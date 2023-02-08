Как определить, что стартап испытывает проблемы

Всем нравятся истории успеха. Инвесторы хотят продемонстрировать, что рано заметили потенциал нового проекта, основатели — привлечь сотрудников и клиентов, медиа — получить доступ к будущему единорогу. Но существует и обратная сторона. Писатель и спикер Шон Ван рассказал о «красных флагах», которые могут указывать на проблемы в стартапе.

Когда получить инвестиции было легко, каждый фаундер выглядел гением. Даже компании с плохим управлением могли показать какие-то результаты. Но в начале 2023 года мы переживаем если не общеэкономическую, то технологическую рецессию.

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Как бы сказал Уоррен Баффет, начался отлив, и теперь мы видим, кто плавал голым.

Недавно мой друг изучал предложения о работе, и одно из них явно поступило от стартапа, идущего ко дну. Это было ясно мне, но не другу. Тогда я решил написать пост, в котором расскажу о признаках, на которые обращаю внимание.

Почему стоит обсуждать неудачи

Всем нравятся истории успеха. Инвесторы хотят продемонстрировать, что рано заметили потенциал, основатели — привлечь сотрудников и клиентов, медиа — получить доступ к будущему единорогу. Никто не хочет быть строгим к новым проектам. Да, больше всего внимания привлекают громкие провалы, но почетное второе место занимают позитивные истории о тех, кто искренне пытается «сделать мир лучше».

Вокруг новых стартапов формируется восторженная аура: первые цели достигнуты, пользователей все больше, а рост можно проиллюстрировать восходящим графиком без оси Y. Но лишь немногие потом могут похвастаться выручкой.

Количество лет, которое потребовалось на увеличение ARR от $1 млн до $100 млн. Диаграмма: swyx.io

Кроме того, позитивные истории намного понятнее, и рассказывать их проще. Многие стартапы, движущиеся к провалу, будут это отрицать, говоря, что это просто спад ажиотажа. Но не позвольте себя обмануть.

Когда я был новичком, я ощущал это беспокойство, но ничего не мог с ним поделать. Но теперь я наблюдаю последствия для работы и карьеры людей, которым не удалось заметить, что когда-то великая компания уже не та, что прежде. Это становилось очевидным потом, когда было слишком поздно.

Поэтому я решил собрать все тревожные признаки, которые замечал сам, и идеи, предложенные другими, которые видели то же самое. Хотя эти советы можно учесть, принимая решение об инвестициях и выборе технологий, в первую очередь они предназначены для тех, кто собирается работать в стартапе.

Внешние признаки

Люди. За короткий период времени из компании увольняются ключевые руководители (например, массовый исход из Slack) или создатели ключевых продуктов.

Сообщество. Отклик на запуск продукта и мероприятия компании в социальных сетях и связанные обсуждения. Когда стартап движется к краху, и качественная, и количественная реакция демонстрирует спад ажиотажа по сравнению с временами славы. Само по себе это не является решающим фактором, поскольку полоса удач не будет длиться вечно, но это один из признаков.

Простой индикатор — частота публикаций компании в социальных сетях. Это часто недооценивают, и не стоит уделять этому слишком много внимания. Но если последние новости проекта размещались 6-12 месяцев назад, есть вероятность, что что-то пошло не так.

Вовлеченность основателей. Если фаундер активно ведет социальные сети, обратите внимание, не охладела ли его любовь к собственному стартапу. Отвлекаться вполне нормально, но если основатель меньше общается с пользователями и больше не рассказывает об успехах и миссии компании, — это сигнал.

Продукт.

План развития. Если после некоторых поисков вы так и не смогли понять, что пользователи дальше ожидают от стартапа, возможно, ожиданий нет совсем.

Если после некоторых поисков вы так и не смогли понять, что пользователи дальше ожидают от стартапа, возможно, ожиданий нет совсем. Амбиции. Как давно стартап создавал что-то технически сложное или невероятно впечатляющее, вместо того, чтобы постепенно выпускать итерации или простые продукты?

Как давно стартап создавал что-то технически сложное или невероятно впечатляющее, вместо того, чтобы постепенно выпускать итерации или простые продукты? Лоск. Внимание к деталям в UX, DX, документах или маркетинговых материалах. Не стали ли они заметно хуже? Это происходит, когда в команде остается меньше людей, неравнодушных к проекту. Возможно, стартап превратился в «фабрику фич» (feature fabric) — бизнес, которые не решает проблемы, а постоянно запускает новые функции?

Что не считается сигналом

Открытые вакансии. В прошлом я отслеживал вакансии в стартапах, чтобы понимать, как они себя чувствуют. Если список внезапно вырастал вдвое, можно было с уверенностью сказать, что стартап только что закрыл раунд с хорошими инвестициями. Но сегодня этот показатель уже не актуален: стартапы сфокусированы на эффективности, и хорошим сигналом может быть как наличие вакансий, так и их отсутствие.

Внутренние признаки

Прозрачность. Если компания завершает свой жизненный путь, количество мероприятий, объявлений и рассылок с пресс-релизами будет сокращаться — хороших новостей все меньше, и рассказывать не о чем. Фаундер, который не публикует свое «послание к народу» (раз в квартал, если это небольшой стартап, и раз в год, если крупный), — серьезный повод насторожиться.

Решение отказаться от регулярного подведения итогов — ведущий индикатор падения прозрачности, когда важные факторы, которые уже не выглядят так хорошо, заменяются менее значимыми и более выигрышными.

Люди. Как и в выше описанном пункте, речь идет о сотрудниках, но в этот раз — компетентных кадрах. Увольнение неквалифицированных людей не будет являться сигналом. Очевидно, это более субъективный признак, но работая внутри компании, проще заметить, что хорошие люди увольняются по собственному желанию.

Принудительные увольнения так же могут служить сигналом, но и обычный бизнес, и стартап, идущий ко дну, увольняют людей примерно одинаково.

С другой стороны, стоит обратить внимание и на то, что в компанию приходят люди с большими возможностями (например, Сара Драснер в Netlify, Стив Йегге — в Sourcegraph, Мальте Убл и другие — в Vercel).

Клиенты. Рост оттока аудитории (то есть уход клиентов) — это явный негативный признак. Помимо этого, большинство стартапов в наши дни открыто делятся цифрами выручки внутри компании, так что в этом не должно быть ничего удивительного. При этом, если заглянуть дальше цифр, упомянутых в заголовке, можно понять, насколько качественна эта выручка.

Оценка NPS/PMF. Я буду первым, кто скажет, что NPS как метрика очень несовершенен. Но на самом деле плохой или падающий NPS — тревожный признак (и при этом его легко измерить, поэтому не отслеживать его будет неправильно). Если вы считаете, что важность NPS преувеличена, вместо него можно использовать оценку PMF.

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