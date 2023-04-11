Стартап предложил заменить одноразовый пластик посудой из глины

Одноразовая посуда вредит окружающей среде, но мало кто готов от нее отказаться. Стартап GaeaStar предлагает альтернативу из глины, которую можно будет напечатать под запрос, а после нескольких использований разбить и выбросить. Стартап уже провел пилотное тестирование стаканчиков и мисок в Германии и готовится представить свой продукт в американской сети кофеен.

Стартап GaeaStar признает, что в идее глиняной посуды нет ничего нового, и она была «вдохновлена древней индийской культурой».

Чтобы профинансировать пилотный проект Verve и будущее сотрудничество в США, GaeaStar провела посевный раунд в размере $6,5 млн от таких инвесторов, как Morningside и Dart Labs.

Для изготовления одноразовых контейнеров был разработан специальный 3D-принтер, печатающий их «за 30 секунд или меньше». Компания отказалась поделиться фотографиями принтера, который сейчас ожидает рассмотрения патентной заявки.

С точки зрения охраны окружающей среды, проблема одноразовых стаканчиков в чем-то напоминает ситуацию с одноместным транспортом. Неважно, будь то перевозка людей или перемещение латте, это далеко не самые оптимальные методы, но они прочно укоренились в обществе. Чтобы отказаться от такого поведения, человеку придется сделать над собой усилие.

Изменения всегда даются непросто, и поэтому люди ищут альтернативы. Мы электрифицируем одноместные транспортные средства и производим якобы более качественные одноразовые стаканчики, стремясь уменьшить наносимый ущерб, на самом деле мало что меняя в нашем образе жизни.

Некоторые люди считают такие компромиссы отвлекающим маневром, но основатель GaeaStar Санджив Манкотия считает, что его идея вполне соответствует потребностям людей.

Пока GaeaStar не проводила полный анализ экологического следа своей посуды на протяжении жизненного цикла. В компании планируют сделать это в 2023 году на средства инвесторов. Как рассказывает Манкотия, внутренний анализ «показал нам, что мы используем значительно меньше воды и энергии по сравнению с бумажными или пластиковыми аналогами».

Основатель GaeaStar Санджив Манкотия. Фото в тексте: Gaeastar



GaeaStar также планирует разместить центры печати посуды рядом со своими клиентами и закупать глину на местном уровне. Назвав это моделью микрозавода, GaeaStar заявила, что в Германии она даже доставляет посуду на электронных велосипедах. В один прекрасный день стартап планирует предложить настольный принтер ресторанам, чтобы они могли «печатать чашки по запросу в точке продажи».

Чашка GaeaStar тонкая и не такая прочная, как пластик, но ее вполне можно несколько раз использовать для кофе. Кроме того, идея использовать глиняную посуду в качестве одноразовой выглядит свежо и забавно.

В компании сообщают, что первый предпосевный раунд принес ей $1,7 млн. В новом раунде ее поддержали At Inc., Sand Hill Angels, VSC и Climate Capital.

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Фото на обложке: Gaestar