Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Сервис бронирования экскурсий Sputnik8 перевел бизнес в онлайн

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Выручка сервиса бронирования экскурсий Sputnik8 во время пандемии, по словам его представителя, «упала до нуля». Чтобы не потерять бизнес и команду, компания приняла решение перезапустить проект и начала продавать онлайн-экскурсии.

Сервис бронирования экскурсий Sputnik8 перевел бизнес в онлайн

Как рассказал Rusbase представитель проекта, авторские экскурсии проходят виртуально, но в сопровождении живого гида. Экскурсовод придерживается правил безопасности – либо комментирует заранее сделанную запись, либо, при работе на улице, соблюдает дистанцию и использует методы защиты (медицинские маски и одноразовые перчатки).

Все гиды выходят на улицу только после получения специального пропуска.

  • Трансляции проходят в Zoom или на YouTube.

Пользователи сервиса могут купить такие экскурсии, как «Прогулка по побережью Байкала», «11 историй Кельна» или «Колониальная Камбоджа». Можно также посетить виртуальный тур по Московскому Кремлю или самые необычные квартиры Петербурга.

Прогулка по Байкалу обойдется пользователям в 300 рублей за одного человека.

За экскурсию по Кельну сервис возьмет €4.

Sputnik8 работает на рынке бронирования экскурсий более 7 лет. За это время, по собственным данным компании, ее услугами воспользовались более 500 тысяч человек.

В 2013 году сервис стал одним из 12 лауреатов проекта Start Fellows от основателя DST Юрия Мильнера и основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и получил $25 тысяч. В 2019 году команда Sputnik8 стала участником акселератора Сбербанка и 500 Startups.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма