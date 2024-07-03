Срочный трудовой договор: отличия от обычного договора

Когда человек трудоустраивается в компанию, должен быть заключен договор. Он фиксирует трудовые отношения между сотрудником и организацией. Такими документами выступают бессрочный или срочный трудовой договор. В первую очередь они разнятся по времени действия — бессрочный не имеет даты окончания, а у срочного она есть. Работодателю почти всегда более выгоден срочный договор, потому что не придется выплачивать выходное пособие. Но юридически срочный договор сложнее составить, так как для оформления нужно соблюдать особые условия, нарушение которых грозит штрафом. В статье расскажем о нюансах при составлении договора, когда его можно и нужно использовать и кто может быть нанят на такой формат.

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Что такое срочный трудовой договор?

Обычно наем сотрудников происходит на долгий срок — это выгодно работодателям, потому что процесс поиска работников дорогостоящий. Чтобы не тратить много сил и времени, с новыми специалистами заключают бессрочный договор, действующий до тех пор, пока он не будет прекращен по инициативе одной из сторон. Но иногда специалист нужен на ограниченный срок, например, работа приходится на один сезон или сотрудник нужен на выполнение только одного задания. В этих случаях оформляется срочный трудовой договор. Согласно ему сотрудник будет выполнять свои обязанности до даты, указанной в договоре. Разберем условия, при которых можно законно заключить договор.

Срочный трудовой договор — формат сотрудничества с установленными временными рамками. Ограничение работы может быть как конкретной датой, так и периодом. Например, срок действия договора — до 15 сентября 2024 года, а в виде периода — договор на 2 года. Однако существуют ограничения срока на уровне законодательства — не более 5 лет. Но это не все ограничения, также важно правильно выбрать основания заключения срочного договора. К ним относятся работа по совместительству, стажировка, замена постоянного сотрудника.

Размер зарплаты формируется до заключения срочного трудового договора и юридически она должна оставаться неизменной до его истечения.

Заключение срочных трудовых отношений не означает, что договор нельзя расторгнуть раньше времени. Например, если работник не справляется со своими обязанности и строго нарушает регламент компании, его можно уволить раньше даты истечения договора.

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Работники, заключившие срочный трудовой договор, не получают доступ к резервному фонду и некоторым другим льготам, доступным постоянным сотрудникам. Однако это не повсеместно и зависит от политики конкретной компании.

Рассмотрим несколько ситуаций, при которых срочный договор будет законным:

Бухгалтер Анастасия ушла в декретный отпуск, фирма осталась без ценного специалиста. Чтобы бизнес продолжал эффективно существовать, нужно найти другого бухгалтера, пока не вернется Анастасия. На время декрета компания нашла временного специалиста, который возьмет на себя все функции Анастасии. Но когда Анастасия вернется, получится, что в фирме два бухгалтера, но нужен только один. Чтобы не возникало таких ситуаций, заключается срочный трудовой договор. В нем прописывается временной отрезок работы, после которого трудовые отношения прекращаются.

Компания планирует разработать новое программное обеспечение, но не хватает дополнительного специалиста. Заключать бессрочный трудовой договор нерационально, поскольку после завершения проекта компании нужда в этом специалисте отпадет. В таких случаях заключают срочный трудовой договор. В нем указана точная дата, до которой будет работать новый программист — 23 июня 2025 года. Также возможен вариант с указанием периода работа — пока не будет закончен конкретный проект.

Компания занимается уборкой и вывозом снега — работа сезонная. Фирме невыгодно подписывать бессрочный трудовой договор, поскольку им придется совершать выплаты и после завершения сезона. С оформлением срочного трудового договора эта проблема решается. Сотрудник работает и получает зарплату только в рабочий сезон, а за время простоя работодателю платить не нужно.

Важно помнить, что минимального срока заключения срочного трудового договора нет, а максимальный срок заключения срочного трудового договора — 5 лет. Заключить срочный трудовой договор на 5 лет и потом продлить его не выйдет, так как это вызовет вопрос у налоговой. Поэтому если вы планируете долгосрочное сотрудничество, лучше выбрать бессрочный договор.

Преимущества срочного трудового договора

Основное преимущество срочного трудового договора для работодателя — процесс увольнения работника. При бессрочном договоре для увольнения нужны законные основания, например, сокращение или невыполнение сотрудником своих обязанностей, несоблюдение соответствующих процедур. При срочном договоре достаточно дождаться даты окончания документа, и сотрудник может быть уволен без дополнительных причин. Для увольнения в таком формате сотрудник уведомляется письменно за 3 дня до окончания действия договора.

В каких случаях работникам тоже выгоден срочный трудовой договор:

Людям, которые только что окончили учебные заведения, легче выйти на непостоянную работу и попробовать свои силы, лишний груз ответственности не будет давить на них.

За проектную работу иногда платят больше, чем на постоянной работе. Особенно это подойдет для специалистов в узких областях.

Недостатки срочного трудового договора для работника

У срочного трудового договора есть и свои недостатки для работника:

Придется забыть о премии, ДМС и других бонусах, доступных постоянным работникам.

Если у вас нет другой работы, то при увольнении вам придется быстро искать ее. В долгосрочной перспективе финансовое положение будет нестабильным.

Основные причины заключения срочного трудового договора

Срочный трудовой договор — формат трудовых отношений, который подходит не во всех ситуациях. При всех преимуществах, со всеми сотрудниками его заключать нельзя.

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Рассмотрим, можно ли в конкретном случае заключить срочный договор и подходит ли он по условиям работнику:

Работодателю нужен специалист, который будет выполнять задачи постоянного работника. При этом важное условие — с временным сотрудником расторгнут договор, когда постоянный работник выйдет на работу.

Компании выгодно нанять работников по срочному трудовому договору, чтобы оплачивать только время фактически выполненной работы.

Если недавно устроенному сотруднику предстоит выезд за границу для выполнения задач, с ним лучше заключить срочный трудовой договор.

Компании из сферы услуг нужно написать кейсы на сайт. Фирма может нанять редактора по срочному трудовому договору, который будет действовать до конца работы над сайтом.

Компания занимается внедрением новых приложений и захотела создать собственный продукт. Для этой задачи фирма может нанять сотрудника по срочному договору, который закончится одновременно с проектом.

Если после завершения работы ее срок окончания не установлен, возможно заключить краткосрочный контракт.

Обычно стажировку в компаниях проходят студенты. Во время стажировки они отрабатывают свои навыки и знания, полученные в учебном заведении. В этом случае заключение срочного трудового договора выгодно обеим сторонам — работодатель может посмотреть на потенциального в будущем сотрудника и оценить его возможности без ответственности трудовых отношений, а студент получает опыт как в конкретной компании, так и в специальности.

Как составить срочный трудовой договор

Составить срочный трудовой договор не сложнее, чем бессрочный. Главное помнить о нескольких нюансах:

Ограничение во времени. Срочный договор заканчивается в дату, указанную в документе. Окончание также может быть связано с завершением проектной работы или сезона. Если не указать дату, то по форме договор будет считаться бессрочным, и уволить сотрудника будет проблематично.

Комфортные условия. Временный сотрудник обеспечивается теми же условиями труда, что и постоянный.

Составление срочного трудового договора

Расскажем, что обязательно нужно прописать в срочном трудовом договоре. Такой договор имеет типичную для таких документов структуру, в которой изменяются лишь некоторые условия:

Предмет договора, права и обязанности работника и работодателя. В разделе прописываются права и обязанности каждой стороны договора, что нужно делать, а чего не стоит. Например, стоит указать, в чем именно состоит работа сотрудника, какие есть условия и ограничения. Оплата труда. Этот пункт отражает то же, что и в бессрочном трудовом договоре. Оплата может быть сдельной или в виде оклада, обязательно указывается дата выплаты. Также может присутствовать пункт о дополнительных выплатах. Рабочие часы и часы отдыха. В разделе находится стандартная для всех трудовых договоров информация: рабочее время с перерывом на обед, длительность рабочей недели. Срок действия и основания прекращения договора, испытательный срок. Бессрочный договор не имеет конкретного срока работы — рабочие отношения длятся до того момента, пока одна из сторон не захочет прекратить их. В срочном договоре устанавливается либо конкретная дата, либо условие остановки трудовых отношений. Одним из них может быть выход на работу постоянного сотрудника. Соблюдение конфиденциальности информации, неразглашение коммерческой тайны. Если человек будет иметь доступ к важной информации, то этот пункт также нужно указать, чтобы защитить компанию от утечки данных.

Как только договор будет составлен, его нужно будет подписать. Убедитесь, что документ подписали обе стороны. Область подписи срочного договора должна содержать строки для напечатанного имени, подписей и даты каждой стороны. Как только договор подписан, а срок выхода на работу уже наступил, сотрудник может выходить на работу.

Порядок расторжения

Основаниями для расторжения срочного трудового договора могут послужить следующие причины:

Истечение срока договора . Срок действия указывается в обоих экземплярах документа, за 3 дня до наступления этой даты работодатель должен предупредить сотрудника. В случае временного замещения отсутствующего сотрудника уведомление не потребуется. Уведомление оформляется также в двух экземплярах — один для сотрудника, второй для работодателя.

. Срок действия указывается в обоих экземплярах документа, за 3 дня до наступления этой даты работодатель должен предупредить сотрудника. В случае временного замещения отсутствующего сотрудника уведомление не потребуется. Уведомление оформляется также в двух экземплярах — один для сотрудника, второй для работодателя. Увольнение на основании соглашения сторон. Если сотрудника или работодателя что-то не устраивает в сотрудничестве, им не обязательно ждать окончания трудового договора. Если сотрудник не удовлетворен условиями работы, он пишет заявление за 14 дней до увольнения. Если же работодатель убежден в невыполнении сотрудником своих обязанностей надлежащим образом, он вправе прекратить сотрудничество, выплатив заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Выплата выходного пособия осуществляется при наличии пункта в трудовом договоре.

Различия с другими договорами

Хоть срочный трудовой договор очень похож на бессрочный, все-таки у него есть свои особенности. Перечислим их:

Срочный договор нельзя подписывать со всеми сотрудниками. Для оформления нужно соблюдать условия — срок, характер, а также статус сотрудника.

Максимальный срок 5 лет, нижняя граница отсутствует.

В срочном договоре должен быть обозначен срок его действия. Если этого не сделать, то суд может признать его бессрочным, а работник оспорить увольнение. Более того, работодатель может получить штраф за неправильное составление документа.

Договор составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

Прекратить действие срочного договора можно по 3 причинам — окончание срока действия документа, обоюдное соглашение сторон и инициатива одной из сторон.

Когда сотрудник игнорирует свои должностные обязанности, прописанные в договоре, у работодателя есть право расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке.

При сокращении штата или банкротстве/ликвидации компании, срочный договор расторгается в одностороннем порядке.

Срочный трудовой договор — отличная возможность для компаний, чтобы найти сотрудника на сезонную, проектную или нестандартную временную работу. Для сотрудников это хороший вариант попробовать свои силы в новой сфере или иметь проектную работу без долгосрочных обязательств.

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