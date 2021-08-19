13 советов, как преодолеть языковой барьер

Многие, кто изучает иностранные языки, сталкиваются с боязнью непосредственной коммуникации, потому что не хотят выглядеть глупо перед собеседником. Генеральный директор International Language School Елена Жукова дала советы, как преодолеть страх разговора с носителем языка.

Не переживайте, если грамматика неидеальная

Это не помеха коммуникации. Даже если первое время вы будете разговаривать, используя неправильный порядок слов как Магистр Йода или путая падежные окончания как Джа-Джа Бинкс («моя твоя любить»), ничего страшного! Если грамматика не будет идеальна на 100%, вас все равно поймут.

Не бойтесь говорить то, что думаете. Кроме того, собеседник, возможно, вас поправит и поможет произнести фразу правильно — это пойдет на пользу, вы быстрее все запомните.

Не бойтесь взять паузу в диалоге, чтобы сформулировать предложение про себя

Да, возможно, этот совет не подойдет в экстремальной ситуации, когда говорить нужно быстро. Но в повседневной жизни это вполне допустимо! Не думайте, что вас посчитают странным, если вы дадите себе время подумать над ответом. Покажите жестом собеседнику, что нужно немного подождать, вспомните знакомую лексику по теме, составьте предложение и произнесите его.

Не стесняйтесь акцента

Да, первое время, а, возможно, и дольше, ваше произношение будет не столь изысканно, как у настоящих носителей языка. Да, по раскатистому «р» и «з» на месте «th» все сразу вычислят в вас иностранца. Ну и что? Не стесняйтесь акцента: говорить как британец не получится, но это и несильно важно.

Главное не испытывать страх в общении. На первых порах важнее сосредоточиться на том, чтобы просто говорить, не копируя эталонное произношение. Сначала учимся ходить, потом бегать.

Погружайтесь в языковую среду с помощью фильмов и музыки

Это на самом деле один из лучших способов привыкнуть к звучанию иностранной речи. Вспомните героиню Лили Коллинз из сериала «Эмили в Париже». Девушка, приехавшая по работе в столицу Франции без знания языка, отчаянно пыталась завоевать расположение новых коллег, а значит, ей нужно было очень быстро учиться.

Следуйте ее примеру. Совмещайте погружение в языковую среду с привычными занятиями: дорогу домой, мытье посуды, принятие ванны сопровождайте прослушиванием музыки на иностранном языке, подпевайте. Или, как Эмили во время пробежки, включайте в наушниках аудиозаписи с полезными фразами и их переводом.

Не переживайте, что знаете мало слов

Это очень распространенный страх у изучающих язык. Как учатся разговаривать дети на родном языке? Они знают в начале только «мама», «папа», «дай», «не буду», но этого им вполне хватает для базовой коммуникации.

На самом деле даже с небольшим словарным запасом можно ответить на незатейливый вопрос: попробуйте — у вас все получится. Если слов совсем не будет хватать, попробуйте, как Эмили, использовать Google-переводчик с функцией аудиовоспроизведения текста.

Не паникуйте, если не поняли собеседника

Иначе от страха вы забудете все знакомые слова. Не нужно сразу округлять глаза и делать страдальческое лицо, шепча собеседнику: «I don`t speak English». Просто запомните фразу: «Repeat please» — или вопрос: «Could you, please, repeat that?».

Переспрашивать — это абсолютно нормально. Скорее всего, собеседник поймет, что вам сложно воспринимать его речь на слух, и повторит медленнее и проще.

Расслабьтесь

Это правило органично вытекает из предыдущего. Если вы будете нервничать, это помешает мыслительному процессу, коммуникация будет даваться еще сложнее.

Что может помочь расслабиться? Улыбнитесь своему собеседнику. Так вы будете производить приятное впечатление, даже несмотря на все огрехи в грамматике и произношении. Не зажимайтесь при диалоге — пробуйте говорить и не бойтесь!

Помните, что вы не на экзамене

В обычной повседневной коммуникации вам не стоит переживать из-за ошибок. Вы не пишете контрольную и не отвечаете у доски — никто не будет строго оценивать и выставлять балл вашему ответу.

Используйте правило «копилки»

Вашей полезной привычкой должно стать запоминание одного нового слова или выражения ежедневно. Представьте, что у вас есть лексическая копилка в голове и вам нужно постоянно вкладывать туда по монетке — слову. Так вы постепенно составите свой капитал в виде богатого словарного запаса, и общаться станет гораздо легче.

Залог успеха — регулярность

Владение языком — это то же самое, что натренированное тело. Если вы занимаетесь регулярно, вам легко выполнять упражнения, а на следующий день нет изнурительной боли. Но, если в спортивный зал вы приходите разок похудеть к лету, а потом возвращаетесь, чтобы влезть в новогоднее платье, толку от этого будет мало.

Так и с изучением иностранного языка — ему нужно уделять время постоянно, несколько раз в неделю, а лучше — ежедневно, иначе ваши языковые «мышцы» атрофируются. Чтобы помочь себе, составьте план самостоятельной работы: два подхода по чтению утром в понедельник, три подхода к сериалу в оригинальной озвучке вечером во вторник и т.д. Practice makes perfect!

Подберите книги для чтения

Читать иностранную литературу можно начинать даже с уровня Elementary. Не страшно, если вы не знаете значения всех слов в тексте — вспомните, как учились читать в детстве на русском языке. Тогда и в обычных сказках вам наверняка попадались неизвестные ранее слова и выражения.

Поэтому сначала подберите книгу по своему уровню, прочитайте страницу, отметьте в тексте все новые слова и проверьте их значение. После вы можете еще раз перечитать отрывок книги уже с новыми знаниями. Если вам знакомы почти все слова, значит, выбор произведения был неудачным, и оно для вас слишком легкое. Полезнее будет, если при первом прочтении вам понятно 60-70% текста.

Что дает чтение зарубежной литературы? Во-первых, органичное и нескучное увеличение словарного запаса. Во-вторых, улучшение навыков письма — вы будете постепенно запоминать, как выглядят написанные слова, как строятся конструкции предложения. В-третьих, вы расширите кругозор.

Литературу на иностранных языках можно найти как в обычных книжных магазинах, так и онлайн, например, на сайтах English Online Club, Frenglish, EasyLang, Eng360, FoBook.

Читайте вслух

Причем не только книги на иностранном языке, но и новости, стихи и даже инструкции к электроприборам или косметике. Так вы будете тренировать свою скорость речи и понимания текста/предложений. В дополнение к этому попробуйте скачать игровое приложение для изучения языка, например, Duolingo. Помимо расширения словарного запаса оно поможет тренировать произношение.

Пробуйте разговаривать

Вы не научитесь плавать по-настоящему, пока не зайдете в воду. Так и с общением на иностранном языке: чтобы уметь разговаривать, нужно иметь собеседника. Практика — это основа всего обучения.

Большинство изучающих язык могут общаться на нем разве что в отпуске за границей, с репетитором и т.д. Но для свободного владения необходима постоянная коммуникация, поэтому попробуйте записаться в разговорные клубы.

Это пространство для свободного общения на иностранном языке, а также удобный инструмент для совершенствования навыков устной речи и аудирования. Разговорные клубы отлично помогают преодолеть языковой барьер и учат грамотно излагать свои мысли на английском.

Подобный формат занятий уже давно вышел на высокий уровень: можно комфортно общаться онлайн с людьми из любой точки мира. Хотите что-то попроще? Хотя бы найдите себе собеседника-иностранца в соцсетях.

Очень часто, например, в группах «ВКонтакте», посвященных изучению иностранного языка, под постами можно найти единомышленников с предложениями: «Ищу собеседника для языковой практики».

Если страх общения с реальным человеком все еще слишком велик, старайтесь смотреть больше видео в TikTok или Reels в Instagram от иностранных блогеров. Форматы роликов в этих соцсетях, как правило, предполагают субтитры.

Вы сможете одновременно читать и слышать текст, а постоянный просмотр видео от одних и тех же авторов создаст некую иллюзию персонального общения. Это может помочь побороть страх коммуникации на иностранном языке.

Фото на обложке: Dmytro Zinkevych/shutterstock.com