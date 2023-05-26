В Израиле разработали ноутбук без экрана — его заменяют виртуальные мониторы

Израильский стартап Sightful представил первый в мире AR-ноутбук Spacetop. Устройство представляет собой обычную компьютерную клавиатуру, к которой прикреплены очки, стилизованные под спортивные. Они отображают в поле зрения пользователя несколько виртуальных экранов — подобно тому, как если использовать компьютер, подключенный ко внешним мониторам.

Spacetop использует не виртуальную реальность, замещающую реальный мир, а дополненную, которая переносит в него виртуальные элементы. В очках пользователь видит не только «парящие» экраны, но и все, что находится вокруг него.

Сейчас Spacetop находится на стадии бета-тестирования с участием тысячи человек. Продукт требует доработки: пока очки слишком большие и громоздкие, а поле зрения для виртуальных проекций ограничено.

Тем не менее Sightful может поспособствовать распространению AR. Ноутбук решает узкую проблему, которая идеально подходит для этой технологии, — ограниченное пространство экрана. На первых этапах он может привлечь продвинутых пользователей компьютера.

Фото в тексте: Sightful

Фокус на одной проблеме упрощает многие технические трудности, с которыми сталкиваются AR-технологии общего назначения. Виртуальные экраны намного проще проецировать, чем произвольные 3D-объекты, поскольку не нужно учитывать окружающее освещение. Кроме того, клавиатура предоставляет знакомый пользовательский интерфейс и значительно упрощает отслеживание движений головы.

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Фото на обложке: Sightful