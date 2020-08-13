Кажется, нет практически ни одного человека, который бы, посмотрев «Гарри Поттера» не мечтал бы хоть денек побыть в Хогвартсе. Это почти реально и в России — конечно, если вы не собираетесь всерьез выбирать волшебную палочку. Поэтому поговорим о частных школах.

Содержание:

1. Что такое частная школа

2. Частная школа или государственная

3. Как выбирать частную школу

4. Плюсы и минусы частных школ

5. Сколько стоит обучение в частной школе

6. Лучшие частные школы

7. Заключение

Что такое частная школа

Что собой представляет частная школа? Это негосударственное учебное заведение, где получают начальное или среднее образование, которое соответствует государственным стандартам. Такие школы содержатся не за счет госбюджета, а за счет платы за обучение и частных фондов.

Учредителями частных школ могут быть частные лица и организации, в том числе религиозные и некоммерческие.

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Атмосфера частной школы изначально отличается от государственной. Частная школа в своем роде уникальна, а значит, и ее ученики — не такие, как все. Здесь высоко развита корпоративная культура. За рубежом такая форма образования гораздо популярнее, чем в России, что отчасти можно объяснить советским наследием.

Частная школа или государственная?

Зачем ребенку вообще может быть нужна частная школа? Уровень образования он ведь получит тот же, что и в государственной, верно? Это не совсем так.

Как правило, в частных школах есть хорошая материальная база, классы и лаборатории оборудованы на более высоком уровне, чем в государственных школах. Кроме того, там обычно небольшие классы — по 10-15 детей, а значит, и внимания им уделяется гораздо больше. Меньше «бумажной» нагрузки и больше творческих возможностей как для педагогов, так и для учеников — и все это сопровождается индивидуальным подходом.

Кроме того, если государственная школа всегда и во всем подчинена государственным образовательным стандартам, то в частной дела не так консервативны. Здесь быстрее реагируют на вызовы времени и дают ученикам больше практических навыков.

Давайте честно: главное, что смущает родителей в частных школах и почему они не для всех — это цена. Зачем платить, если можно учиться бесплатно?

Но в этом довольно серьезная доля лукавства. Потому что государственные школы бесплатны только… по Конституции. В реальной жизни же во многих из них существуют бесконечные взносы на ремонт, поездки и экскурсии, организацию линеек, книги для подготовки к экзаменам и так далее.

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Как выбирать частную школу?

Предположим, что вас убедил предыдущий пункт и вы всерьез задумались о частной школе. На что обратить внимание при ее выборе?

Репутация. Частных школ в России не так много, поэтому обычно они имеют хорошую репутацию. Но не лишним будет собрать отзывы, посмотреть на персонал и руководство школы. Самое главное — обратить внимание на наличие лицензии и государственной аккредитации (да, она необходима, чтобы школа имела право выдавать дипломы государственного образца).

Частных школ в России не так много, поэтому обычно они имеют хорошую репутацию. Но не лишним будет собрать отзывы, посмотреть на персонал и руководство школы. Самое главное — обратить внимание на наличие лицензии и государственной аккредитации (да, она необходима, чтобы школа имела право выдавать дипломы государственного образца). Фундаментальное (основное) образование. Преподают ли в школе все обязательные предметы? Наличие дополнительных курсов — это великолепно, но в аттестате должна быть прежде всего основная программа, чтобы у выпускника такой школы не было проблем с поступлением в университет.

Преподают ли в школе все обязательные предметы? Наличие дополнительных курсов — это великолепно, но в аттестате должна быть прежде всего основная программа, чтобы у выпускника такой школы не было проблем с поступлением в университет. График пребывания детей в школе. Учитывая плотный график большинства родителей, частные школы нередко предлагают обучение в форме полупансиона, недельного или даже полного пансиона. В первом случае школьник находится в обучающей среде с утра до вечера — до 18 или даже до 20 часов. Полупансион — спасительное решение для мам и пап, которые не могут отлучаться с работы и не имеют помощников, готовых забрать ребенка в разгар рабочего дня. После обязательных занятий у него будет возможность заняться творчеством или другим любимым хобби. Недельные и полные пансионы отличаются от полупансионов тем, что воспитанники находятся здесь круглосуточно в режиме пятидневки или месяцами, до каникул.

Учитывая плотный график большинства родителей, частные школы нередко предлагают обучение в форме полупансиона, недельного или даже полного пансиона. В первом случае школьник находится в обучающей среде с утра до вечера — до 18 или даже до 20 часов. Полупансион — спасительное решение для мам и пап, которые не могут отлучаться с работы и не имеют помощников, готовых забрать ребенка в разгар рабочего дня. После обязательных занятий у него будет возможность заняться творчеством или другим любимым хобби. Недельные и полные пансионы отличаются от полупансионов тем, что воспитанники находятся здесь круглосуточно в режиме пятидневки или месяцами, до каникул. Питание и медицинское обслуживание. Вы будете официально платить за образование в школе и пребывание в ней ребенка, а значит, еда должна быть хорошей и полезной, а врачебная помощь — высококвалифицированной.

Вы будете официально платить за образование в школе и пребывание в ней ребенка, а значит, еда должна быть хорошей и полезной, а врачебная помощь — высококвалифицированной. Организация досуга. Обычно в частных школах с этим проблем не бывает. Но все же стоит поинтересоваться подробнее всеми секциями, факультативами, кружками и экскурсиями, которые есть в распоряжении учеников школы.

Помимо перечисленных пунктов, для вас могут иметь значения и индивидуальные особенности — специализация школы, если она есть, удаленность от дома и тому подобные факторы.

Плюсы и минусы частных школ

Теперь коротко резюмируем основные преимущества частной школы.

Индивидуальный подход. В муниципальной школе, по нормам СанПиН, должно учиться не больше 25 человек в каждом классе - но соблюдать эти нормы в больших городах практически невозможно. В частных школах состав классов намного меньше, что позволяет максимально индивидуально подходить к каждому ребенку и никого не оставлять без внимания.

В муниципальной школе, по нормам СанПиН, должно учиться не больше 25 человек в каждом классе - но соблюдать эти нормы в больших городах практически невозможно. В частных школах состав классов намного меньше, что позволяет максимально индивидуально подходить к каждому ребенку и никого не оставлять без внимания. Кадры. Как и любая коммерческая структура, частная общеобразовательная школа дорожит своей репутацией, поэтому к подбору кадров тут подходят особенно строго. В таких учреждениях работают исключительно опытные преподаватели, которые имеют профессиональные награды и являются настоящими экспертами в своем деле.

Как и любая коммерческая структура, частная общеобразовательная школа дорожит своей репутацией, поэтому к подбору кадров тут подходят особенно строго. В таких учреждениях работают исключительно опытные преподаватели, которые имеют профессиональные награды и являются настоящими экспертами в своем деле. Материальная и техническая база. Организация учебы, жизни и досуга на территории частной школы (и безопасности учеников, конечно) только в редких случаях сопоставима с уровнем государственных школ. Здесь вы можете быть уверены, что на уроках биологии у вашего ребенка будет микроскоп, после занятий он будет играть на безопасной спортивной площадке, а на обед ему не подадут пережаренную рыбу или невкусный чай.

Еще один немалый плюс для родителей дошкольников: 49% частных школ имеют в своем составе детский сад.

И немного о минусах. Ключевой минус учебы в частной школе — это, конечно, стоимость обучения. В зависимости от условий контракта цена обучения в частной школе может меняться каждый год. Но даже если она остается неизменной, стоит учитывать, что материальное положение семьи может внезапно ухудшиться, а значит, ребенку придется перейти в государственную школу, привыкнуть к порядкам которой будет трудно.

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Сколько стоит обучение в частной школе

Ответ на этот вопрос зависит от статуса школы, географического расположения, формы обучения и особенностей программы. А еще — от индивидуальных особенностей политики каждой школы: льгот, бонусов и специальных программ.

Обычно в частных школах-пансионах, чьи выпускники пишут ЕГЭ на высокие баллы и поступают в престижные вузы России и Европы, учеба в месяц стоит от 40 000 до 90 000 рублей, то есть от 360 до 810 тысяч в год. Сумма немаленькая, но она может стать очень выгодной инвестицией. Во-первых, в нее входит полное обеспечение образования и внеучебного времени ребенка (посчитайте, сколько в отдельности будет стоить питание, учебники, дополнительные секции). А во-вторых, выпускники частных школ, сотрудничающих с иностранными вузами, получают возможность учиться в Европе и США и при желании остаться там работать или, вернувшись в Россию, построить карьеру в крупной международной компании.

И наконец, оговоримся, что есть менее дорогие варианты, где стоимость обучения составляет от 15 до 30 тысяч рублей в месяц.

Лучшие частные школы России

Павловская гимназия (Подмосковье). Школа работает по государственным стандартам. Особое внимание уделяется изучению иностранных языков. Первая Московская гимназия. Здесь очень богатые педагогические кадры — это учителя года, лауреаты многочисленных премий. Частная школа «Президент». Школа заслужила свою популярность благодаря приверженности к различным традициям: турслеты, проведение благотворительных ярмарок, интересные поездки, встречи. Международная гимназия Сколково — это сочетание федерального государственного образовательного стандарта и программ Международного бакалавриата. В 2017 году Гимназия была авторизована по Дипломной программе (DP) Международного бакалавриата (IB) и получила статус IB World School, что позволяет ее выпускникам поступать в лучшие вузы мира. Гимназия «Жуковка». Образовательный процесс проходит на русском языке. Образовательный процесс соответствует всем законодательным нормам нашей страны. Московская экономическая школа. Обучение проходит на русском и английском языке. Со 2 класса вводится еще один иностранный язык. Школа «Интеграция 21 век». Располагается в Москве. Школа является базовой школой Государственного университета высшей школы экономики. Для своих учащихся школа создала стипендиальный фонд в качестве поощрения для особо прилежных учеников. «Наши традиции». Располагается также в г. Москва. Ведется углубленное обучение английского языка, с 5 класса вводится дополнительный иностранный язык – французский. Школа ведет активное сотрудничество с МГИМО. Европейская гимназия. Отличительной чертой этого заведения считается то, что обучение в старших классах проходит в соответствии с уникальной образовательной траекторией, которая подбирается для каждого конкретного ученика.

Заключение

К выбору частной школы нужно подойти тщательно и ответственно, обратить внимание на лицензию и репутацию, материально-техническую базу, педагогический состав, форму обучения и организацию досуга.

Окончание частной школы для выпускника — это почти стопроцентный шанс на поступление в ведущие университеты и академии как в России, так и за рубежом. А самое главное преимущество частного учебного заведения — это индивидуальный подход и комфорт для каждого ребенка.

Фото на обложке: Shutterstock / maroke