Хотите создать успешный рекламный ролик? Придерживайтесь этих пяти привычек

Компания по маркетинговым исследованиям Kantar определила 20 самых успешных рекламных роликов за 2020 год. По словам глобального руководителя креативного подразделения Kantar Дарена Пула, победители представляют широкий ряд продуктов и категорий, а также используют различные тактики. Тем не менее их объединяют пять привычек, обеспечивающих эффективные результаты. Придерживайтесь их, если хотите создать успешный рекламный ролик.

Сохраняйте самобытность. Делайте то, что будет выделяться и запоминаться в мире, переполненном рекламой. Ролик не просто конкурирует с другими в своей категории. Он стремится заполучить внимание со всего мира. Важно выделиться в своей категории, но в идеале — среди всех рекламных роликов.

Пример: динамичная реклама Adrenaline Rush.

Придерживайтесь характера бренда. Внимание, привлеченное рекламой, должно соответствовать бренду и приносить ему пользу. Однако об этом базовом правиле забывают многие компании.

Пример: Heineken.

Будьте уникальны. Чтобы расширить долю рынка или оправдать премиальные цены, компании нужно удовлетворять функциональные. эмоциональные и социальные потребности клиентов в данной категории, а также продемонстрировать своей отличие от конкурентов.

Пример: грустная история о сыне, покидающем дом, от Bosch.

Вызывайте эмоциональную реакцию. Когда зритель испытывает определенные эмоции, он с большей вероятностью посмотрит рекламу до конца. Это также формирует эмоциональные ассоциации с брендом.

Пример: теплая история от Milka.

Общайтесь с потребителем. Хорошие маркетологи прислушиваются к фидбэку зрителей во время креативных разработок. Выбранная тактика также должна соответствовать перечисленным привычкам.

Источник.