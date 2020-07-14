Бизнес-школы для детей

Rusbase Young рассказывает, зачем отдавать ребёнка в бизнес-школу, чему там учат, какие есть плюсы и минусы, куда идти учиться бизнесу в России и за рубежом и как там устроен учебный процесс.

Когда читаешь тексты про школьников и студентов, запустивших свой стартап, кажется, что есть простая схема — придумал идею, создал своё дело, и дальше просто упорно трудишься. С последним мы, конечно, согласимся. Но ещё в бизнесе много подводных камней и нюансов, и без специальных знаний здесь не обойтись, поэтому лучше начать получать их как можно раньше.

Содержание:

Что такое бизнес-школа для детей

Карина Медведева, генеральный директор детской бизнес-школы KinderMBA

Предпринимательское мышление — не врожденный навык, его можно развить. А бизнес-школа — это не только занятия, а целая инфраструктура, включающая воркшопы и бизнес-туры в компании, поездки за границу и программы на каникулы, консультации экспертов по проектной деятельности, клуб выпускников.

Благодаря занятиям меняется мышление ребенка, он приобретает новые навыки — родители в этом видят большую ценность. Это очень хороший тренд, и здорово, что есть школы, пока только частные, которые интегрируют бизнес-программы в свой образовательный процесс. Все понимают: для того, чтобы быть успешным в будущем, развиваться надо уже сегодня.

Чему учат в бизнес-школах

На занятиях дети учатся критически мыслить, брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения. Они становятся более финансово грамотными, пробуют ставить цели. Проектная работа ведётся в командах, и это позволяет ребятам учиться общаться с разными людьми, распределять задачи, находить компромиссы. А ещё они начинают понимать, что их идеи действительно важны и нужны обществу, перестают бояться пробовать и в целом чувствуют себя более уверенными.

Когда ребёнок работает над проектом, он может примерить на себя разные роли — маркетолога, дизайнера, финансового аналитика, разработчика. Это очень помогает в самоопределении и профориентации.

Российские бизнес-школы для детей

В этой школе детей научат вести бизнес, помогут развить предпринимательские и лидерские качества, научат нестандартному мышлению, дадут экономические и финансовые знания. Бизнес-программа включает в себя 24 модуля и 4 ступени — Kids, Start, Pro, Foundation.

На какой возраст рассчитано обучение: от 5 до 17 лет.

Стоимость обучения: 12 000 рублей в месяц.

Бизнес-школа, которая обучает основам бизнеса и финансовой грамотности, рассказывает об инвестициях и экономике. Помимо основных профильных программ, в школе можно записаться на занятия по профориентации, ораторскому искусству и лидерству. Они направлены на то, чтобы у ребёнка расширялся кругозор и пополнялся бэкграунд. Есть дистанционные программы.

На какой возраст рассчитано обучение: от 6 до 17 лет.

Стоимость обучения зависит от возраста ребёнка и выбранного направления. Например, занятия по финансовой грамотности для детей от 6 до 10 лет стоят 6000 рублей в месяц.

Школа по финансовой грамотности, предпринимательству и бизнесу от выпускников НИУ ВШЭ и London School of Economics. Занятия в школе направлены на то, чтобы дети научились обращаться с деньгами, поняли основные экономические и бизнесовые процессы, развили математические способности и лидерские качества. Есть онлайн-занятия и летние программы. Если сомневаетесь в выборе программы для ребёнка, то можно пройти специальный тест и узнать, что ему больше подходит.

На какой возраст рассчитано обучение: от 7 до 18 лет.

Стоимость обучения в онлайн бизнес-школе: 9800 рублей в месяц.

В этой школе помогают пробудить интерес ребёнка к обучению. Для каждого ученика разрабатывают индивидуальный план, есть специальное тестирование, работа в команде, поддержка наставника. Дети учатся планировать, ставить цели, грамотно излагать свои мысли, организовывать время и работать с информацией.

На какой возраст рассчитано обучение: от 7 до 17 лет.

Стоимость обучения: от 11600 рублей в месяц.

В школе ребята познакомятся с практическими инструментами для запуска и развития своего бизнеса, попробуют себя в роли настоящих предпринимателей. В программу входит поиск и разработка идеи, постановка гипотезы, бизнес-моделирование, решение сложных бизнес-вопросов, создание презентации проекта, знакомство с маркетингом и продажами. Помимо этого будет демо-день, где участники защитят собственные проекты.

На какой возраст рассчитано обучение: от 14 до 17 лет.

Стоимость обучения: по программе «Частный клиент» — 150 000 рублей, по выпускной дипломной программе «СКОЛКОВО» — 127 500 рублей.

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Академия развивает управленческие, предпринимательские, социальные и правовые навыки. Дистанционное обучение позволяет получать доступ к занятиям в любое удобное время.

На какой возраст рассчитано обучение: от 7 до 17 лет.

Стоимость обучения: 950 рублей в год при коллективном поступлении, бесплатно для детей-сирот из детских домов и школ-интернатов.

Акселератор помогает развить собственный бизнес-проект. Курс «Бизнес-проект: 7 шагов для целей устойчивого развития» направлен на создание и проработку идей, знакомство с финансовой грамотностью и планированием. Учащиеся проработают собственный продукт и в конце представят его в формате выступлений TED. После курса у ребят будет собственное портфолио и понимание того, куда двигаться дальше.

На какой возраст рассчитано обучение: для учеников с 5 по 11 класс.

Стоимость обучения: онлайн с наставниками — 3500 рублей в месяц, очно в Москве — 5500 рублей в месяц.

Школа развивает предпринимательское мышление и soft skills. В программу входит разбор бизнес-кейсов, работа в команде, бизнес-игры, разработка собственного проекта.

На какой возраст рассчитано обучение: от 9 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

Стоимость обучения: базовый тариф — 7040 рублей в месяц, основной тариф — 19 080 рублей в месяц, премиум тариф — 60 080 рублей в месяц.

Основные программы школы — фабрика стартапов, бизнес в игре, креативный лидер и soft skills — помогают детям почувствовать себя в роли предпринимателя. Упор в школе делается на практику. Дети изучают основы менеджмента, финансов, экономики, маркетинга, разбирают реальные бизнес-кейсы, работают с менторами. Помимо основных программ проводятся предпринимательские интенсивы.

На какой возраст рассчитано обучение: для учеников 5-11 классов.

Стоимость обучения: от 8990 рублей в месяц.

Это не бизнес-школа в классическом понимании, а возможность почувствовать себя настоящим предпринимателем. Акселератор предназначен для детей, но построен по взрослой модели. Вместе с наставниками ребята научатся созданию технологических стартапов, разработке идеи и нахождению решения. По окончании работы будет возможность представить свой проект. Лучшие выпускники смогут получить инвестиции и продолжить развивать бизнес.

На какой возраст рассчитано обучение: дети от 13 лет.

Стоимость обучения: бесплатно.

Это онлайн-школа стартапов. Сначала учеников ждёт двухмесячный цикл лекций, на котором они познакомятся с основами ведения бизнеса, послушают истории успешных бизнесменов и стартаперов, поучаствуют в мастер-классах. У каждого ученика будет индивидуальный наставник. После курса лекций можно податься со своим проектом на акселератор.

На какой возраст рассчитано обучение: для детей с 12 до 17 лет.

Стоимость обучения: бесплатно по гранту RUSSOL, единоразовое пожертвование 35 000 рублей в один из благотворительных фондов или полная стоимость обучения 150 000 рублей.

Зарубежные бизнес-школы для детей

Бизнес-школа, которая обучает детей навыкам soft skills, экономике, рассказывает о том, как управлять деньгами в цифровую эпоху. Все занятия интерактивные и проходят онлайн. Помимо основных знаний участники смогут подтянуть уровень английского языка. Программы обучения построены с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, они в игровой форме помогают осваивать сложные темы и уроки.

На какой возраст рассчитано обучение: от 9 до 16 лет.

Стоимость обучения: программа «Discovering economics» 150 €, программа «Business Basics» 300 €.

Ещё одна онлайн-программа на английском языке. С её помощью ребёнок разберётся в бизнес-процессах, прокачает свои навыки, узнает о построении бизнеса в технологиях и инновациях. Занятия построены в увлекательной и лёгкой форме, на сайте есть доступ более чем к 4000 страницам с образовательными материалами.

На какой возраст рассчитано обучение: для детей любого возраста.

Стоимость обучения: для доступа к материалам нужно зарегистрироваться на сайте. Стоимость регистрации от 20 $.

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Программа для подростков, которая рассказывает о финансах и деньгах при помощи видео. Всего в ней 65 эпизодов. Каждый из эпизодов и скетчей показывает реальные истории молодых предпринимателей и учит, как использовать деньги в бизнесе. Есть семь программ обучения — от начального финансового до мировой экономики. Рабочий язык — английский. Также есть рассылка с письмами о построении своего бизнеса.

На какой возраст рассчитано обучение: любой школьный возраст.

Стоимость обучения: доступ к видео начинается от 4,99 $.

Обучающая программа по молодёжному предпринимательству, включающая в себя 90-минутные уроки. На занятиях дети будут развивать критическое мышление, креативность, научатся решать возникающие проблемы, разовьют навыки общения и работы в команде.

На какой возраст рассчитано обучение: для детей 1-11 класса.

Стоимость обучения: бесплатно для некоммерческого использования.

Бизнес-школа, которая научит основам предпринимательства, ведению бизнеса и маркетингу. Ребята будут разрабатывать собственные проекты, которые потом будут представлены на презентации. Занятия в бизнес-школе не пересекаются с основным обучением. Есть представительства в Канаде, США, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии. Для обучения необходимо подать заявку на сайте и указать локацию, в которой хотел бы обучаться ваш ребёнок.

На какой возраст рассчитано обучение: есть программы для детей 7-9, 10-12 и 13-15 лет.

Стоимость обучения: нужно уточнить у организаторов — всё зависит от выбранной программы.

Подводные камни бизнес-образования для детей

Карина Медведева:

Родители часто сомневаются, стоит ли обучать предпринимательству в раннем возрасте. Если идея отдать ребёнка в бизнес-школу в 14-15 лет уже не кажется чем-то необычным, то родители дошкольников и учеников 1-2 классов к этой мысли относятся с осторожностью.

Обычно родители переживают по двум причинам — выдержит ли их ребёнок нагрузку и какой практический результат у всего этого есть.

Мы живём во время, когда всё стремительно меняется. Важными оказываются не какие-то специфические знания, а конкретные навыки. Быть гибким, уметь общаться с разными людьми и адаптироваться к новым условиям, брать на себя ответственность — это как раз те умения, которые позволят нашим детям быть успешными в своей жизни.

Заключение

Несмотря ни на что, бизнес-образование в детском возрасте — требование времени. Мы перенасытились идеями и контентом, а скорость, с которой приходят и уходят различные проекты, бизнесы, стартапы, очень велика. Поэтому начинать делать что-то своё никогда не рано!

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