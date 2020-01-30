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Почему вам стоит контролировать устройства, которыми пользуются ваши дети

YOUNG
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Не все согласны с тем, что родители должны иметь неограниченный доступ к смартфонам и другим гаджетам детей. Некоторые считают, что контроль над действиями ребенка в сети может вызвать у него паранойю и привычку все скрывать. Однако Кристофер Нулл, отец двоих детей, с этим не согласен — в своей статье он объяснил, зачем родителям необходимо следить за тем, что делает в интернете ребенок, и почему в этом нет ничего плохого.

Почему вам стоит контролировать устройства, которыми пользуются ваши дети

Я отец двух подростков — моим детям 13 и 17 лет. Нет, я не хочу, чтобы вы меня пожалели, я надеюсь на ваше понимание. Все, что говорят о трудностях воспитания подростков — правда. Это действительно сложнее, чем выращивать ребенка ясельного возраста. Как минимум воспитание подростков сильнее истощает в эмоциональном плане.

Как и все дети, рожденные в этом веке, мои с детства дружат с технологиями и к шестому классу они выклянчили у меня по смартфону. Я был не против, потому что их доводы звучали убедительно. Что, если сломается автобус и нужно будет позвонить мне, чтобы я отвез их в школу? Что, если возникнет какая-то экстренная ситуация? Да и со своим смартфоном им не придется брать мой телефон, чтобы позвонить своей матери (которая живет в другом штате).

Аргументы были веские, но я понимал, что на самом деле дети хотели смартфоны, чтобы торчать в интернете.

Как любой порядочный родитель я выдал им их первые телефоны с серьезными наставлениями и советами об опасностях злоупотребления гаджетами. В первую очередь я установил правила — никаких гаджетов во время еды, чтобы мы не превратились в семью, где все залипают в экраны в тишине. На телефонах будет стоять ограничение по взрослому контенту. А когда я обнаружил, что моя дочь таскает к себе ноутбук, чтобы смотреть по ночам «Друзей», я ввел правило, что на ночь все гаджеты мы будем уносить в главную спальню.

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Но одно правило главнее всего: все устройства принадлежат мне и моей жене и мы имеем право смотреть всю информацию, которая на них хранится.

Когда издание Wired попросило меня написать эту статью, я и не думал, что последнее часто вызывает обсуждения в плане этичности такого поведения родителей. Я всегда считал, что родители не только имеют право смотреть, что делает их ребенок в интернете, но и верил, что вообще-то они обязаны это делать. Только безответственные родители не следят за тем, какой цифровой след оставляет за собой ребенок. Большинство родителей придерживаются такого же мнения — недавний опрос компании Pew показал, что 61% родителей проверял историю просмотров своего ребенка в сети.

Фото: Unsplash

Существует несколько причин, почему нужно контролировать, что делает ваш ребенок в смартфоне. Некоторые вполне невинные (он может списывать домашнюю работу), но есть и серьезные (возможно, ребенок переписывается с наркоторговцем). Особую опасность представляет собой травля в интернете или кибербуллинг — согласно опросу iSafe, 42% детей подвергались нападкам в сети, а 35% получали активные угрозы. При этом 58% жертв кибербуллинга не рассказывают о своей проблеме родителям.

Есть и более страшная угроза — педофилы. Крис Хаднаги, советник Пентагона по вопросам кибербезопасности, утверждает, что педофил способен промыть мозги ребенку меньше чем за час. За час!

Все еще не убеждены? Бывают и худшие ситуации. В октябре одна мать сдала своего сына полиции, потому что нашла у него в телефоне видео со стрельбой в школе и, возможно, предотвратила повторение трагедии. Любой родитель убийцы думает о том, что он мог бы предотвратить катастрофу, если бы только вовремя заглянул в телефон своего ребенка. И ведь когда ребенок совершает преступление, за него расплачиваются родители.

Так можно ли меня назвать плохим человеком, если с подозрением отношусь к своим детям? Неужели я виновен в — боже мой — нарушении конфиденциальности ребенка?

По правде говоря, мало кого заботит этот вопрос — его даже почти не обсуждают. Гораздо больше юридических вопросов вызывают ситуации, когда родители эксплуатируют своего ребенка ради заработка, например, когда выкладывают на YouTube видео с его участием. Когда речь заходит о контроле в сети, закон говорит, что у детей нет никаких прав на защиту информации от родителей. Линда Чармарамен, директор исследовательской лаборатории молодежи, медиа и благосостояния, считает, что это вполне обосновано. «Доказано, что когда родители контролируют, какой контент, потребляет ребенок, их дети испытывают меньше проблем вроде зависимости от интернета и травли в сети».

Найти тех, кто выступал бы против этого аргумента, оказалось не так-то легко. Однако Шошанна Зубова, автор книги «Эпоха капитализма слежки», считает, что такой контроль может развить паранойю и авторитаризм. А еще он помогает корпорациям зарабатывать на родителях, которые покупают камеры для входной двери и GPS-трекеры для детских рюкзаков.

Зубова считает, что нам надо научиться доверять детям, а не следить за ними. Иначе мы внушим им мысль, что в нарушении конфиденциальности нет ничего плохого, и приучим заметать следы. «Предоставьте детям возможность давать общения и сдерживать их», — говорит она.

Фото: Unsplash

Прекрасные слова, но я с ними не согласен — детям не хватает жизненного опыта, чтобы понять, какое поведение считается приемлемым. Они с легкостью принимают неудачные решения в сети, несмотря на обещания. Моя дочь даже не может нормально заправлять постель. Представьте, что будет, если она зайдет на 4chan.

Проблема в том, что нелегко постоянно следить за детьми. Девочки-подростки отправляют за месяц более 4 тысяч текстовых сообщений (такая статистика была в 2015 году) — и в основном это эмодзи и короткие фразочки вроде «ок». Большая часть сообщений представляет собой безобидную чепуху и она легко может ослабить бдительность. Когда мои дети подросли, я стал реже проверять, что они пишут в интернете. Не потому что я стал им больше доверять, мне просто стало лениво. Кроме того, теперь моя дочь водит машину, а значит у меня появились более серьезная причина переживать за ее безопасность.

И все же мне приходится напоминать себе, что не стоит расслабляться. В прошлом году мне позвонил директор школы и сообщил, что мой сын завел в Instagram аккаунт одноклассника, который не был там зарегистрирован, и выкладывал туда его смешные фото. Они были достаточно безобидными, но все же шутка выглядела нехорошо. Другой ребенок сдал моего сына и мне пришлось сообщить отцу жертвы, что аккаунт завел мой отпрыск. В наказание мы запретили сыну пользоваться телефоном две недели. Ну а что еще нам оставалось делать?

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