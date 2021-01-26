Лучшая тренировка: как изучение иностранного языка сохраняет молодость мозга

Иностранный язык полезен не только с точки зрения карьерных перспектив , но и для вашего личного здоровья — это подтверждают многочисленные исследования. Подробно рассмотрим три научно доказанных преимущества, которые дает билингвизм нашему мозгу.

Защищает от деменции

В ходе исследования 2010 года группа канадских ученых рассмотрела связь между билингвизмом и болезнью Альцгеймера.

В то время уже было известно, что социальная и физическая активность помогают замедлить наступление слабоумия в пожилом возрасте. Ученые хотели узнать, предлагает ли билингвизм — способность понимать два и более языков и говорить на них — аналогичные защитные механизмы.

Для этого они собрали данные о более чем 200 людях, у которых недавно была диагностирована болезнь Альцгеймера. Они обнаружили, что у тех, кто говорит на двух и более языках, симптомы развивались в среднем на пять лет позже, чем у тех, кто использует только один. После проверки их рода занятий, уровня образования, места рождения и прочих переменных временной разрыв остался тем же. Эти выводы также подтвердили последующие работы.

Авторы исследования описывают так называемый «когнитивный резерв» — способность мозга поддерживать нормальное функционирование, несмотря на стремительное наступление болезни.

«Билингвизм пополняет когнитивный резерв, компенсирующий накопленные патологии», — пишут ученые.

И хотя мозг — это орган, а не мышца, несколько десятилетий исследований показали, что он также нуждается в регулярных тренировках. С возрастом такие упражнения помогают предотвратить его ослабление и истощение.

«Мозг, как и тело, нуждается в тренировках, иначе он ослабнет», — рассказывает Кэтрин Колдуэлл-Харрис, доктор философии, исследователь билингвизма и доцент кафедры психологии и нейробиологии Бостонского университета.

По ее словам, любое новое занятие — от хобби до путешествий — способствует улучшению функционирования мозга. Однако изучение и использование второго языка справляется с этим лучше всего.

«Изучение нового языка — сложный процесс, который задействует практически все аспекты мозговой деятельности, — утверждает Колдуэлл-Харрис. — По сложности он сопоставим с игрой в шахматы и любой другой наукой, но также включает социальное взаимодействие».

Улучшает исполнительные функции мозга

Мозг — не статичный орган: он постоянно меняется в зависимости от выполняемых задач. Большинство этих процессов поддаются измерению — как по электрической активности мозга, так и его фактической массе и плотности корковых структур.

В исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Frontiers in Neuroscience, итальянские ученые измерили влияние языковой тренировки на мозг здоровых пожилых людей в возрасте от 59 до 79 лет. Спустя всего четыре месяца изучения английского языка испытуемые показали значительно лучшие результаты по тестам общих когнитивных способностей и функциональных связей.

«Изучение иностранного языка представляет собой один из немедикаментозных способов улучшить когнитивные способности у молодых и пожилых людей», — рассказывает Джованна Буббико, доктор философии, главный автор исследования Калифорнийского университета в Ирвайне и университета Габриэле д'Аннунцио Кьети и Пескара в Италии.

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В отличие от других новых видов деятельности, преимущества которых исчезают, как только человеческий мозг привыкает к ним, польза иностранного языка имеет долгосрочный эффект. «Мозг вынужден переключаться между двумя языками в зависимости от контекста», — говорит Буббико.

По ее словам, мозговые процессы, участвующие в такого рода переключении усиливают исполнительные функции мозга, а именно его способность планировать, концентрироваться, принимать решения и выполнять другие важные задачи.

Колдуэлл-Харрис добавляет: «Когнитивная гибкость и способность переключаться с одной задачи на другую — важный аспект исполнительных функций».

При их ослаблении, которое часто возникает в старшем возрасте и при травмах головного мозга, снижается способность изменить образ мышления и поведение в ответ на обстоятельства. Мозг застревает в устаревших и непрактичных моделях активности.

«Билингвы постоянно следят за тем, на каком языке с ними говорят, что укрепляет способность переключаться», — утверждает Колдуэлл-Харрис.

По ее словам, на данный момент невозможно сказать точно, в каком возрасте изучение второго языка лучше влияет на мозг. При этом она отмечает, что в большинстве исследований участвовали люди, которые выучили язык в молодом возрасте.

Как и в случае со здоровым питанием и физической активностью, которые стоит поддерживать на протяжении всей жизни, можно предположить, что и изучение языков не стоит откладывать на потом.

Расширяет представление о мире

Народ Аймара, коренное население Южной Америки, не ожидает наступления нового года. Дело в том, что в их родном языке не существует такого понятия.

В исследовании 2006 года, опубликованном в журнале Cognitive Science, ученые изложили способ, по которому Аймара рассуждают о времени. В большинстве языков будущее описывается как то, что лежит перед нами и к чему мы движемся. Аймара рассуждают о нем с противоположной точки зрения: поскольку будущее нельзя увидеть, они рассматривают его как то, что находится за ними, вне их поля зрения. С другой стороны, прошлое, которое можно увидеть, расположено перед ними. Команда исследователей также обнаружила, что, говоря о будущем, народы Аймара указывают рукой за спину.

Влияние языка на представление о мире известно как гипотеза лингвистической относительности. Любой изучающий иностранный язык, скорее всего, замечал различие определенных идей и концепций от его родного языка.

«Изучение иностранного языка показывает, что окружающие могут рассматривать вещи совершенно по-другому», — рассказывает Колдуэлл-Харрис.

Она предлагает еще два примера.

В русском языке, в отличие от английского, есть два разных слова для обозначения оттенков синего. Исследование показало, что в силу этой особенности русские быстрее обнаруживают различия между близкими оттенками синего, в отличие от англоговорящих.

Она также упоминает немецкое слово schadenfreude, обозначающее удовольствие, которое человек испытывает от неудачи другого. И хотя говорящие на других языках так же хорошо понимают эту концепцию, наличие отдельного слова, скорее всего, усиливает способность немецкоговорящих распознавать эту эмоцию в себе и других.

При изучении нового языка мозг сталкивается с незнакомыми понятиями, которые изменяют его привычные взгляды и позволяет увидеть мир и окружающих людей в ином свете.

«Основная проблема заключается в том, что люди просто хотят получить конечный результат — свободно овладеть языком», — утверждает Колдуэлл-Харрис. Однако настоящую награду мозг получает с самого начала изучения, и ее преимущества продолжаются в долгосрочной перспективе.

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