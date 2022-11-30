Умные повязки позволят следить за ранами в режиме реального времени

Но что, если повязка могла бы рассказать, что происходит внутри раны в режиме реального времени? Или даже лечить инфекцию? Вооружившись этими идеями, международная группа исследователей предложила свою конструкцию умной повязки.

Тысячи лет бинты были незаменимым компонентом любой аптечки первой помощи. Они, безусловно, спасли бесчисленное множество жизней, остановив кровотечение и предотвратив заражение. Однако у них есть и недостаток: если за повязкой не ухаживать должным образом, под ней будут копиться бактерии, и рана загноится.

Умные повязки не просто защищают рану — они предназначены для «стимулирования миграции клеток, пролиферации и даже уменьшения заражения», — говорит Юаньвэнь Цзян, инженер-химик из Стэнфордского университета и один из авторов нового исследования.

Новая технология позволит медикам следить за заживлением раны в реальном времени. Ученые надеются, что в будущем интегрированная умная повязка станет стандартным методом лечения хронических ран в больницах.

Умные повязки появились вместе с гибкой электроникой, похожей на кожу, которая разрабатывалась еще с 1960-х годов, но получила распространение лишь в последние годы.

В ее основе схемы, размещенные на ультратонком, гибком материале вроде пластика или фольги. За последнее десятилетие 3D-принтеры значительно упростили производство таких вещиц, и все больше инженеров увлекаются идеей создания более совершенных перевязочных средств.

Фото в тексте: Jian-Cheng Lai, Bao Research Group / Stanford University

Но зачем пытаться улучшить классику? Во-первых, некоторые раны залечить труднее, чем другие. Так, известно, что ожоги трудно поддаются лечению, потому что они разрушают большие участки кожи, а новая кожа часто не может расти достаточно быстро, чтобы препятствовать проникновению патогенных бактерий.

А у пациентов с такими заболеваниями, как диабет, которые могут ослабить иммунную систему, даже относительно незначительная рана может затянуться надолго. Такие раны часто инфицируются и могут даже закончиться ампутацией.

Для пациентов с хроническими ранами умные повязки станут многообещающим решением. Но до сих пор эта технология еще не доказала свою высокую эффективность. Цзян и соавторы надеются, что предложенный ими вариант преодолеет многие из этих ограничений.

В прошлом большинство «умных» повязок выполняли одну из двух задач: собирать информацию о хронической ране или содействовать ее заживлению. Но при разработке своей новой беспроводной смарт-повязки исследователи подумали: «Почему бы не использовать и то, и другое?».

«Мы смогли объединить оба датчика и стимуляторы в одном интегрированном пластыре», — объясняет Цзян. В результате, теоретически, такая конструкция должна позволить медицинским работникам следить за заживлением раны в режиме реального времени, внося коррективы в лечение по мере необходимости.

Например, если в рану от ожога попадут бактерии гангрены, умная повязка сможет сразу же предупредить врачей. Более того, ее можно будет запрограммировать высвобождать антибиотики или другие препараты для борьбы с инфекцией по мере необходимости. Новая умная повязка сможет даже обнаружить присутствие определенных иммунных клеток и помочь стимулировать их к действию.

Фото в тексте: Jian-Cheng Lai, Bao Research Group / Stanford University

В то время как старые модели повязок также были относительно громоздкими и подключались к компьютеру проводами, эта версия передает данные по беспроводной сети с помощью миниатюрной печатной платы и антенны, улавливающей энергию. При этом устройство не зависит от батареек, что делает всю конструкцию более тонкой и долговечной.

Пока что разработка тестировалась только на мышах. «Очевидно, что это своего рода лабораторный прототип исследования», — говорит Цзян. Чтобы использовать их на людях, исследователям необходимо будет увеличить размер бинтов и наладить производство, чтобы соответствовать спросу.

По словам Цзяна, прежде чем разработка будет завершена, команда также надеется добавить еще больше функций для сбора данных, таких как pH и химические датчики, которые улавливают биомаркеры, связанные с воспалением. В планах также применить алгоритмы машинного обучения, чтобы помочь отсортировать эти данные и поставить более точные диагнозы.

В целом, технология прошла долгий путь со времен грубых льняных повязок на ранах. И, вероятно, будут совершенствоваться дальше.

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