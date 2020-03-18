Билингвы больше зарабатывают — и еще 6 причин учить иностранные языки

Билингвальное образование хорошо себя зарекомендовало и имеет много преимуществ. В школе Wunderpark International School, в которой я работаю, мы обучаем детей по двум программам – России и Великобритании. Я выбрал семь причин, почему билингвальная система показывает хорошие результаты и может пойти на пользу вашему ребенку.

Развитие навыков чтения

Дети-билингвы развивают навыки чтения как и на родном, и на иностранном языке. Известно, что учащиеся в билингвальной среде гораздо лучше своих сверстников могут переводить звуки в буквы независимо от языка, который они читают.

На моих уроках мы с ребятами читаем сказки, стихи, рассказы, мировую историю и книги о науке. Например, есть такое интересно упражнение — Elbows to Elbows and Knees to Knees. Дети работают с партнером, сидя так близко, что их локти и колени соприкасаются, и читают книги друг другу.

Также я прошу своих учеников читать самостоятельно, когда у них есть свободное время дома или в школе.

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Повышение уровня успеваемости

Американские ученые провели исследование длиною в 32 года среди учеников билингвальных школ, которое показало, что изучение второго языка увеличивает общую академическую успеваемость ребенка. Билингвы в подавляющем большинстве случаев превосходят своих одноклассников с одноязычным образованием по таким предметам, как математика и естественные науки.

В нашей школе мы применяем дифференцированный подход, учитываем индивидуальные особенности, чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка.

Мы используем на уроках и в домашней работе разноуровневые задания, которые составляются учителем с учетом знаний и способностей детей. Детям, которым трудно учиться, такой подход помогает создавать условия для формирования базовых знаний на доступном для них уровне.

Дифференцированный подход поддерживает учеников, которым требуется больше времени для освоения материала и дает возможность всем ребятам расширить свои знания и углубленно изучить материал.

Улучшение памяти

У детей, которые обучаются на двух языках, память лучше, чем у тех, кто учится на одном. Билингвы могут запомнить больше имен, фактов, правил.

С помощью специальных карточек и игр мои ученики каждую неделю учат большое количество новых слов, которые потом используют в повседневной жизни.

Например, мы играем в игру Races после изучения каждой темы. Дети делятся на две команды, на экране я показываю одну из картинок, которая соответствует пройденной теме. И та команда, которая быстрее вспоминает название этого предмета и его свойства, получает балл. Повторение не только удерживает каждый элемент в кратковременной памяти, но и заставляет его перейти в долговременную.

Возможности для развития и карьерного роста

В эпоху глобализации все страны мира нуждаются в специалистах, которые могут общаться на нескольких языках. Со временем эта необходимость только возрастет. Люди, которые владеют иностранными языками, зачастую больше зарабатывают и занимают более высокие позиции по сравнению со своими коллегами.

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Развитие эмпатии

Понимание того, когда и с каким человеком использовать какой язык, помогает детям-билингвам развивать эмпатию. Уже в три года дети-билингвы начинают более критически мыслить, что помогает им быстрее развиваться в эмоциональном и социальном плане.

Мы читаем книги об эмпатии, говорим о том, как она может помочь нам в повседневной жизни: как важно распознать чувства другого человека и правильно реагировать на его эмоции.

Развитие «международного» мышления

Учащиеся международных школ регулярно и глубоко взаимодействуют с иностранными культурами. Они узнают о разных культурах через их непосредственное знакомство с языком и представителями разных стран.

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Мы стараемся воспитать в каждом ученике «человека мира». Они узнают о традициях, продуктах питания, праздниках того или иного народа. Например, когда мы изучали продукты питания, мы узнали, как они выращиваются по всему миру, что люди едят на завтрак в разных странах и что готовят на свои национальные праздники.

Сокращение риска возрастной деменции

Это очень долгосрочное преимущество, но известно, что у людей, говорящих на нескольких языках, снижается риск возрастной деменции. В пожилом возрасте люди показываю более высокую мозговую активность и гибкость ума.

Чтобы развивать умственную гибкости, мы с детьми ежедневно учим песни, стихи, пьесы и скороговорки.