Стартап-гид по Каиру: как город стал лидирующим хабом для финтеха и транспортных проектов

С 2014 года издатель из Копенгагена Сиссель Хансен выпускает серию Startup Guide, в которую вошли более 20 книг о таких городах, как Лондон, Стокгольм, Лиссабон и Майами. Издание, посвященное Каиру, занимает 200 страниц и содержит описание местных стартапов, инвесткомпаний и акселераторов. Публикуем основную информацию из него.

Столица Египта — развивающийся стартап-хаб, бурлящий от энергии молодых. Каир был признан одним из наиболее привлекательных городов Ближнего Востока и Северной Африки для иностранных инвестиций и технологических стартапов. Его отличает низкая стоимость жизни и огромное количество молодых людей, стремящихся стать предпринимателями.

Здесь находятся три из восьми лучших университетов Африки. «Это один из городов континента с самым технически грамотным населением. Каждый год более 250 тысяч студентов заканчивают университеты в Каире, по крайней мере 25 тысяч из них имеют технологическое образование», — объясняет Халед Исмаил, председатель HIMangel.

С 2013 года в Каире проводится саммит RiseUp. Несколько стартапов уже получили известность — например, Sysdsoft (продан Intel) и Fawry (куплен консорциумом инвесторов). Некоторые стартапы на стадии масштабирования недавно получили финансирование, в том числе Fawry (сеть электронных платежей), Swvl (приложение для бронирования автобусов), Wuzzaf и Yaoota.

Содержание стартап-гида

Книга начинается с обзора таких особенностей Каира, как степень легкости ведения бизнеса (много бюрократии), налоговый учет (сложный), стоимость жизни (укладывается в любой бюджет), скорость интернета (относительно медленная), окружающая среда (очень пыльно), люди (щедрые и гостеприимные), пунктуальность («не обижайтесь, если кто-то опаздывает»), трафик (интенсивный), стиль вождения (не для слабонервных), совместные поездки (через Uber или Careem) и модные районы (Замалек, Маади, Гарден-Сити).

Население Египта — 97,5 млн человек, из которых примерно 60% моложе 30 лет. В столичном районе Большого Каира проживает более 20 млн человек. Каир — не только столица Египта, но и его культурный центр.

По данным Global Entrepreneurship Monitor, Египет входит в первую семерку стран мира, где предпринимательство считается престижной карьерой и повышает социальный статус. Около 55% египтян хотели бы заняться бизнесом в ближайшие три года — это в два раза больше, чем в среднем по миру.

Первые четыре города в индексе дружелюбного отношения к стартапам Enpact DataLab на Ближнем Востоке и в Северной Африке — это Амман, Тунис, Бейрут и Каир. В 2018 году количество стартапов здесь выросло почти на 50%, а с 2017 года стали появляться успешные проекты с высокими оценками.

Описания стартапов

Один из разделов книги посвящен 10 стартапам из Каира. Среди них MerMaid (сервис для клиентов и исполнителей, который позволяет заказать уборку высокого качества) и PayMe (онлайн-платежи для малого и среднего бизнеса).

XPay позволяет клубам и образовательным учреждениям легко собирать взносы и управлять участниками. 7aweshly — мобильный сервис сбережений для тех, кто не пользуется банками. Он позволяет пополнять счет в банкоматах, супермаркетах или аптеках.

Bassita — краудфандинговый сайт, который работает по схеме кликфандинг — пользователи выполняют определенные действия в соцсетях и получают баллы, которые можно перевести на счет определенной организации, а спонсоры выплачивают за баллы реальные деньги. Например, проект сотрудничал с ЮНИСЕФ в рамках кампании по финансированию водоснабжения египетских домов.

Weelo — облачный маркетплейс для покупателей, супермаркетов и поставщиков. Он позволяет оцифровывать цепочку поставок, обеспечивая обновление запасов в режиме реального времени, чтобы лучше обслуживать клиентов и удовлетворять их потребности.

Chefaa — приложение, которое соединяет пациентов с сетью аптек и облегчает доступ к лекарствам, которые нужно принимать постоянно. Faggala — ecommerce-платформа с канцелярскими товарами и услугами. Школы могут загружать индивидуальные списки, чтобы помочь родителям бронировать и покупать учебники.

MayDay предоставляет водителям помощь на дороге, которую может оказать одна из ее многочисленных мастерских-партнеров. Сервис предлагает круглосуточную поддержку и прозрачный процесс оплаты. По имеющимся сведениям, в Египте насчитывается около пяти млн автомобилей, а вероятность их поломок — около 300 тысяч в год.

Wasel — междугородний туристический стартап, который позволяет заказывать совместные или частные автомобильные поездки. Он работает в таких городах, как Каир, Бени-Суэйф, Эль-Минья и Асьют.

Эти стартапы получили поддержку инкубатора TIEC, Microsoft for Startups, гранты StartEgypt и C3 Social Impact Accelerator в Дубае. Некоторые также попали в список африканских стартапов Digest Africa NEXT50.

Экосистема стартапов

Два раздела книги посвящены системе поддержки стартапов — от коворкингов до инкубаторов и акселераторов. Например, Endeavor Egypt возглавляют предприниматели, которые помогают проектам развиваться. Они также управляют фондом Endeavor Catalyst и помогают налаживать связи с местными, региональными и международными инвесторами.

С 2013 года Американский университет в Каире (AUC) служит площадкой для венчурной лаборатории AUC Venture Lab (V-Lab). Она предлагает общую акселерационную программу и специальную — для финтех-проектов, а также площадки для учебы, встреч с наставниками и работы. Ежегодно V-Lab проводит два четырехмесячных цикла программы и после ее завершения предоставляет стартапам первые инвестиции, не беря взамен долю в них.

Крупнейший акселератор Египта Falak Startups поддерживает основателей стартапов на ранних стадиях в рамках шестимесячной программы, которая завершается демо-днем. Falak Startups предлагает финансирование в размере 1 млн египетских фунтов стерлингов ($58 тысяч) для стартапов с рабочим прототипом.

С момента запуска в 2011 году Flat6Labs вложился более чем в 100 стартапов. Он был основан компанией Sawari Ventures в партнерстве с AUC и предлагает стартовое финансирование в размере $44 тысяч с последующими инвестициями до $120 тысяч.

Founder Institute, крупнейший в мире акселератор для стартапов на предпосевной стадии, предлагает 14-недельную программу в Каире. Менторы могут стать инвесторами выпускников акселератора. Его условия очень строгие: их выполняют менее 30% стартапов.

MINT Incubator при поддержке EGBANK проводит трехмесячную программу для предпринимателей на стадии MVP. Инкубатор сотрудничает с Cairo Angels, предоставляющим возможности для роста.

Инкубатор Nahdet El Mahrousa («возрождение Египта») выпустил более 150 социальных предприятий из различных секторов. Программа длится один-два года и предназначена для таких сфер, как возобновляемые источники энергии, управление отходами, креативные индустрии, гражданское участие и социальное воздействие.

Центр технологических инноваций и предпринимательства (TIEC) был запущен в 2010 году. Среди его мероприятий — InnovEgypt, программа Tiec Entrepreneurship Accelerator (TEA), конкурс бизнес-планов StartIT, программа поддержки для стартапов на стадии роста и объединяющая инноваторов платформа EgyptInnovate.

В Каире есть широкий выбор коворкингов, например, AlMaqarr (создан в 2012 году) и Startup Haus Cairo (основан Enpact). В Ideaspace (открыт в 2017 году) также есть лаборатория по изготовлению прототипов.

В 2011 году серийный предприниматель Мазен Хелми создал District Spaces — первый коворкинг в Египте. Здесь проводятся профессиональные и культурные мероприятия: от мастер-классов по повышению квалификации до независимых кинопоказов и стендап-вечеров.

Основанный в 2013 году GrEEK Campus расположен недалеко от площади Тахрир в зданиях, которые раньше были двумя греческими школами. Также в комплекс входит открытый амфитеатр и сад на крыше. Его девиз — «подключайтесь, сотрудничайте и творите вместе». Здесь же работает и египетский офис Uber.

KMT House, открытый в 2017 году, проектировался как городское технологическое пространство. Его соучредитель и CEO Мазен Хелми говорит, что «инновации могут изменить город, сделав его ярче и пригоднее для жизни». KMT House включает инкубатор для городских технических решений и сад на крыше — демо-лабораторию для проектов сельского хозяйства, компостирования и рециркуляции воды.

В разделе также приводятся профайлы некоторых представителей этих организаций. Например, Мустафа Хатер из GrEEK Campus построил 183 школы для девочек по всему Египту и был директором акселератора Flat6Labs в Каире.

Выводы экспертов

Один из разделов книги содержит экспертные советы от акселераторов и стартап-консультантов Каира, посвященные соответствию продуктов рынку, вовлечению клиентов, маркетингу, устойчивости и управлению талантами.

«Нужно понимать, как вы собираетесь монетизировать бизнес, особенно в условиях развивающихся рынков, где пользователи предпочитают бесплатные решения или модели freemium», — советует Рами Таха, руководитель отдела цифрового банкинга и маркетинга ALEXBANK.

Только около 30% взрослого населения Египта пользуется банковскими счетами, поэтому здесь есть много возможностей для финтех-стартапов. «Без сильного клиентского опыта вы не сможете запустить свой продукт. Сегодня вы не просто конкурируете с другими банковскими или финансовыми решениями. Вашим конкурентом становится любое другое приложение на устройстве», — предупреждает Рами.

«По мере развития стартапа основатели, как правило, общаются с разными консультантами, и часто их советы не согласуются друг с другом, что может запутать предпринимателя, а не помочь ему», — замечает Васим Арсани, партнер по развитию бизнеса в Benchmark Consultancy и управляющий директор коворкингов B-Hub.

«Если вы стремитесь оказать влияние, это не значит, что вы не можете заработать деньги, — говорит Вессам Эль-Бейх, директор по Египту фонда Drosos, центральный офис которого расположен в Цюрихе. Важнейшая задача в начале пути предпринимателя — привлечь замотивированных людей, которые могут идентифицировать себя с вашей миссией в условиях ограниченного бюджета», — объясняет она.

Далия Абд-Аллах, руководитель отдела бизнес-инноваций египетско-немецкой программы по продвижению МСП (программа GIZ), предупреждает, что для создания успешного и устойчивого стартапа требуется время. «Терпение — это действительно добродетель», — добавляет она. Программа поддерживает стартапы в области возобновляемых источников энергии, санитарии, ирригации и управления отходами. Далия считает, что стратегическое сотрудничество также может быть ценным для начинающих предпринимателей.

Советы основателей стартапов

В одном из разделов гида содержатся интервью основателей четырех стартапов, их предпринимательский путь, полученные советы, извлеченные уроки и рекомендации для нового поколения предпринимателей.

KarmSolar — компания, которая развивает и интегрирует солнечные технологии, разрабатывая решения для сельского хозяйства, туризма и промышленности. Ахмед Захран, основатель и CEO компании, ранее работал в Тунисе и Великобритании.

«Сосредоточьтесь на клиентах, которые позволят вам масштабироваться и брать на себя больше рисков. Это те клиенты, которые добавят вам ценности, — советует он начинающим предпринимателям. — Если вы понимаете человеческие стимулы, вы можете повысить ценность для всех заинтересованных сторон».

Также стоит эффективно обмениваться опытом. «Компания должна больше фокусироваться на накопленных знаниях, на динамике команды в рамках сильного института и на способе, который позволит передавать эти знания от одного человека к другому», — отмечает Ахмед.

У запуска бизнеса в Каире есть как плюсы, так и минусы. «Трудности и стрессовые ситуации, связанные с городом, очень интересны, потому что они очень быстро учат вас быть гибкими и устойчивыми», — указывает он.

Карим Эльзахи и Абир Эльсиси — супружеская пара, основавшая Elves, чат-платформу для туристов. Она предоставляет пользователям персонализированную помощь при смене рейса или изучении туристических направлений. Ранее они основали колл-центр и венчурный фонд Genius.VC (приобретен Sawari Ventures).

«В Египте не так много инвесторов, и на посевной стадии нам удалось получить $2,5 млн только от бизнес-ангелов, — вспоминает Карим. — Мы допустили некоторые ошибки, недооценив время, необходимое для того, чтобы что-то создать», — добавляет он. Предприниматель советует основателям сосредоточиться на скорости и разумном делении на этапы, чтобы разработать правильный продукт.

«Я верю, что если ты добьешься успеха в Каире, то добьешься его где угодно, — объясняет соосновательница Elves Абир Эльсиси, которая рекомендует в бизнес-отношениях всегда предельно ясно заявлять о своих ожиданиях и амбициях. — Прозрачность очень важна», — подчеркивает она.

Самира Негм, CEO и основательница приложения социального карпулинга Raye7, сначала работала программистом и путешествовала между Египтом и Германией. «Предпринимательство было инструментом, а не целью», — рассказывает она, описывая свое приложение, которое использует такие социальные сети, как LinkedIn, чтобы укрепить доверие между пользователями и обмениваться целями.

Ежедневно многие стоят в пробках по три-пять часов. Ключевыми проблемами для внедрения карпулинга были повышение осведомленности и изменение культуры населения. Младший брат Самиры стал соучредителем компании и занимается пиаром и маркетингом.

«Мое лучшее решение — набирать людей не за их технические навыки, а за их индивидуальность и совместимость, — объясняет Самира. — Даже если у вас есть сильная идея или технология, этого недостаточно без правильной команды».

Самира Негм, CEO и основательница Raye7 также советует поработать в другом стартапе, прежде чем запускать собственный. «В жизни нет ничего, что было бы похоже на опыт основания стартапа», — отмечает она.

Местная экосистема стартапов продолжает развиваться. «В Египте не так много тех, кто работал в стартапах, и у нас не так много зрелых стартапов, которые могут дать советы из своего опыта», — добавляет Самира.

Шериф Эльракабави был ученым, прежде чем стать соучредителем и CEO Yaoota. Сервис позволяет искать и сравнивать товары из разных онлайн-магазинов.

«В 2015 году нам удалось привлечь капитал от инвестора из ОАЭ», — вспоминает Шериф. Он отмечает, что очень мало инвесторов готовы вкладывать деньги в страну, которая экономически и политически нестабильна. Но он видит огромные возможности для стартапов, поскольку цифровизация экономики Египта находится на ранней стадии.

Шериф также советует основателям стартапов быть готовыми к высокой вероятности неудачи. «Постарайтесь начать как можно раньше, потому что альтернативные издержки гораздо ниже, когда ты молод. Основать компанию, когда приходится терять стабильную зарплату, труднее», — говорит он.

Обучение

В одном из разделов книги рассказывается, какие образовательные возможности для предпринимателей есть в Каире. Например, AlMakinah — это буткемп по программированию с курсами от одного месяца до целого года (так называемый FireUp).

Школа бизнеса AUC, расположенная в Американском университете в Каире (AUC), предлагает широкий выбор курсов по предпринимательству. «Мы создаем из студентов ответственных лидеров, которые могут создавать ценность и оказывать влияние на все, что они делают, чем бы они не занимались. Самое главное, что они остаются студентами на всю жизнь, превращая свою жизнь в стремление к постоянному совершенствованию», — говорит декан Шериф Камель.

Инвесторы

Заключительный раздел посвящен активным инвесторам и их портфелям, а также советам для предпринимателей. Например, основанная в 2012 году Cairo Angels — первая официальная группа бизнес-ангелов в Египте с отделениями в Лондоне и Дубае. Они инвестируют в стартап от 250 тысяч до 2 млн египетских фунтов ($14,5-$116,5 тысяч).

Расположенная в Каире венчурная компания Algebra Ventures, которая работает с 2016 года, собрала $50 млн и стала крупнейшим технологическим фондом Египта. Она финансировала такие стартапы на ранних стадиях, как Trella, Elmenus, Dsquares, Halan, Eventtus, GoodsMart, Brimore, FilKhedma и iCommunity. Фонд обычно вкладывает в стартап от $500 тысяч до $2 млн.

«Мы любим большие рынки: чем больше и быстрее они растут, тем лучше. Они должны быть одновременно доступными и защищаемыми», — объясняет Тарек Ассаад, один из менеджеров фонда Algebra Ventures. Предприниматели должны получать уникальные перспективы на рынках, с которыми они работают, и возможности привлекать таланты высочайшего уровня.

Delta Inspire for Investment — инвестиционная компания, созданная предпринимателями и финансистами. Среди ее проектов 138 Pyramids (финансирование развития), Delta Inspire Board (ветераны отрасли), Delta Inspire Mentors Network (руководители отрасли, работающие над стратегией запуска и операционной деятельностью) и Delta Inspire Angel Network.

EdVentures — венчурная компания, основанная издательской группой Nahdet Misr Publishing Group. Ее стартапы работают в секторах образования и культуры и включают Entreprenelle (устранение гендерного разрыва в зарплате), Career 180 (сайт карьерных услуг) и Books Bike (портативный книжный магазин, который делает чтение доступнее).

Основанная в 2016 году Endure Capital — венчурная компания, которая финансирует в местные и международные стартапы на посевной стадии. Инвестиции варьируются от $50 тысяч до $1 млн. В ее портфеле такие стартапы, как Boom Supersonic (сверхзвуковые самолеты) и Aspect BioSystems (3D-биопечать), а также Careem, который стал первым «единорогом» Ближнего Востока и Северной Африки.

HIMangel дает стартапам советы, помогает строить бизнес и выстраивать связь с заинтересованными сторонами. Средний чек за миноритарный пакет акций составляет $100 тысяч. Ее основатель Халед Исмаил — бывший старший советник египетского министра информационно-коммуникационных технологий.

HIMangel инвестировала в Fustany, Cubii, Rology Biodiesel Misr и GBarena. «Демонстрируйте неравнодушие. В вашем отношении к предстоящей возможности должно быть достаточно энтузиазма, чтобы убедить других в ценности ваших усилий и построить успешный бизнес», — советует основатель HIMangel Халед Исмаил.

Kamelizer — это студия для ангелов-инвесторов, основанная Ханан Мегид. Она предоставляет технологичным египетским стартапам финансирование и экспертные знания. Технологичность считают необходимой для масштабирования стартапов.

Книга заканчивается списком полезных ресурсов для стартапов, таких как конференции и сайты встреч для предпринимателей. Среди них RiseUp Summit, Creative Industry Summit, Egypt Career Summit и Cairo Maker Faire.

Этот гид дает информативное и практическое представление о стартап-экосистеме Каира, а также может послужить примером для других городов, на который стоит ориентироваться, чтобы улучшить условия для развития предпринимательства.

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