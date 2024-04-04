Социальный контракт в 2024

В статье рассказываем про преимущества социального контракта на открытие бизнеса, кто может получить эти деньги, какие документы понадобятся для оформления и куда обращаться за субсидией.

Чтобы получить деньги на открытие своего дела, нужно заключить социальный контракт. Программа предполагает относительно небольшую сумму, но ее вполне достаточно, чтобы начать предпринимательскую деятельность или пройти обучение.

Нуждающиеся граждане России могут улучшить свое финансовое положение не только за счет льгот и пособий, но и благодаря запуску собственного бизнеса.

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Что такое социальный контракт и почему он важен для открытия своего дела

Социальный контракт — это соглашение о безвозмездной финансовой помощи, которое малоимущий гражданин заключает с государством.

Чтобы получить помощь, кандидату требуется подать заявку с обоснованием. Органы соцзащиты готовят план, как поправить положение нуждающегося, и выдают ему деньги на конкретную цель. Условия социального контракта указаны в конкретном договоре.

В отличие от пособий, которые получают малоимущие граждане от государства, социальный контракт — более продвинутый вариант помощи. Здесь долгосрочная цель — стабильный доход гражданина. Деньги можно потратить на обучение, покупку оборудования или запуск бизнеса.

Соцконтракт могут заключить жители всех регионов России. Особенности соглашения и требования к кандидатам зависят от региона и могут различаться в деталях. Но основной посыл таков: государство помогает гражданину изменить свой статус и получать стабильный доход.

Максимальная сумма по социальному контракту в 2024 году — 350 тыс. рублей, если малоимущий претендует на запуск бизнеса. На обучение региональные власти выделяют всего 30 тыс. руб., на ведение приусадебного хозяйства — 200 тыс. руб.

Срок действия соглашения зависит от его вида. Если соцконтракт подразумевает социальную помощь для поиска работы, гражданин обязан устроиться на работу в течение 9 месяцев. На открытие своего дела у предпринимателя есть 12 месяцев.

Когда гражданин обращается в государственное учреждение за социальной помощью, он получает конкретный план действий, социальную и финансовую помощь. Взамен он обязуется выполнить указанные в социальном контракте обязательства в полном объеме.

Подробные правила предоставления помощи по соцконтракту прописаны в нормативных актах — в Постановлении Правительства РФ № 2394.

Социальный контракт предусматривает целевое использование средств: если гражданин нарушит обязательства, деньги придется вернуть.

Социальный контракт на открытие своего дела можно заключить один раз — это разовая, но рассчитанная на долгий срок поддержка государства. Предполагается, что купленное имущество будет служить гражданину несколько лет и приносить стабильный доход.

Что будет, если не выполнить условия

Если гражданин не выполнит условия соглашения, государство вправе расторгнуть социальный контракт и потребовать возврат средств. Сотрудники соцзащиты могут в течение года приехать с проверкой к предпринимателю в офис или домой, чтобы убедиться в целевом использовании средств.

Будьте готовы показать, что бизнес работает, оборудование и инструменты используются по назначению. Как правило, перед проверкой из соцзащиты звонят и предупреждают о визите.

Обязательный способ контроля — ежемесячные отчеты.

Самозанятым необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и в приложении «Мой налог» и регулярно отправлять на электронную почту соцзащиты данные о доходах.

ИП должны завести кассовую книгу, в которой отражены поступления и расходы.

Эти данные тоже нужно предоставлять проверяющим.

Социальный контракт — не кредит. Если помощь от государства потрачена на заявленные цели и доход гражданина превышает прожиточный минимум, возвращать деньги не нужно.

Социальные службы следят за выполнением контракта. Если они увидят признаки нецелевого использования средств или мошенничества, то обратятся в правоохранительные органы, которые могут возбудить уголовное дело.

Кто может получить социальный контракт

Мера доступна только гражданам России с постоянной пропиской в регионе обращения за субсидией.

Чтобы заключить социальный контракт, гражданин должен быть нуждающимся — то есть иметь доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Нуждающимся могут признать как одинокого гражданина, так и семью. Для семьи рассчитывается средний доход на человека за три месяца. В состав семьи для заключения социального контракта включаются: заявитель, его супруга (супруг), дети до 18 либо до 23 лет, если учатся очно.

При рассмотрении заявки сотрудники соцзащиты учитывают имущество, находящееся в собственности заявителя и его семьи. Например, если у мужа и жены доходы ниже прожиточного минимума, но в собственности два автомобиля или две квартиры, семью вряд ли признают нуждающейся.

Условия заключения социального контракта для других категорий граждан:

Для многодетных семей. Получение субсидий возможно, если соблюдается базовое условие — доход ниже прожиточного минимума. Но при этом будут учитываться совокупные поступления в семейный бюджет, включая любые выплаты и пособия.

Получение субсидий возможно, если соблюдается базовое условие — доход ниже прожиточного минимума. Но при этом будут учитываться совокупные поступления в семейный бюджет, включая любые выплаты и пособия. Для самозанятых. Это статус не препятствует получению субсидии. Требуется, чтобы за прошедшие три месяца подтвержденный доход был низким.

Это статус не препятствует получению субсидии. Требуется, чтобы за прошедшие три месяца подтвержденный доход был низким. Для ИП. Правила те же: индивидуальный предприниматель может претендовать на соцконтракт, если его доходы за три месяца ниже прожиточного регионального минимума.

Любые социальные выплаты, алименты, стипендии, проценты от депозитов и другие поступления считаются доходом. Исключение составляют выплаты мобилизованным военнослужащим, средства маткапитала, помощь на лечение детей.

Соответствие критериям — не единственное условие для получения субсидий по социальному контракту.

В первую очередь рассматриваются кандидаты, у которых снижение дохода связано с объективными причинами. Декрет, длительное лечение или уход за пожилыми родственниками — факторы, положительно влияющие на одобрение заявки.

Шансы на соцконтракт будут выше у физлица, состоящего на учете в Центре занятости. Если ему не могут подобрать подходящую работу, в качестве альтернативы он сможет запустить собственный бизнес.

Отказ в государственной социальной помощи предоставляют гражданину в письменном виде. Заявитель вправе обжаловать его в вышестоящих органах.

Кому могут отказать

Рассмотрим наиболее вероятные причины отказа.

Отсутствие реального статуса малоимущего. Если у человека доход выше среднего, есть недавние крупные покупки, автомобиль, дорогое жилье, его вряд ли признают нуждающимся. Предоставлен неполный пакет документов или указаны недостоверные сведения. Бизнес не является основным источником дохода. Если у получателя зарплата 18 тыс. рублей, а мастерская по ремонту обуви, открытая по соцконтракту, приносит 15 тыс. руб., это нарушает правила программы. В период получения соцконтракта заявитель нашел работу и увеличил свой доход.

Как и на что можно использовать средства по соцконтракту

При получении суммы на открытие бизнеса кандидат должен иметь статус самозанятого или ИП и потратить деньги на конкретные цели, указанные в бизнес-плане.

Перечислим, на что можно потратить деньги по соцконтракту.

На оборудование, инвентарь и инструменты. Например, если человек хочет открыть мастерскую по ремонту одежды, он покупает швейную машинку и другую технику. Если занимается курьерскими услугами, можно приобрести даже автомобиль, но потребность в нем придется обосновать.

Например, если человек хочет открыть мастерскую по ремонту одежды, он покупает швейную машинку и другую технику. Если занимается курьерскими услугами, можно приобрести даже автомобиль, но потребность в нем придется обосновать. На аренду помещения для бизнеса. Можно потратить не более 15% от общей суммы.

Можно потратить не более 15% от общей суммы. На маркетинг и продвижение бизнеса, покупку лицензий, компьютерных программ и прочего софта, получение электронной подписи. Предельно допустимые затраты по этой статье указаны в нормативных актах.

Потребуются документы, подтверждающие покупку инструментов, расходы на получение разрешений и другие траты. Эти бумаги понадобятся для отчетов, которые гражданин обязуется предоставить в соцзащиту.

Рекомендуется делать фото товаров и прикреплять их к чекам. В некоторых регионах документы можно отправлять электронным способом, в других требуют принести их лично.

Местные власти вправе скорректировать план расходов предпринимателя. Например, затраты на маркетинг или расходные материалы могут как одобрить, так и запретить.

Некоторые позиции в смете и бизнес-плане могут вычеркнуть или заменить. Например, вместо дорогих ноутбуков и смартфонов для бизнеса приобрести более дешевые аналоги.

В каждом регионе действуют свои условия для получения социального контракта. Лучший способ разобраться в них — посетить локальные сообщества в соцсетях и мессенджерах, изучить реальные кейсы и пообщаться с теми, кто уже получал такие субсидии и успешно осваивал их.

На какие цели можно получить социальный контракт

В 2024 году малоимущим предоставляют поддержку в форме соцконтракта на следующие цели:

Поиск работы. В этом случае человек по сути получит еще одно пособие по безработице. По условиям контракта он обязуется найти работу в течение указанного срока. Трудоустройство — обязательное условие.

В этом случае человек по сути получит еще одно пособие по безработице. По условиям контракта он обязуется найти работу в течение указанного срока. Трудоустройство — обязательное условие. Обучение (переобучение, повышение квалификации). На эти цели региональные власти выделяют заявителю до 30 тыс. руб. Как правило, кандидата направляют на курсы, которые он выбирает сам. Можно пройти обучение на водителя, повара, графического дизайнера и даже программиста.

На эти цели региональные власти выделяют заявителю Как правило, кандидата направляют на курсы, которые он выбирает сам. Можно пройти обучение на водителя, повара, графического дизайнера и даже программиста. Ведение подсобного хозяйства. На это выделят 200 тыс. руб. , на которые можно приобрести сельскохозяйственные инструменты, семена, рассаду, корма и так далее. Основное условие — получение дохода от реализации продукции.

На это выделят , на которые можно приобрести сельскохозяйственные инструменты, семена, рассаду, корма и так далее. Основное условие — получение дохода от реализации продукции. На бизнес. Здесь предусмотрен максимум — 350 тыс. руб. Затраты должны соответствовать бизнес-плану. Как правило, это аренда, оборудование, материалы, маркетинг.

Как получить социальный контракт

Если кандидат удовлетворяет условиям получения соцконтракта, в первую очередь он собирает пакет документов. Конкретный список лучше запросить в органах соцзащиты по месту жительства.

Общий перечень:

заявление на заключение социального контракта;

паспорт, свидетельство о браке и рождении детей;

справки о доходах;

справка о суммах налога физлица;

бизнес-план либо индивидуальный план выхода на самообеспечение.

Алгоритм действий прост. Кандидат заполняет заявление, где указывает сведения о семье и доходах, подтверждает указанные данные документально. В заявлении он подробно расписывает свое финансовое состояние, доходы на каждого члена семьи, сведения об имуществе. Справки о доходах трудоустроенные получают у работодателя.

В ряде регионов можно оформить соцконтракт через «Госуслуги». В этом случае идти никуда не придется, по крайней мере на первом этапе.

Обычно заявление рассматривается 10 рабочих дней, но срок может увеличиться до 30 дней. Иногда заявителя приглашают на собеседование или обсуждение дополнительных условий.

Для желающих открыть дело по социальному контракту ключевую роль в принятии решения играет бизнес-план. Это документ с подробными и конкретными расчетами, который наглядно доказывает, как бизнес поможет выйти на стабильный доход с помощью предоставленных государством средств.

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Что такое бизнес-план и как его составить

В бизнес-план входит общая характеристика бизнеса с обоснованием его целесообразности и конкурентных преимуществ.

Например, если вы хотите открыть пошивочное производство, напишите, что многие частные лица и компании нуждаются в перетяжке мебели, пошиве чехлов для автомобильных сидений, при этом предложение в регионе не удовлетворяет спрос. Желательно указать, что у вас есть необходимые навыки для выбранного рода деятельности.

В резюме указывают сроки реализации бизнеса, общую сумму, которая требуется для запуска, возможные риски и способы их устранения. К бизнес-плану прилагается подробная смета всех расходов, которые покроет государственная субсидия.

Куда обратиться

Подать документы на заключение соцконтракта можно через федеральный либо региональный портал «Госуслуг», если такая услуга есть в вашем регионе. Заявки принимают также в МФЦ и непосредственно в органах соцзащиты — например, в Центре занятости, Центре социального обслуживания и других учреждениях подобного назначения, расположенных по месту жительства.

Бизнес-план и заявление рассматривает профессиональная комиссия. Кандидата могут спросить, зачем ему нужна определенная модель оборудования, почему надо арендовать помещение именно такой площади, как он планирует привлекать клиентов.

Обычно сразу после собеседования сообщают, принимают ли бизнес-план для дальнейшего рассмотрения или нет. Окончательное решение сообщат в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Об отказе уведомят через Госуслуги или по почте.

Если решение положительное, пригласят в соцзащиту для подписания контракта. Деньги перечисляют на карту МИР, при этом сумма не облагается налогом, как и остальные социальные выплаты.

Преимущества и недостатки социального контракта

Заключение соцконтракта — безусловно полезная инициатива государства, которая дает возможность малоимущим гражданам качественно повысить свой финансовый статус.

Основные плюсы соцконтракта:

возможность начать бизнес для людей, не имеющих высокооплачиваемой работы;

возможность пройти обучение и повысить квалификацию за счет государства;

относительная легкость получения помощи;

дополнительные средства, которые можно вложить в увеличение семейного дохода;

изменение социального статуса в случае выполнения контракта.

Пользователи отмечают и недостатки программы:

ограниченный срок действия контракта — не всегда бизнес можно сделать прибыльным за год, особенно в сфере сельского хозяйства;

не получится приобрести дорогостоящую технику для определенных видов бизнеса — средств просто не хватит;

постоянный контроль деятельности со стороны органов соцзащиты.

Однако в целом соцконтракт — это эффективный способ для граждан повысить свои доходы за счет государственной помощи. С 2024 года правила и условия социального контракта стали едиными для всей страны, при этом процедура подачи заявления упростилась.

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