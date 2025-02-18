«Альфа-банк» открыл IT-лекторий в университете ИТМО

«Альфа-банк» открыл в петербургском университете ИТМО учебную аудиторию Alfa Space. Лекторий рассчитан на 120 мест, в нем будут проводиться мастер-классы, лекции и мастер классы от экспертов «Альфа-банка», говорится в сообщении.

Пространство оборудовано всей необходимой техникой, его можно использовать для различных мероприятий. Открытие лектория стало одним из шагов для запуска образовательного центра на базе ИТМО. В нем будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, информационных технологий и продуктового менеджмента.

«Эта стильная аудитория станет площадкой для обмена знаниями и опытом между экспертами "Альфа-банка" и студентами, что поможет студентам лучше подготовиться к будущей карьере в финтехе», — рассказал Марат Исмагулов, HR-директор «Альфа-банка».

«Альфа-банк» сотрудничает с вузами по всей стране — программа включает в себя образовательные курсы, стажировки и грантовые программы. В 2023 году банк открыл два IT-коворкинга в Высшей школе экономики в Москве и Санкт-Петербурге, в которых студенты могут работать над проектами и проводить мероприятия. К лету 2024 года «Альфа-Банк» открыл уже более 50 коворкингов в федеральных и региональных вузах страны.

Фото на обложке: «Альфа-банк»