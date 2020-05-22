VR-стартап Spatial позволяет посещать виртуальные встречи без специальной гарнитуры

Раньше для него требовалась VR-гарнитура, но на прошлой неделе Spatial объявил, что теперь его решение доступно на десктопных браузерах, а также на Android и iOS. Платформа бесплатна и открыта для всех.

Spatial — это стартап, позволяющий устраивать встречи в дополненной или виртуальной реальности. Его продукт немного похож на уже закрывшийся сервис Facebook Spaces, но обладает более широкими возможностями.

«В свете COVID-19 мы наблюдали действительно существенный рост спроса — примерно на 1000%, — рассказывает Ананд Агаравала, сооснователь и CEO Spatial в виртуальной комнате, наполненной солнечным светом и окруженной горами. — Zoom нельзя назвать хорошей заменой пребывания в офисе с другими людьми, тогда как что-то вроде VR предоставляет такой уровень присутствия и персонификации».

Теперь Spatial позволяет 3D-моделям участников встречи с VR-гарнитурами взаимодействовать с 2D-изображениями людей без гарнитур.

Агаравала прав. Регулярные встречи в Zoom с коллегами хороши, но возможность стоять рядом с чьей-то виртуальной моделью (на расстоянии меньше полутора метров!) и наблюдать, как этот человек жестикулирует во время разговора, позволяет почувствовать более тесную связь и лучше сфокусироваться на общении. Это лучше, чем смотреть на галерею, состоящую из лиц.

До сих пор Spatial работал исключительно на корпоративном уровне с клиентам от Mattel до Pfizer. Изначально программу использовали офисные сотрудники, чтобы наладить контакт с удаленными членами команды со всего мира, но пандемия коронавируса значительно ускорила распространение работы на дому.

Джейкоб Левенштейн, глава бизнес-подразделения Spatial, говорит, что основным вариантом использования Spatial было сотрудничество в области 3D-дизайна. В таких компаниях, как Mattel, дизайнеры приносят свои идеи в виртуальные конференц-залы и затем работают над ними в естественных условиях. Затем они приглашают команду из Китая и демонстрируют готовый продукт в 3D-рендеринге. Это позволяет привлекать специалистов из разных стран и устраняет необходимость летать в офисы лишь для того, чтобы увидеть разработку продукта.

По словам Левенштейна, другие корпоративные клиенты используют Spatial в качестве виртуального конференц-зала, в котором команда встречается один-два раза в неделю для согласования действий. Теперь, когда Spatial стал бесплатным, Левенштейн надеется, что платформу начнут использовать еще больше людей. По его словам, некоторые уже подключаются к Spatial для проведения семинаров.

«Видеочат действительно не был создан для такого использования, — отмечает Левенштейн. — Видеочат — это инструмент, который обычно полезен для двух вещей: очень личных разговоров в небольших группах или крупных вебинаров, где вам не нужно взаимодействовать с другими людьми. Но для чего-то промежуточного он не подходит, и именно здесь мы видим, что Spatial действительно куда более интерактивное и индивидуальное решение для совместной работы».

Бесплатная версия временно предоставляет неограниченный доступ ко всем функциям платформы. Агаравала говорит, что бесплатная версия будет существовать всегда, но некоторые ограничения (например, 40-минутная длительность сеанса и использование не более трех комнат) вернутся, когда отменят социальное дистанцирование.

В Spatial можно работать с 3D-моделями. Если у вас нет готовых, вы можете найти в Google что угодно и автоматически создать низкополигональную 3D-модель. Например, ради эксперимента можно окружить себя стаей виртуальных собак.

Платформа также позволяет писать заметки, демонстрировать экран, загружать презентации и, очевидно, даже устраивать виртуальные вечеринки.

Spatial лучше всего работает, когда AR- или VR-гарнитуру используют не менее двух человек. Посещение встречи через браузер — хороший вариант для людей, у которых нет специального оборудования, но когда в ней участвует 3D-модель только одного человека, это немного неловко.

Такие гарнитуры стоят дорого, поэтому сейчас Spatial не так доступен, как может казаться его создателям. По крайней мере, эта ситуация сохранится до тех пор, пока не снизится стоимость AR- и VR-оборудования. Компания говорит, что также работает над приложениями для iPhone и Android, которые будут использовать камеру телефона для создания виртуальной модели пользователя.

Сейчас для подключения к Spatial нужен только адрес электронной почты. Те, у кого есть AR- и VR-гарнитуры, могут сделать снимок лица для создания 3D-модели. После этого можно создать комнату и пригласить в нее людей по ссылке. Обладателей гарнитуры получат виртуальное тело с руками, которые вращаются вокруг него, когда вы двигаете ими в реальности, ртом, который открывается при разговоре, и глазами, которые моргают. Люди без гарнитуры появятся в виде плавающего прямоугольника, демонстрирующего вид с их веб-камер.

3D-модели можно немного отшлифовать — Агаравала говорит, что эта задача на повестке дня. Но пока пользователи просто счастливы, что могут пожать руку коллеге.

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