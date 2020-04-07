Не только английский: какие иностранные языки пора выучить

С пользой разобрались, а теперь давай решим, какие языки стоит учить прямо сейчас.

Учить иностранные языки — классно и полезно. Например, что у тех, кто знает хотя бы один, зарплата в среднем на 11% выше. А ещё можно поехать учиться за границу, переехать в другую страну, путешествовать почти без ограничений и как бонус — читать любимую литературу в оригинале.

Испанский

Носителями испанского языка являются более 400 миллионов людей​во всем мире, он уступает первенство лишь китайскому. Но в отличие от последнего, этот язык Сервантеса, Габриэля Гарсиа Маркеса и Пабло Неруды также является официальным государственным языком в 20 странах (например, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу), а во многих других широко используется населением в качестве второго или третьего языка.

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На испанском языке, кроме Испании, говорят еще почти во всех странах Южной Америки, а всего им владеют больше 400 млн людей в мире. Так что мест для путешествий полно.

Можно устроиться гидом-переводчиком, а если хочется переехать за границу, то телекоммуникации — очень перспективная область экономики в Латинской Америке.

Где учить: Испания, Аргентина, Гватемала

Французский

Французский – это пятый​ по распространенности язык в мире и второй вторым по распространенности ​изучаемый иностранный язык после английского.

Французский язык очень пригодится для путешествий не только во Франции и Канаде, но и во многих африканских и азиатских странах (например, на Гаиити, Мадагаскаре): даже если это не родной язык вашего собеседника, он вполне может быть одним из языков, на которых он говорит!

Кроме того, это официальный язык ООН, Красного Креста, Олимпийского комитета, НАТО. Так что если ты профессионал в сфере логистики, юриспруденции, финансов, менеджмента, есть серьезные карьерные перспективы. Например, организации ООН часто набирает интернов на практику с владением французского языка.

Где учить: Франция, Канада и Швейцария

Немецкий

Несмотря на предупреждения, немецкий язык на самом деле довольно легкий, особенно для тех, кто знает английский. Зачастую слова очень похожи, поэтому внимательный студент сможет быстро овладеть немецким.

Германия преуспевает в высокотехнологичных областях, машиностроении, энергетике и многих других отраслях. Конечно, немцы и сами отлично владеют английским, но общение на их родном языке, безусловно, повысит уровень доверия между партнерами по бизнесу.

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На немецком языке говорят не только в Германии, но и в Австрии и большей части Швейцарии.

Где учить: Германия и Австрия

Китайский

Китайский – самый распространенный язык в мире, на нем общается более 1 миллиарда​ человек.

Но, как ты, возможно, знаете, китайский – это не один язык, а скорее группа диалектов, некоторые из них настолько отличаются друг от друга, что технически являются отдельными языками (и часто люди, говорящие на разных диалектах, просто не могут понять друг друга!).

Литературный китайский — официальный язык Китая и Тайваня. В его основе лежит самый распространенный китайский диалект — мандаринское наречие, на котором говорят 70% всех носителей китайского языка.

Поскольку китайский язык использует систему письменности символов, а не алфавит, изучение только одного китайского диалекта, например, мандаринского, позволяет общаться в письменной форме с носителями других диалектов, даже если вы не можете понять друг друга при устном общении.

Китай активно развивается, расширет границы своего экономического влияния, так что работа найдётся. Сейчас особо востребованы предприниматели, IT-специалисты, а также преподаватели со знанием китайского.

Где учить: Китай, Тайвань и Сингапур

Арабский

Многие народы арабского мира говорят на той или иной форме арабского языка — макроязыка, состоящего из 30 современных разновидностей.

Например, для бизнеса или работы, стоит учить стандартный диалект. Бизнес, политика, журналистика и многое другое – это отрасли, в которых арабский будет преимуществом.

Самые перспективные направления — нефтедобывающая промышленность, высокие технологии и маркетинг. В восточных странах с большим уважением относятся к тем иностранным специалистам, которые говорят на арабском языке.

Например, многие компании хотят вывести свой продукт или услугу на арабский рынок поскольку доходы населения высоки, соответственно у вас появятся перспективы, если вы владеете навыками маркетинга и знаете арабский язык.

Итальянский

Этот язык распространен не только по всей Италии, но и в Швейцарии, Словении и Хорватии.

Еще он довольно легкий для носителей других романских языков — испанского, французского или португальского. И наоборот, те, кто говорит по-итальянски, могут с легкостью овладеть этими родственными языками.

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Итальянский язык идеально подходит для тех, кто решил работать в сфере моды, бьюти, архитектуры, дизайна и высокой кухни. Если ты планируешь работать в итальянской компании, знание языка существенно увеличит шансы на сотрудничество.

Где учить: Италия и Швейцария

Изучение иностранного языка улучшает мозговую активность, повышает эффективность, позволяет тренировать многозадачность и возможность быстро переключаться с одного задания на другое. Так что плюсов много даже от процесса.

Какими бы ни были ваши причины, мы верим, что эти языки откроют вам больше уголков мира и помогут достичь профессиональных и личных целей! Вопрос только в том, какой из этих языков вы будете изучать следующим?

Фото на обложке: Shutterstock / CandyBox Images