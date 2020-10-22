«Из-за пандемии в стартап-экосистеме Вены произошли изменения, на которые раньше уходили годы» — руководитель фонда Capital 300 Ева Арх

По данным Austrian Startup Monitor , с 2008 года в Австрии было основано более 2200 стартапов, и около 50% из них представлены в Вене. Руководитель венчурного фонда Capital 300 Ева Арх рассказала TechCrunch, как подходит к выбору стартапов, и какие ниши сейчас особенно актуальны.

В Вене существует развитая экосистема для стартапов. В 2016 году австрийское правительство создало комплексную программу поддержки, чтобы сделать страну более привлекательной для местных предпринимателей.

Здесь работает множество венчурных, корпоративных и университетских инвесторов, среди которых 3TS Capital Partners, AC & Friends, Cudos Capital, FSP Ventures, Hansmen Group, i4g Investment, i5invest, LilO Ventures, next.march, primeCROWD, Speedinvest и Venionaire Capital.

В Вене регулярно проходят профильные мероприятия для стартапов и инвесторов, например, Social Impact Awards, Vienna Startup Awards, Design Week, Climate KIC Stage, Innovation Incubation Center и INiTS Accelerator. Конференция Pioneers Festival внесла серьезный вклад в развитие местной экосистемы, однако проект закрыли после продажи австрийскому акселератору startup300.

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Самые известные из венских проектов — производитель фитнес-приложений Runtastic, в 2015 году приобретенный Adidas за $240 млн, а также биржевой маркетплейс Shpock, поглощенный норвежским издательским конгломератом Schibsted в 2015 году. Другие крупные проекты из Вены — mySugr, wikifolio, kompany и Codeship. Прорывом этого года стала криптоплатформа Bitpanda, которая закрыла раунд финансирования Серии А, собрав $52 млн от венчурной компании Valar Ventures, поддерживаемой Питером Тилем.

Тем не менее, не все стартапы добиваются успеха. Согласно отчету Austrian Private Equity and Venture Capital Organization за 2019 год, в 2018 году австрийские стартапы получили инвестиции на €237,6 млн, но в 2019 году это число упало на 8,2% до €218 млн, а количество сделок, превышающих €500 тысяч, снизилось на 8,7%. В 2019 году иностранное финансирование также замедлилось. Еще в 2018 году 40-63% сделок на €0,25-1,99 млн были профинансированы преимущественно иностранными инвесторами.

Несмотря на спад, активизировались местные инвесторы. В 2019 году количество раундов финансирования на сумму свыше €5 млн до 12 сделок, хотя еще в 2018 году их было 11. За оба года практически все сделки привлекли значительную часть средств о иностранных инвесторов.

Самые известные стартапы Вены

Newsadoo: использует искусственный интеллект для персонализации новостей.

Cashpresso: связывает клиентов, продавцов и банки, чтобы предложить варианты потребительского финансирования.

Jobrocker: онлайн-портал для поиска работы, сопоставляющий резюме кандидатов с вакансиями.

Storyblok: система управления контентом, которая может использоваться на любой клиентской платформе.

Byrd: служба доставки первой мили.

Music Traveler: маркетплейс для музыкальных инструментов, оборудования, репетиционных залов и прочих пространств.

PAYUCA: обеспечивает гибкий доступ к парковочным местам в частных офисных и жилых зданиях.

Refurbed: быстрорастущий рынок отремонтированной электроники по всему немецкоязычному миру.

Presono: интернет-платформа для создания, управления и показа презентаций в компаниях.

Blockpit: разрабатывает программное обеспечение для контроля портфеля, расчета налогов и отчетности о соответствии транзакций по криптовалютам и криптоактивам.

Robo Wunderkind: детские наборы для сборки и программирования роботов.

Medicus: преобразует данные о здоровье из сложных цифр и медицинских терминов в простую для понимания визуальную форму.

Cybershoes: VR-аксессуар, который позволяет в буквальном смысле проходить любимые VR-игры.

«Из-за пандемии в стартап-экосистеме Вены произошли изменения, на которые раньше уходили годы» — руководитель Capital 300 Ева Арх

Ева Арх. Фото: Capital 300

— В какие тренды вы больше всего хотели бы инвестировать?

— B2B-программы, робототехника, автоматизация с низким кодом или без него, вертикальные решения с поддержкой ИИ, e-health, компании, позволяющие другим нанимать и привлекать персонал удаленно.

— Последняя из ваших интересных инвестиций?

— Lokalise.

— Есть ли стартапы, которые вы хотели бы видеть в отрасли, но не видите? Какие ниши сейчас не заняты?

— Хотелось бы видеть компании, которые позволяют другим управлять и автоматизировать выставление счетов (например, за API-звонок); видеоконференции следующего поколения; решения, помогающие женщинам пережить менопаузу; инструменты, которые позволяют предлагать услуги по охране психического здоровья распределенным командам; облачные кухни нового уровня (без управления центральными кухнями).

— Насколько вы отдаете приоритет инвестициям в экосистему Вены по сравнению с другими центрами стартапов? Они составляют более 50% портфеля или меньше?

— Мы ориентируемся на немецкоязычные районы, Центральную и Восточную Европу. При наличии успешных вариантов мы бы также инвестировали за пределами региона, но в Европе.

— Какие отрасли в Вене и регионе имеют хорошие условия для процветания в долгосрочной перспективе, а какие нет? Какие компании вы хотели бы видеть в своем портфеле?

— Австрия не специализируется на каком-то конкретном направлении программного обеспечения. Однако у Центральной и Восточной Европы хорошее положение в биотехнологическом пространстве, здесь много аутсорсинговых ИТ-компаний и большие возможности для автоматизации бизнес-процессов и создания инструментов для разработчиков. В нашем портфеле представлен стартап Storyblok. Стоит также обратить внимание на Anyline, Adverity, Bitpanda, PlanRadar и Refurbed.

— Как инвесторы в других городах должны относиться к общему инвестиционному климату и возможностям вашего города?

— В Вене мы встречаем первое поколение основателей международных компаний. Их опыт и опыт их команды будут иметь первостепенное значение для создания новой волны технологических компаний, которые будут конкурировать на глобальном уровне.

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— Какие сегменты отрасли, в которые вы инвестируете, выглядят более уязвимыми или подверженными изменениям в потребительском и деловом поведении из-за COVID-19? Какие возможности сейчас могут использовать стартапы?

— Импульс получили телемедицина и онлайн-образование. Мы видим сдвиг, который раньше занял бы годы, особенно в условиях консервативного немецкоязычного региона. Как уже упоминалось ранее, решения в области психического здоровья, наем и удаленное трудоустройство — это некоторые из направлений, получивших импульс из-за COVID-19. Среди наиболее уязвимых компаний те, кто предоставлял услуги для мелких продавцов и местных предприятий, которые были закрыты или столкнулись с падением помещаемости в последние месяцы и, следовательно, чрезвычайно чувствительны к цене активов и отказываются от услуг, которые не являются на 110% необходимыми.

— Как COVID-19 повлиял на вашу инвестиционную стратегию? Что больше всего беспокоит учредителей в вашем портфеле? Что вы сейчас посоветуете вашим стартапам?

— Мы всегда были очень избирательны. У нас было примерно 3-4 партнерства в год. Мы продолжаем в том же темпе. Компании, которые хорошо работают, несмотря на COVID-19, все еще имеют возможности для привлечения внешнего капитала. Конечно, мы помогаем стартапам из нашего портфеля на начальном этапе и обсуждаем, как повлияла ситуация на их предложение или процессы внутри команды. Некоторым приходится переосмыслить свое ценностное предложение, некоторым — аудиторию, чтобы компенсировать замедление циклов продаж, либо чтобы извлечь выгоду из текущей ситуации.

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— Наблюдаете ли вы признаки восстановления в отношении роста доходов, удержания или другого импульса в вашем портфеле по мере их адаптации к пандемии?

— Да, мы видим, что Lokalise сильно растет с текущей клиентской базой, поскольку их клиенты расширяются на новые рынки, вероятно, компенсируя более медленный рост доходов на существующих рынках. Мы видим, что Nethone может удвоить направление e-commerce. Онлайн-мошенничество и онлайн-транзакции стремительно растут, поскольку люди проводят в интернете гораздо больше времени. С другой стороны, их клиенты-авиакомпании показывают другую траекторию.

— Что вдохновило вас за последний месяц?

— Меня вдохновляет наблюдать, как основатели справляются с текущей ситуацией: действуют, а не реагируют, особенно в тех странах, где существует меньше стимулов для государственной поддержки. Лично я также рада видеть, что люди воспользовались шансом работать из дома, чтобы переосмыслить и сформировать более здоровые привычки.

— Какими мыслями вы бы хотели поделиться с читателями?

— Поскольку мир перешел в онлайн, и местонахождение теперь не является проблемой, сейчас есть шанс распределить созданную ценность и богатство равномернее — будь то организация, базирующаяся в «нетехнологичном хабе», или эксперт, работающий удаленно. Таланты нужно искать везде.

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