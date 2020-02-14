«Для новичка главная проблема — это алфавит». Как школьники изучают японский и корейский языки

Я узнала у двух моих одноклассниц, почему они решили учить японский и корейский, какие у этих языков основные трудности и сколько потребуется времени на их изучение.

Здорово знать английский и другие популярные европейские языки, но не все выбирают легкий путь. Я, например, учу турецкий — и очень этим довольна. Но и это не самый необычный язык.

Эвелина, учит японский самостоятельно

Я заинтересовалась японским спонтанно. Определенной цели или необходимости его учить у меня не было, просто нравится культура Японии.

Я начала с приложения Duolingo. Когда возникал какой-то конкретный вопрос, обращалась к специальным сайтам по японскому языку. Практические навыки, конечно, были не на высоком уровне, зато опыт изучения языка оказался очень интересным.

Японский сложный, но логичный и язык. Грамматические и лексические правила легко запоминаются. Для новичка главная проблема — это алфавит: в языке используется сразу три письменности, и каждая имеет свое назначение. Хирагана — слоговая азбука, она нужна, чтобы записать часть суффиксов, префиксов и частиц. Катакану используют для написания заимствований и выделения слов. Есть еще кандзи — китайские иероглифы, которые используют в японском языке.

Интересно, что в японском много заимствований из английского. По произношению они похожи на английские слова, но по написанию — совершенно другие.

В целом сложно воспринимать и заучить абсолютно непохожие на русскую письменность иероглифы. Их можно читать двумя способами, они массивные. Проблема при изучении слов именно в написании, а на слух они запоминаются хорошо.

Я изучаю японский самостоятельно, и тут важна дисциплина. Сейчас я учу его чуть больше двух месяцев, дойти до уровня А1 получится за 6-10 месяцев.

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Настя, изучает корейский язык на курсах

Я начала учить корейский из любви к культуре. Я слушала музыку, смотрела фильмы и сериалы, и мне стало любопытно попробовать силы в таком сложном на первый взгляд языке.

Начинала с азов — алфавита, прописей и базовых правил чтения. В отличие от японского, в корейском используется алфавит, а не иероглифы, так что учить его легче. В корейском языке много заимствований из китайского и японского, поэтому, если ты владеешь этими языками, он не покажется тебе сложным.

Корейский язык сильно связан с культурой страны: в языке много слов для выражения уважения собеседнику. Надо обязательно учитывать, к кому ты обращаешься и какой статус имеет этот человек — а это не всегда просто. Для изучения этого языка все же потребуется достаточное количество времени, но он не так сложен, как кажется.

Я учила корейский в школе восточных языков в Новосибирске. Занятия там проходили в группе два раза в неделю, и до уровня А1 я выросла за 4-5 месяцев. Занятия в школе — хороший вариант для тех, кто понимает, что ему для изучения языка нужен контроль и сильная мотивация.

Язык пригодился мне для моего хобби — cover dance, кавер-версия авторской хореографии в исполнении других танцоров. А скоро я планирую поехать Южную Корею.

Зачем учить редкие языки

Знание редкого или непопулярного языка обязательно пригодится тебе в жизни. Если ты хочешь связать свою жизнь с международным бизнесом или международными отношениями, они станут хорошим преимуществом. Сейчас огромную популярность набирает современная корейская культура, это тоже может стать мотивацией для изучения языка. Даже если ты не будешь использовать языки часто, сам процесс изучения развивает мозг. Так что дерзай!