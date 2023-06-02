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Истории

МЭА: в 2023 году солнечная энергетика привлечет больше инвестиций, чем нефтедобыча

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Международное энергетическое агентство опубликовало ежегодный отчет о глобальных инвестициях в мировую энергетику. За 2022 год отрасль привлекла около $2,8 трлн, из которых около $1,7 трлн было вложено в экологически чистую энергетику — больше, чем за всю историю. Особенное внимание инвесторы уделяют энергии солнца.

МЭА: в 2023 году солнечная энергетика привлечет больше инвестиций, чем нефтедобыча

В 2022 году на каждый доллар, потраченный на ископаемое топливо, $1,7 приходилось на экологически чистую энергию. Всего пять лет назад сумма была близка к нулю.

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Растущее влияние чистой энергетики особенно очевидно, когда речь заходит об энергии солнца. Ожидается, что в 2023 году это направление впервые обгонит нефтедобычу по объему инвестиций. Это разительно отличается от ситуации, которая наблюдалась 10 лет назад, когда расходы на нефть превышали вложения в солнечную энергию почти в 6 раз. 

Динамика инвестиций в нефтедобычу (фиолетовый столбец) и солнечную энергетику (желтый столбец), $ млрд. Диаграмма: Casey Crownhart, MIT Technology Review

Динамика инвестиций в нефтедобычу (фиолетовый столбец) и солнечную энергетику (желтый столбец), $ млрд. Диаграмма: Casey Crownhart, MIT Technology Review

Отметим, что несмотря на то, что в чистую энергетику поступает много денег, они не составляют большой доли расходов компаний, работающих на ископаемом топливе.

В рамках чистой энергетики подавляющее большинство расходов приходится на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, модернизацию электросетей и меры по повышению энергоэффективности.

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Но небольшие секторы быстро растут, особенно если посмотреть на прогнозы на этот год. Еще недавно, в 2020 году, инвестиции в электромобили составляли $29 млрд в 2020 году, но, по прогнозам, в 2023 году составят $129 млрд. Расходы на аккумуляторы для хранения энергии, как ожидается, удвоятся в период с 2022 по 2023 год.

Ежегодные инвестиции в чистую энергетику

Ежегодные инвестиции в чистую энергетику. Диаграмма: Casey Crownhart, MIT Technology Review

Из-за этого в аккумуляторной промышленности уже произошли большие сдвиги. Кажется, что не проходит и нескольких дней без объявления о строительстве нового завода по производству аккумуляторов.

Если все эти планы воплотятся в жизнь, к 2030 году производственная мощность литий-ионных аккумуляторов достигнет почти 7 ТВтч. Этого достаточно, чтобы выпускать более 100 млн электромобилей в год. Большая их часть будет производиться в Китае, но США и Европа также стремятся составить конкуренцию в этой индустрии.

Производственные мощности литий-ионных батарей. Китай (голубой столбец), Европа (синий), США (желтый), остальные страны мира (розовый). Диаграмма: Casey Crownhart, MIT Technology Review

Производственные мощности литий-ионных батарей. Китай (голубой столбец), Европа (синий), США (желтый), остальные страны мира (розовый). Диаграмма: Casey Crownhart, MIT Technology Review

Это немалые деньги, но достаточно ли их? По данным МЭА, чтобы удержать глобальное потепление ниже 1,5°C, к 2030 году ежегодные инвестиции должны достичь $4,5 трлн, почти втрое больше, чем сейчас.

Но если солнечная энергетика получает достаточно финансирования, другие направления — например, хранение энергии и ЛЭП — должны привлекать намного больше.

Существует также огромный географический дисбаланс, и более бедные страны будут нуждаться в значительном стимулировании, чтобы выстроить свои электрические сети и внедрить новые технологии.

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Фото на обложке: Unsplash

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