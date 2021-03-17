Как обнаружить и отключить сбор информации в почтовых рассылках

Ежедневно мы получаем множество электронных рассылок — как из социальных сетей, так и от интернет-магазинов. Что же общего у их отправителей? Все они хотят знать, открывают ли получатели их письма. Для этого существуют различные инструменты, использование которых не составляет особого труда. Тем не менее есть возможность узнать, какие письма отслеживаются, и предотвратить это.

Как отслеживаются письма

Чтобы узнать, было ли открыто письмо, обычно используется встроенный пиксель отслеживания. После того, как крошечное однопиксельное изображение загрузится, отправитель получает уведомление.

Пиксели отслеживания могут сообщить время и день открытия письма, а также местоположение устройства и название используемого почтового клиента. По словам некоторых экспертов, сейчас эта технология используется практически повсеместно.

Маркетологи и создатели рассылок утверждают, что такой метод позволяет им понять аудиторию и ее интересы, а также в некотором роде оправдать рекламный бюджет. Но с другой стороны, это может показаться вторжением в частную жизнь.

Как избежать отслеживания

Самый простой способ остановить отслеживание писем через указанный выше способ — отключить загрузку изображений по умолчанию в приложении. Сообщения, возможно, будут выглядеть менее привлекательными визуально, однако это поможет вам взять контроль в свои руки.

Вот как это сделать на компьютере.

В веб-версии Gmail нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Выберите пункт «Все настройки» и перейдите в раздел «Общие». Найдите в списке «Изображения» и активируйте «Спрашивать, нужно ли показать изображения».

нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Выберите пункт «Все настройки» и перейдите в раздел «Общие». Найдите в списке «Изображения» и активируйте «Спрашивать, нужно ли показать изображения». В приложении «Почта» на macOS откройте «Настройки», перейдите в «Учетные записи», выберите «Просмотр» и уберите отметку у «Загружать удаленное содержимое сообщений».

откройте «Настройки», перейдите в «Учетные записи», выберите «Просмотр» и уберите отметку у «Загружать удаленное содержимое сообщений». В Outlook Mail на Windows 10 нажмите на значок шестеренки в нижней части панели навигации, выберите «Область чтения» и отключите оба параметра «Автоматически загружать внешние изображения».

Похожие настройки можно установить и в телефоне

В Gmail для Android/iOS нажмите на меню в левом верхнем углу, перейдите в «Настройки» и нажмите на название аккаунта. Выберите раздел «Картинки» и активируйте «Спрашивать, нужно ли показать изображения».

нажмите на меню в левом верхнем углу, перейдите в «Настройки» и нажмите на название аккаунта. Выберите раздел «Картинки» и активируйте «Спрашивать, нужно ли показать изображения». Для Mail на iOS откройте общие «Настройки», выберите «Почта» и отключите «Загружать удаленные изображения».

откройте общие «Настройки», выберите «Почта» и отключите «Загружать удаленные изображения». В Outlook для Android/iOS нажмите на изображение профиля в левом верхнем углу, затем на значок шестеренки, а потом на email-аккаунт. В этом разделе активируйте опцию «Блокировать внешние изображения».

Другие почтовые клиенты обычно предлагают схожие опции. Чтобы просмотреть изображение после отключения загрузки по умолчанию, потребуется лишь нажать на него. Но при этом встроенные пиксели отслеживания не получат доступ к вашим данным и не смогут сообщить о том, что письмо было открыто.

Как обнаружить трекинг

Если вы хотите усилить контроль за почтовым ящиком, используйте специальные инструменты.

Ugly Email — бесплатное расширение для Chrome и Firefox с открытым исходным кодом, которое работает с Gmail в браузере. Инструмент помогает обнаружить пиксели отслеживания еще до открытия письма, отображая иконку глаза рядом с таким рассылками. А если вы все же откроете их, Ugly Email постарается заблокировать функцию трекинга.

Trocker — еще одно бесплатное расширение для Chrome и Firefox, которое работает не только с Gmail, но и с почтой Yahoo и Outlook. Как и Ugly Email, оно блокирует пиксели отслеживания, а содержащие их письма помечаются небольшой иконкой T при открытии. Кроме того, вы можете определить отслеживаемые ссылки внутри сообщений и заблокировать их при необходимости.

Freemium-инструмент Mailtrack представляет собой еще одно расширение для Gmail и способен как добавлять трекеры в письма, так и определять их. Он пригодится тем, кто хочет видеть уведомления о прочтении, как в месседжерах. Но учтите, что получатель вашего письма, скорее всего, не будет знать об этом.

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