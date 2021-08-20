Семь ошибок, которые испортят любой разговор

Те, кто слишком много времени провел в изоляции, чувствуют, что отвыкли от общения. И это нормально. Чтобы быстрее вернуться к привычной жизни и улучшить коммуникативные навыки, начните с простых непринужденных разговоров — при встрече в лифте или у кофейного автомата. Чтобы опыт был позитивным, эксперты по публичным выступлениям советуют избегать этих ошибок.

Думать, что никто не хочет общаться

Скромным людям бывает сложнее начать разговор. Не пытайтесь казаться увереннее, чем на самом деле.

Лучше представьте, что ваш разговор — это услуга. Наверняка собеседник тоже устал от карантина и очень хочет пообщаться.

Перебивать или вклиниваться в чужую беседу

Выбор времени решает все. Если несколько человек уже активно общаются, они могут не быть готовы к тому, что кто-то их прервет.

Лучше всего подождать паузы. Как только вы привлечете чье-то внимание или получите невербальный призыв к разговору, воспользуйтесь шансом.

Однако помните о дистанции. Не стоит находиться слишком близко или слишком далеко. Вас должно быть слышно. Постоянно повышать голос некомфортно, как и нарушать чужие личные границы.

Начинать разговор, если нечего сказать

Если человек выглядит задумчивым или отстраненным, разговор ни о чем вряд ли поможет вызвать его расположение. Попробуйте обратиться к нему с полностью сформулированным вопросом, например «Каково это — снова вернуться в офис?» или «Вам все нравится?».

Чтобы добиться адекватного ответа, нужно создать комфортную ситуацию для собеседника. Не заставляйте его тратить время.

Поднимать неоднозначные темы

Общаясь с малознакомым человеком, лучше избегать трудных, отталкивающих или вызывающих противоречия вопросов, например абортов или политики.

Ничего плохого в том, чтобы прийти к этим темам позже. Но начать лучше с чего-то простого, близкого и вам, и собеседнику. Это может быть музыка, которую вы оба слушаете, или большой плакат в офисе.

Усложнять беседу

Как только вы установили связь друг с другом, поддерживайте ее.

Следите за темпом и артикуляцией, особенно если говорите на иностранном языке. Постарайтесь не использовать сленг или профессиональные термины, которые могут быть непонятны собеседнику.

Слишком много говорить о себе или другом человеке

Считается, что люди любят рассказывать о себе, и умение задавать вопрос — одно из важных слагаемых хорошей беседы. Но это справедливо не для всех.

Если вы чувствуете, что человеку не хочется быть слишком откровенным, смените тему. Расскажите свою историю и избавьте его от необходимости говорить о себе.

Тратить чужое время

Сконцентрируйтесь на беседе: отложите телефон и не смотрите в пол или за спину собеседника. Он заслуживает вашего полного внимания.

Короткий дружеский разговор может показаться чем-то неважным. Но на самом деле любые отношения начинаются с беседы. Да, она не изменит мир и не решит важную проблему, но поможет стать ближе.

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