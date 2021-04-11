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Истории

Стартап Solar Foods, который создает белок из воздуха, привлек €10 млн

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Solar Foods сообщила, что получила €10 млн (около $11,98 млн) финансирования от финского климатического фонда. Средства пойдут на ускорение промышленного производства Solein — продукта компании. Таким образом, общий объем полученных компанией инвестиций составил €35 млн ($41,6 млн).

Стартап Solar Foods, который создает белок из воздуха, привлек €10 млн

Стартап Solar Foods родом из Финляндии и в буквальном смысле производит белок из воздуха. Комбинация захваченного углекислого газа, бактерий и электричества помогает создать Solein, который может служить ингредиентом для множества продуктов питания, в том числе и альтернативных белков. При производстве Solein влияние на планету намного меньше, чем при создании традиционного животноводства или даже растительных белков. Solein не требуется земля или вода, и онне зависит от погоды. Согласно пресс-релизу компании, доля парниковых газов, которые генерируются при производстве Solein, всего 1% от объема, который возникает при создании мясного белка, и 20% — растительного.

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Технология была разработана на основе исследований Технического исследовательского центра Финляндии (VTT) и Технологического университета Лаппеэнранта (LUT). Solein сейчас находится на стадии коммерческого использования, и новое финансирование будет использовано для строительства пилотных производственных мощностей. Комплекс будет включать фуд-бар и должен приступить к работе в начале 2023 года.

Это не единственный проект по превращению воздуха в белок.

  • Air Protein делает почти то же самое и недавно собрал $32 млн.
  • Deep Branch занимается переработкой углекислого газа. Компания превращает CO2 в белок для корма животных, и недавно собрала почти $10 млн.
  • Шведские исследователи из RISE разработали технологию превращения воздуха в жир.

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Фото на обложке: Vera Larina / Shutterstock

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