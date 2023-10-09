Движущая сила экономики. Тренды в экосистемах стартапов

Вторая часть отчета Startup Heatmap Europe посвящена европейским экосистемам стартапов. О вкладе предпринимателей в занятость населения, открытости новым идеям и влиянии цифровых кочевников — читайте в материале.

С 2016 года DEEP в партнерстве с «Европейской стартап-инициативой» отслеживают динамику роста стартап-хабов и на их основе формирует руководства и стратегическую аналитику для законодателей и предпринимателей.

DEEP Ecosystems — один из самых активных акселераторов экосистемных проектов в мире. Организация поощряет предпринимателей создавать локальные стартап-сообщества вместо того, чтобы переезжать в другой регион ради запуска своего проекта.

Первая часть Startup Heatmap Europe:

Самые популярные города Европы для запуска стартапа — исследование

Гипотеза I: Меняют ли стартапы экономику?

Насколько стартапы релевантны для европейской экономики в целом?

Что это: трансформационная сила или буря в стакане?

Значительная доля ценнейших компаний мира просто не существовала 30 лет назад. Всего 10% списка Fortune 500 оставались в нем дольше 50 лет. Сегодня будущее определяют технологические гиганты — по крайней мере в США.

В этой главе мы проанализируем, насколько они значимы в рамках европейской экономики и являются ли трансформационным фактором.

Какая доля ВВП инвестируется в стартапы, в каких регионах они уже формируют экономику и создают рабочие места?

Число IPO в Европе не растет

Несмотря на рекордные инвестиции и экзиты в последние годы, в Европе не наблюдается того же роста IPO, как, например, в Северной Америке.

Число IPO в Европе (синий график) в сравнении с США и Канадой (розовый график). Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Похоже, что Европа (в том числе Великобритания) не создает трансформационные новые компании или уступает их США или стратегическим корпоративным инвесторам.

Видим ли мы новые преобразующие компании?

Invest Europe приводит следующую статистику стратегий экзитов, выбранных стартапами:

28% — погашение обязательств,

— погашение обязательств, 23% — продажа корпоративному покупателю,

— продажа корпоративному покупателю, 18% — ликвидация,

— ликвидация, 10% — выкуп владельцем,

— выкуп владельцем, 7% — продажа частной инвесткомпании

— продажа частной инвесткомпании 5% — публичное размещение акций,

— публичное размещение акций, 3% — продажа финансовой организации,

— продажа финансовой организации, 6% — другое.

В 2022 году Invest Europe отследила всего 70 стартапов, которые провели IPO в Европе.

Важность венчурного капитала для общества

Поскольку 14% частного акционерного капитала приходится на венчурные инвестиции, стартапы больше не служат «игровой площадкой» для новых идей, но становятся важной составляющей европейской экономики.

Объем венчурного капитала (розовые столбцы) и его доля в частном капитале в Европе (синий график). Диаграмма: Startup Heatmap Europe

С другой стороны, это означает, что снижение активности в секторе сказывается на самочувствии экономики в целом.

«Если стремление ЕС продвигать устойчивую повестку поддержат частные игроки, мы будем наблюдать настоящий рост в новых предприятиях, занимающихся проблемой климата. Европа готова вывести свою экосистему стартапов на новый уровень» — Алессандро Сильвестри, управляющий партнер MALTAccelerate.

Вклад стартапов в рост рабочих мест

Число вакансий в секторе стартапов достигло пика во время пандемии

Значение сектора стартапов для экономики Европы демонстрируется и его вкладом в создание рабочих мест.

Количество открытых вакансий, имеющих отношение к стартапам. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

В 2020 году, во время пандемии, в секторе было создано 246 416 рабочих мест. Это означает, что за этот год на каждый $1 млн, инвестированных в европейские стартапы, появилось 4,6 вакансии.

ОЭСР: половину новых рабочих мест создали молодые компании

Исследовательское подразделение Организации экономического сотрудничества и развития отслеживает влияние стартапов на рынок труда в рамках базы данных DynEmp. Им удалось продемонстрировать, что, несмотря на частую потерю рабочих мест в провальных стартапах, в целом сектор позитивно влиял на динамику в странах ОЭСР. Однако здесь есть серьезные региональные различные.

Вклад стартапов в чистый прирост рабочих мест. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

«Стартапы в Германии процветают, и их влияние на экономику нельзя игнорировать. С культурой предпринимательства и фокусом на инновациях эти компании оказывают продолжительное воздействие на экономику Германии и прокладывают путь будущим предпринимателям» — Йорн «Джо» Меннингер, основатель и хост startuprad.io.

Экосистемы «единорогов» привлекают более 1 млн евро в год

Единорогом должен стать не отдельный стартап, а город как единое целое

В глобальной гонке за технологическое лидерство готовность к инновациям либо возвеличит, либо погубит региональные экономики. В Европе есть несколько регионов, которым, возможно, удастся переломить ситуацию.

Хотя для Европы в целом роль стартапов в экономике невелика, они начинают трансформировать отдельные регионы и потенциально могут использовать их как трамплин для изменения глобальных индустрий.

Экосистемы единорогов в Европе. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Быть частью этих экосистем «единорогов» критически важно, чтобы быть вовлеченным в процесс трансформации, во главе которого стоят технологические компании.

Связи между ведущими экосистемами Европы

Экосистемы единорогов создают своеобразный клуб, ускоряющий поток ресурсов, идей и возможностей. Для развивающихся городов-стартапов важно найти стратегии, чтобы стать частью этого клуба.

Связи основателей стартаперов между ведущими хабами. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Используя результаты Startup Heatmap Survey, мы проанализировали более 9244 ответов основателей стартапов с 2016 года и определили взаимоотношения между хабами — то есть сильное предпочтение фаундеров определенного хаба как собственного.

Это позволяет понять, где основатели строили отношения или хотя бы заводили знакомства.

Гипотеза II: Помогают ли стартапы отстающим регионам?

В регионах, находящихся за пределами экосистем единорогов, экономический рост может тормозиться. Смогут ли они догнать лидеров и установить с ними контакт?

За последние десятилетие отстающие регионы ЕС привлекают много внимания. Европейские фонды регионального развития и солидарности ставят перед собой целью укрепить межрегиональное сотрудничество, чтобы снизить неравенство между регионами и увеличить интеграцию отстающих.

Эти регионы могут страдать из-за низкого числа инноваций, переселения, утечки мозгов и недостатка предпринимательской активности, что еще больше ухудшает их перспективы развития.

Впрочем, в последнее время некоторые экосистемы стартапов догоняют большой центр, принося с собой изменения.

Какие регионы находятся среди отстающих?

Эстония, Кипр и Греция наверстывают упущенное

Европейская комиссия использует использует систему Innovation Scoreboard, чтобы отслеживать EIS (European Innovation Systems, европейские инновационные системы), исследуя разные факторы, такие как инновационная активность, инвестиции, человеческие ресурсы, цифровизация и занятость.

Рейтинг инновационных систем стран-участниц ЕС. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Эстония, которую ранее относили к отстающим, активно растет в качестве инновационной системы и из отстающей стала страной со средними показателями по ЕС. Кипр превысил средний уровень по ЕС.

Греция, хотя и не достигла среднего уровня по ЕС, демонстрирует, что инвестиции в инновации позволяют стране распрощаться со статусом отстающей.

«Как человек, продвигающий развитие сельских областей, я считаю, что стартапы должны стать лидерами и катализаторами трансформации, подталкивая отстающие регионы к росту и процветанию. Стартапы стимулируют экономическую диверсификацию, возвращают жизнь местным экономикам и решают проблему снижения численности населения.

Однако чтобы раскрыть их потенциал, нужна поддержка местного правительства. Политики поддержки, доступ к капиталу и надежная цифровая инфраструктура жизненно важны, чтобы увеличить их позитивное влияние на местную экономику» — Разван Вальчану, координатор по устойчивому развитию.

Венчурные инвестиции на ВВП в регионах Европы

«Отставание» большинства регионов в Европе можно наблюдать на карте.

Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Наибольшее соотношение инвестиций и ВВП обнаруживается в Лондоне и Эстонии, где на каждые 100 тысяч евро ВВП приходится около 1,3 евро посевных инвестиций.

За ними следуют такие регионы, как Восточная Шотландия, Северная Голландия и Берлин, но там эта сумма составляет лишь 0,4 евро.

Помогают ли цифровые кочевники отстающим регионам?

Часто в качестве стратегии развития регионов предлагают миграцию технологических кадров .

Сайт nomadlist.com позволяет видеть, в каких местах «отмечаются» пользователи со всего мира. Используя тысячи точек данных платформы, можно заметить, что в абсолютных числах лидирует Лондон. Однако в пересчете на душу населения в верхние строчки рейтинга попадают неожиданные регионы.

Количество цифровых кочевников на город, в абсолютном значении (розовые столбцы) и на душу населения (синий график). Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Цифровые кочевники могут помочь отстающим регионам приблизиться к большим экосистемам.

Финансирование ЕС европейских стартапов

Финансирование Horizon Europe спасает отстающие регионы?

Одна из задач ЕС — сократить региональное неравенство и поощрить интеграцию отстающих регионов. В общих числах лидерами становятся такие региональные центры, как Париж или Мюнхен. Однако в пересчете на душу населения можно видеть, как некоторые отстающие регионы используют эту стратегию.

Финансирование Horizon Europe в выбранные города, в абсолютном значении и на душу населения. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

С этой точки зрения Афины занимают 10 место по финансированию в ЕС. Это может объяснить, почему эта экосистема недавно продемонстрировала рост, перейдя из зоны отстающих в незначительно отстающие.

Меняют ли ситуацию основатели из диаспор?

Таллин получил значительные преимущества от притока иностранных предпринимателей, которые стали важным стимулом для роста и развития.

Доля иностранных основателей стартапов в акселераторах. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Таким образом, город попал в топ-5 вместе с Кембриджем, Люксембургом, Амстердамом и Лозанной. Таллин привлек талантливые кадры, оживил экосистему и со временем мог обеспечить рост инновационных показателей.

Готова ли Эстония стать лидером по инновациям?

Коворкинги за пределами экономических центров

Еще одна стратегия по улучшению креативности и предпринимательской активности в регионах — создание общих пространств для индустрии стартапов. Таким образом, коворкинги получают хорошее финансирование и поддержку. Но процветают ли они за пределами экономических центров?

Хотя большинство коворкингов сконцентрированы в городских центрах, их распространенность на периферии растет. Учитывая ситуацию в Европе, особенно очевиден «европейский солнечный пояс», проходящий через побережья Атлантики и Средиземного моря. Связь с привлекательностью для зарубежных цифровых кочевников очевидна.

Диаграмма: Startup Heatmap Europe

«Со временем образование в области предпринимательства становится все более доступным и разнообразным. Частные организации и коворкинги предлагают разные методы поддержки новых предпринимателей в таких областях, как администрирование и финансы, ИТ, HR и управление бизнесом в целом, предоставляя начинающим предпринимателям прочный фундамент в основах бизнеса с услугами менторов и наставников» — Марк-Андре Белайл, CEO Synertium Inc.

Гипотеза III: Открыты ли экосистемы трансформации экономики?

Новые идеи, терпимость к провалам и разнообразие могут трансформировать экономику. Готовы ли к этому экосистемы?

В такой динамичной среде, как европейская индустрия стартапов, открытость новым идеям, ошибкам и разнообразию, могут стать источником устойчивого роста в экономике, окружающей среде или обществе.

Однако уровень зрелости разных экосистем в Европе может создать контекст, в котором эти компоненты могут иметь разный вес, влияя на развитие местных экономик.

Измерения «открытости», проанализированные в этой сессии, открываются рефлексии о новых факторах, возникающих в обществе, которое уходит от традиционного мышления.

Инвестирует ли Европа в новые идеи?

Что даст нам понять, верит ли Европа в новые идеи? Например, если местные инвесторы вкладывают в них деньги.

Посевные инвестиции преимущественно являются локальными, и поэтому служат хорошим индикатором, чтобы понять, насколько благосклонны обеспеченные частные лица, семейных офисы и корпорации к инновациям.

Количество посевных сделок в Европе, статистика Dealroom и Crunchbase. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Хотя в 2021 год общая сумма инвестиций в Европе была рекордной, число сделок на стадии посева в диапазоне от $450 тысяч до $2,5 млн сдвигается. На диаграмме представлена хронология сделок на посевной стадии в США и Европе, основанная на данных Dealroom и Crunchbase.

Данные трудно интерперетировать, поскольку они полагаются на полноту статистики на платформах. Тем не менее, статистика демонстрирует, что в Европе совершается больше сделок. Dealroom даже фиксирует прирост на 100% в 2021 году.

Однако можно полагать, что это вызвано особенностями сбора данных, а не реальным всплеском сделок. При этом Crunchbase не изменял метод сбора данных и за тот же период демонстрирует сокращение числа сделок.

Возможности финансирования на разных стадиях

Открыта ли Европа новым идеям?

2021 год показал рекорд по общему числу сделок в Европе (14,6 тысяч). Таким образом, в 2022 году возможности финансирования показали незначительный спад или остались на прежнем уровне. Прирост зафиксирован только в серии A и составил +7%, что демонстрирует предпочтение венчурных инвесторов выбирать более «развитые» бизнесы, чем в прошлом году.

Количество сделок в разбивке по стадиям и годам. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

В то же время число сделок на предпосевной стадии сократилось (-18%), что свидетельствует о нежелании поддерживать идеи на начальном этапе развития.

Однако масштаб инвестиционных сделок на предпосевной и посевной стадиях остается релевантным (7038 и 2858 соответственно).

«В Вене представители стартап-сцены, где в других условиях была бы высокая конкуренция, соглашаются, что сотрудничество может помочь стимулировать экономическое развитие, принести пользу всем участникам и послужить двигателем инноваций. В результате экосистема стартапов Вены тепло встречает всех новых участников.

Международные стартапы, которые здесь базируются, могут рассчитывать на поддержку местного сообщества и быть уверенными, что найдут свое место в экосистеме» — Габриэль Татцбергер, директор по сервисам для стартапов в Vienna Business Agency.

Открыты ли экосистемы Европы к ошибкам?

Карта демонстрирует, что регион, объединяющий Великобританию и Ирландию, наиболее открыт к обсуждению неудач. Действительно, большинство местных предпринимателей чувствуют, что свободно или относительно свободно могут говорить о плохих результатах.

Это может быть связано с регулированием и долгой историей экосистемы стартапов в этой области, которые повысили толерантность к ошибкам.

Доля фаундеров, которые верят, что могут открыто говорить о своих ошибках. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

В то же время в Средиземноморье предприниматели наименее склонны обсуждать свои провалы.

Толерантность к неудачам

Не каждый предприниматель чувствует, что может свободно говорить о провалах

Амстердам — экосистема, где предприниматели искреннее всего готовы говорить о неудачах (67%). Ему уступают Цюрих и София.

В крупнейших европейских экосистемах — Лондоне, Берлине и Барселоне — более 40% склонны обсудить свой провал.

В целом открытость к неудачам создает среду, где готовность рисковать принимается и не осуждается. Здесь возможно преследовать наиболее амбициозные идеи.

Доля основателей, которые готовы говорить о провалах, в разных городах. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

«После 15 лет опыта в нашем инкубаторе мы обнаружили, что недостатком многих инкубаторов является недостаток амбиций. В самом деле, как только процесс хорошо организован, а хаб достигает определенного размера, задача — найти достаточно пространства, чтобы поддержать рост компаний.

Когда мы запускаем инкубатор, часто мы мыслим недостаточно масштабно, потому что хотим ограничить финансовые риски. Последствие в том, что созданные компании вынуждены покидать хаб, а иногда даже страну. Приходится отказывать компаниям, которые хотели бы к вам присоединиться. Ваша работа начинает терять пользу…

Мой совет: мыслить масштабно и действовать амбициозно!» — Доминик Демонт, CEO Brussels South Charleroi Biopark.

Разнообразие среди европейских основателей

В 2022 году доля женщин среди фаундеров сократилась

Среди общего числа основателей стартапов в 2022 году было 13,2% женщин, на 3,7% меньше, чем годом ранее.

В среднем доля женщин среди фаундеров для каждого города составляла 13,3% (-1,4% к прошлому году). Таким образом, доля женщин-основательниц в Европе даже не приблизилась к гендерному равенству в 50%.

Доля женщин среди основателей стартапов в Европе. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

«Мы должны дать женщинам больше шансов реализовать их идеи. В 2022 году женские стартапы в ЕС получили всего 2% венчурного капитала. 2%! Мы можем лучше. Женщинам принадлежит всего 6% зарегистрированных патентов в ЕС. Ужасные цифры.

Чем больше изобретательниц получают признание, тем больше школьниц вдохновятся и сами станут инноваторами, и тем больше сузится гендерный разрыв. Да здравствуют изобретательницы — да будут они известны, да будут они среди нас и да получат они должное признание!» — Элинора Инга Сигурдардоттир — CEO Elás ehf Royal Natural, основательница и председатель совета директоров KVENN.

Основательницы в разных городах

Наибольшая доля основательниц в крупных экосистемах Европы зарегистрирована в Киеве (25,5%), Вене (22,7%) и Брюсселе (20,6%). Среди средних и небольших экосистем лидируют британский город Шеффилд (21,3%), бельгийский Гент (20%) и Люксембург (19,9%).

Доля основательниц в малых и средних городах (розовые столбцы) и городах с населением свыше 1 млн (синие столбцы). Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Разнообразие среди фаундеров — ключевой фактор открытости новым и многогранным идеям. Присутствие основательниц в стартапах — хороший показатель более инклюзивного и сбалансированного в гендерном плане общества.

«В текущих условиях для ЕС критически важно обеспечить самым разнообразным предпринимателям доступ к рынку труда и платформу для инновационного бизнеса.

Экосистемы стартапов должны создать прагматичные и доступные решения, чтобы включить в программы больше основателей из сообществ темнокожих, коренных народов и цветных граждан. По этой самой причине я основала The Migrant Accelerator» — Лайла Зохаиб — управляющий директор The Migrant Accelerator и менеджер по взаимодействию с инвесторами в Startup Campus 0711.

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