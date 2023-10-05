Самые популярные города Европы для запуска стартапа — исследование

Первая часть отчета Startup Heatmap Europe посвящена центрам притяжения стартапов. Какие города предпочитают фаундеры и какие регионы оптимистичнее смотрят на будущее экосистемы — читайте в материале.

С 2016 года DEEP в партнерстве с «Европейской стартап-инициативой» отслеживают динамику роста стартап-хабов и на их основе формирует руководства и стратегическую аналитику для законодателей и предпринимателей.

DEEP Ecosystems — один из самых активных акселераторов экосистемных проектов в мире. Организация поощряет предпринимателей создавать локальные стартап-сообщества вместо того, чтобы переезжать в другой регион ради запуска своего проекта.

Опрос среди фаундеров

Самый продолжительный анализ настроения фаундеров в Европе

С 2016 года в рамках опроса Startup Heatmap Europe основателей стартапов спрашивают: «Где бы вы запустили компанию, если бы могли свободно выбрать?». Респонденты отмечают три варианта из списка, включающего более 200 городов Европы с населением от 250 тысяч человек.

Опрос проводится среди проживающих в Европе основателей стартапов, которых приглашают к участию после предварительной проверки. Небольшая часть респондентов отвечает на вопрос через сайт. Все результаты и обновления точек данных можно найти на сайте опроса.

Топ-10

Лондон и Берлин сохраняют лидерство в рейтинге с 2016 года. 34% основателей стартапов выбрали их в качестве потенциальной локации для запуска следующего проекта.

Самые популярные стартап-хабы в 2023 году. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Ниже в рейтинге со значительным отрывом расположились Барселона и Амстердам (их отметили 17% респондентов).

Чуть менее популярны Париж и Лиссабон (по 12%), Мюнхен (10%) и Таллин (9,4%).

С 10 по 20

Следующие результаты демонстрируют: за внимание предпринимателей борются множество активных экосистем, и их места в рейтинге разделяют доли процента.

Самые популярные стартап-хабы в 2023 году. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

В 2023 году целых 14 стартап-хабов выглядят привлекательными для более 5% европейских основателей. В большинстве случаев эти локации были не первым, а вторым или третьим выбранным вариантом.

Стартап-хабы, получившие больше всего голосов в качестве первого выбора фаундеров — Вена (68%), Мадрид (56%) и Таллин (49%).

Самые популярные города Европы для стартапов за все время

В 2023 году Париж совершил самый большой скачок в популярности среди европейских хабов (+4 п. п. к рейтингу прошлого года).

Кроме этого, выросла привлекательность таких городов, как испанская Малага (впервые попадает в топ-20, прибавив 3 п. п.), Мюнхен (+2,5 п. п.), Копенгаген (+2,2 п. п.) и Стокгольм (+2,1 п. п.).

Лондон, который перехватил первенство у Берлина, прибавил 1,8 п. п., а Берлин потерял 3,3 п. п. Наибольший спад показал лишь Лиссабон (-4 п. п.).

71,3% европейских фаундеров настроены оптимистично

За последние годы настроение основателей претерпело немало взлетов и падений.

Еще в 2019 году будущее казалось мрачным, а в 2020 году началась пандемия. Упадок настроения особенно заметен у основателей стартапов из Великобритании и Средиземноморья.

Оптимизм: доля основателей европейских стартапов, которые позитивно оценивают будущее своей экосистемы. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

В 2021 году настроение улучшилось, и на горизонте забрезжили положительные перспективы.

Уже в следующем году взгляды основателей на будущее в целом стали более негативными.

66% основателей предпочитают Европу США

По данным Startup Heatmap Survey, если бы европейские основатели могли свободно выбирать, 66% начали бы заново в Европе.

Европа или США? Предпочтения европейских фаундеров. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Это больше, чем в прошлом году (58%), однако чуть ниже, чем в 2020 году, когда 69% заявили, что предпочли бы Европу.

Доля респондентов с этим ответом выше всего в Западной Европе (79%) и ниже всего в Центральной Восточной Европе (44%). В Великобритании и Ирландии она составляет 59%.

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