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Австралия планирует стать мировым центром стартапов к 2031 году

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Австралия мало у кого ассоциируется с центром притяжения технологических инноваций. Однако на высокие технологии приходится 8,5% ВВП страны, а инженеров и разработчиков ПО там больше, чем парикмахеров, сантехников или учителей. Технологический совет Австралии (TCA) планирует создать все необходимые условия для развития стартапов в стране. Разбираемся, в чем основная цель организации и как она планирует ее достичь.

Австралия планирует стать мировым центром стартапов к 2031 году

TCA состоит из 24 ведущих компаний, в том числе таких гигантов технологической индустрии, как Google Australia, Microsoft Australia, Atlassian и Afterpay. Организация заявляет, что в течение 10 лет она сможет превратить Австралию в мировой центр стартапов.

Она намерена создать все необходимые условия, чтобы привлечь в страну технологические проекты.

К 2025 году TCA также планирует нанять 1 млн сотрудников, а к 2031 году увеличить общую стоимость индустрии высоких технологий до $250 млрд.

Совет намерен тесно сотрудничать с отраслью и правительством, чтобы поспособствовать развитию технологического сектора, увеличению количества рабочих мест, поддержке талантов и стимулированию роста и инвестиций.

Нехватка специалистов по-прежнему актуальна в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Из-за пандемии многие компании лишились возможности привлекать иностранных специалистов. В Австралии же технических профессионалов по-прежнему достаточно, но спрос продолжает расти, поэтому развитие технологий становится приоритетом.

TCA планирует объединить представителей власти и отрасли, чтобы обсудить роль, ценность и преимущества технологического сектора для Австралии.

Главой TCA станет Робин Денхолм, который также является председателем Tesla Inc. В число других ключевых фигур в организации будут также входить co-CEO Atlassian Скотт Фаркуар, CEO Afterpay Энтони Эйзен и соучредитель Canva Клифф Обрехт.

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Совет также возглавят бывшие министры и руководители бизнеса, а главным исполнительным директором назначена Кейт Паундер, бывший управляющий директор Accenture.

По словам Паундер, технологическая отрасль стала одним из важнейших экономических столпов Австралии. Она занимает седьмое место по количеству рабочих мест и третье по стоимости.

«Бум рабочих мест технологической индустрии означает, что сейчас в Австралии больше инженеров и разработчиков ПО, чем парикмахеров, сантехников или учителей средних школ. То есть каждый 16 работающий австралиец — сотрудник этой отрасли. Нам необходимо заключить сотрудничество с правительством и сообществом, чтобы ускорить развитие нашего сектора и создать новые рабочие места», — рассуждает Паундер.

Согласно отчету Accenture, в 2021 финансовом году австралийская технологическая отрасль принесла экономике Австралии $167 млрд или 8,5% ВВП.

В технологическом секторе в период пандемии также было создано 65 тысяч рабочих мест, что уступает лишь сектору розничной торговли.

В австралийском технологическом секторе представлены компании самых разных масштабов, включая 35 200 индивидуальных предпринимателей, 26 100 предприятий с менее чем 20 сотрудниками и всего 100 крупных компаний со штатом в более чем 200 человек.

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Фото на обложке: Unsplash

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