Сервис бронирования экскурсий Sputnik8 перевел бизнес в онлайн

Выручка сервиса бронирования экскурсий Sputnik8 во время пандемии, по словам его представителя, «упала до нуля». Чтобы не потерять бизнес и команду, компания приняла решение перезапустить проект и начала продавать онлайн-экскурсии.

Как рассказал Rusbase представитель проекта, авторские экскурсии проходят виртуально, но в сопровождении живого гида. Экскурсовод придерживается правил безопасности – либо комментирует заранее сделанную запись, либо, при работе на улице, соблюдает дистанцию и использует методы защиты (медицинские маски и одноразовые перчатки).

Все гиды выходят на улицу только после получения специального пропуска.

Трансляции проходят в Zoom или на YouTube.

Пользователи сервиса могут купить такие экскурсии, как «Прогулка по побережью Байкала», «11 историй Кельна» или «Колониальная Камбоджа». Можно также посетить виртуальный тур по Московскому Кремлю или самые необычные квартиры Петербурга.

Прогулка по Байкалу обойдется пользователям в 300 рублей за одного человека.

За экскурсию по Кельну сервис возьмет €4.

Sputnik8 работает на рынке бронирования экскурсий более 7 лет. За это время, по собственным данным компании, ее услугами воспользовались более 500 тысяч человек.

В 2013 году сервис стал одним из 12 лауреатов проекта Start Fellows от основателя DST Юрия Мильнера и основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и получил $25 тысяч. В 2019 году команда Sputnik8 стала участником акселератора Сбербанка и 500 Startups.