«Нам подходят только те страны, где люди считают питомцев членами семьи»: как PetTech-стартап планирует экспансию

Rover — это приложение для поиска услуг по передержке и выгулу собак. Как и другие успешные стартапы, оно планирует выход на зарубежные рынки. Однако для этого Rover оценивает не только экономические показатели, но и отношения между людьми и домашними животными.

«Если жители страны считают питомцев частью своей семьи, этот рынок нам подходит», — сказал Аарон Истерли, CEO Rover.

Перед запуском в США представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак — владельцами или родителями. 76% участников предпочли второй вариант.

«Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных, — сказал Истерли. —Доходы растут, и люди все позже вступают в брак и заводят детей. Поэтому их место занимают питомцы».

Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными, годовой доход которой в этом году превысит $100 млрд. И это только в США.

Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами. Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. Rover сейчас оценивается примерно в $1,35 млрд. В феврале было объявлено, что компания станет публичной через слияние со SPAC.

Бизнес, основанный на любви к домашним животным

Большую часть своего дохода Rover получает с услуг по передержке питомцев. По словам Истерли, исполнители часто делают это просто потому, что любят животных.

«Мало кто считает Rover своим основным источником дохода, — добавил он. — Исполнители воспринимают деньги как приятный бонус».

В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и восьми стран Европы. Но это может измениться, когда тенденция гуманизации будет актуальна и в других странах.

После снятия ограничений спрос на услуги Rover будет только расти.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash