессы и качество любого продукта.

Наши DevOps-инженеры стремятся улучшать качество услуг, чтобы внедрять знания в новые IT-проекты: для эффективной работы с высоконагруженными сайтами в интернет-ритейле, мобильными приложениями, геймдев-индустрией и так далее.

Работа по циклу PDCA нам подходит: весь DevOps опирается на методологию CI/CD (Continuous integration & Continuous delivery), которая подразумевает автоматизацию процессов и регулярное проведение авто-тестов. Это помогает находить ошибки до того, как ПО уходит в «производство».

Согласно исследованию Национального института стандартов США (NIST), стоимость исправления ошибки на финальной стадии в 30 раз выше, чем на стадии проектирования.

Рассмотрим этапы цикла PDCA, их последовательность, а также расскажем, как это реализовано внутри нашей IT-компании. Проанализируем, как каждый этап применяется в работе и как это способствует повышению эффективности процессов разработки и внедрения программного обеспечения.

PDCA-метод или цикл Деминга включает четыре этапа, которые зашифрованы в названии:

plan — планируй;

do — делай;

check — проверяй;

act — действуй.

Первый этап: планирование

Этап планирования лучше не пропускать, так как понимание текущего и желаемого положений облегчит вам работу. Здесь мы анализируем, что именно нуждается в улучшении и какими путями к этому прийти.

В DevOps-практике планирование по циклу PDCA определяет стратегию, цели и конкретные шаги для выполнения задачи клиента. На этом этапе инженеры определяют, какие ресурсы потребуются и какой общий план действий. Здесь также фиксируются критерии успеха и метрики, которые будут использоваться для оценки результатов.

Второй этап: работа

Do или просто — делать. Точнее и не сформулируешь. Здесь нужно приступить к выполнению плана, чётко следуя каждому пункту. DevOps-команды проводят тестирования, автоматизируют процессы развёртывания, а также увеличивают отказоустойчивость систем. Гибкость и автоматизация — ключевые аспекты этого этапа.

Третий этап: проверка

На третьем этапе важно оценить итоги работы и провести проверку: всё реализовано или нет, сделано по плану или есть расхождения.

Например, мы анализируем данные о производительности, качестве проделанной работы и другие метрики, чтобы понять, насколько успешно были выполнены поставленные задачи. Это позволяет выявить слабые места и определить области для улучшения.

Интересно, что позже Деминг в своей теории заменил этап C на S, что означает study (обучение). Автор методики считал, что важно не только оценить результат, но и сделать выводы на его основе, чтобы при желании в будущем скорректировать.

Четвертый этап: внедрение

На этом этапе необходимо внедрить рекомендуемые изменения и в будущем стандартизировать их.

DevOps-команды используют полученный опыт для внесения корректировок в процессы: улучшения, изменения стратегии, обновления инструментов и т.д.

Важно помнить, что процесс PDCA — это цикл, и после внесения изменений следует вернуться к этапу планирования и начать цикл заново.

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Как применять цикл Деминга в IT-проектах

В сфере IT в целом и в DevOps-инженерии в частности модель управления качеством и улучшения процессов применяется в работе с клиентами, так как любые изменения реализуются короткими итерациями. И здесь важно, чтобы на каждом этапе была возможность отследить динамику и оценить результат. Это позволяет эффективно использовать бюджет и ресурсы компании, а также снижает риски и даёт возможность более гибко решать задачи.

Сколько циклов нужно одному проекту

Совершенствование — это бесконечный процесс. PDCA-метод потому и называется циклом: повторять его можно множество раз. Количество циклов зависит от конкретного контекста и целей проекта. В одних случаях для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько итераций. В других будет достаточно одного цикла. Важно оценивать эффективность каждого цикла и продолжать итерации пока не будут выполнены поставленные задачи.

История цикла Деминга

Инструмент разработан в 1920-х годах, и за это время он позволил оптимизировать много процессов и продуктов. Его автор — Уолтер Шухарт, американский физик и статистик, который выделил три стадии: планирование, выполнение, проверка. И именно их зацикливание приводит к постоянному совершенствованию производства.

Позже экономист Уильям Деминг дополнил метод четвертым шагом «действуй». С помощью метода он обучал инженеров, менеджеров и других специалистов концепциям повышения качества. В итоге цикл PDCA стал популярен и применялся на предприятиях по всей Японии. Именно японцы стали называть методологию циклом Деминга. Позже, в 1960 году, Деминг даже получил от японского императора награду: орден Священного сокровища второй степени.

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PDCA-подход в DevOps

Основные преимущества PDCA в DevOps, которые можно выделить:

Непрерывное повышение качества: циклический подход к улучшению процессов обеспечивает компаниям постоянно развитие. Эффективное использование ресурсов: последовательное применение этапов PDCA помогает достигать лучших результатов при меньших затратах. Культура инноваций: формируется культура, которая стимулирует компании искать новые идеи и решения.

Пример применения цикла Деминга в DevOps-практике

Метод PDCA уникален простотой внедрения за счёт легкости в масштабировании. Даже когда речь идёт об очень сложных инфраструктурных проектах клиентов.

Давайте рассмотрим пример применения методологии PDCA в работе DevOps на конкретном проекте:

Планирование

Команда инженеров работает над проектом по поддержке нового веб-приложения. На этапе планирования были определены следующие цели:

увеличить скорость развертывания приложения с помощью автоматизации процессов;

настроить мониторинг и отслеживание работы приложения для быстрого обнаружения и устранения проблем.

Выполнение

Команда DevOps приступает к реализации плана:

автоматизируют процессы сборки и развертывания приложения с помощью практик CI/CD;

внедряют мониторинг для отслеживания производительности и доступности приложения;

настраивают систему уведомлений для быстрого реагирования на проблемы и автоматического восстановления приложения.

Проверка

После завершения реализации проводится оценка результатов:

анализируются метрики производительности приложения, чтобы убедиться, что они соответствуют установленным целям;

оценивается эффективность мониторинга приложения;

идентифицируются области для улучшения.

Действие

На основе результатов анализа принимаются следующие меры:

проводится нагрузочное тестирование;

на основе результатов нагрузочного тестирования внедряются дополнительные механизмы автоматического масштабирования для обеспечения устойчивости приложения при повышенных нагрузках;

улучшается система мониторинга с помощью дополнительных метрик для более глубокого анализа производительности.

Итоги и главные мысли

С помощью цикла PDCA компании могут добиваться оптимизации, повышения качества продукции и обеспечивать устойчивое развитие. Попробуйте интегрировать методологию PDCA, и вы увидите, как это поможет вашей команде стать более адаптивной.

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