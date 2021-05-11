Стартап Amai Proteins создал растительный белок, который может заменить сахар

Израильский стартап Amai Proteins (в переводе с японского Amai означает «сладкий») разрабатывает сладкий и полезный белок, который позволит сократить потребление сахара по всему миру. Спустя два года работы Amai Proteins уже получила поддержку от таких компаний, как PepsiCo, Ocean Spray и Danone.

Употребление большого количества сахара может нанести серьезный вред здоровью, в том числе привести к ожирению и ряду других заболеваний. Искусственные подсластители не менее опасны: они могут вызвать набор веса, нарушение обмена веществ, диабет второго типа и изменение кишечной микрофлоры.

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Основатель Amai Proteins доктор Илан Самиш, исследователь белков, преподаватель биохимии и предприниматель, называет сахар главным врагом общества и стремится переосмыслить всеми любимый вкус сахара. Новый сладкий белок от Amai Proteins создается на основе тропических растений с помощью технологии Agile Integrative Computational Protein Design (AI-CPD). Он пригоден для массового производства, а также более экологичен. Компания планирует выйти на рынок в 2022 году.

Свойства сладких белков из тропических растений Малайзии, Китая, Западной Африки и других стран изучались лишь последние 50 лет. Такие белки более полезны для здоровья и намного слаще, чем сахар. Тем не менее до этого момента они были практически неприменимы для производства продуктов питания из-за особенностей их структуры.

Процесс производства

Создание стабильного и здорового белка — долгий и сложный процесс. Самиш собрал команду из пяти докторов наук и планирует расширить ее до восьми по мере роста компании. Для начала он исследовал, как белки образуются в суровых и экстремальных природных условиях, например на дне океана, на кислых болотах, в горячих гейзерах и в Антарктике. Самиш хотел имитировать их полезные свойства при создании новой сладкой альтернативы сахару. Вот как проходит этот процесс.

После формирования белки тестируют: исследователи проверяют, как они будут вести себя в тяжелых условиях, например при высокой температуре, а также при высоком уровне кислотности и жира.

Затем они конструируют и готовят к производству последовательность ДНК, которая закодирует необходимые аминокислоты.

Последовательность ДНК печатается и помещается в дрожжи или любой другой микроорганизм для высокоточной ферментации. Процессом руководит Хагай Шмуэли, получивший докторскую степень по биохимии и молекулярной и структурной биологии в Университете имени Бен-Гуриона.

Процесс ферментации должен проходить в идеальных условиях при определенной температуре и уровне кислорода для эффективного воспроизведения дрожжей.

После этого смесь проходит очистку, в результате которой превращается в чистую жидкость или сухой порошок, который можно добавить в пищу.

Удивительно, но одна чайная ложка белка Amai Proteins заменяет 45 кг сахара, а 1 кг — 3-10 тонн сахара.

На данный момент Amai Proteins производит свой продукт только в рамках исследования, но Шмуэли стремится усовершенствовать модель и найти экономически эффективный способ масштабировать производство.

Пока компании трудно конкурировать с сахаром в силу его низкой цены. Однако согласно подсчетам Шмуэли, в будущем новый белок будет стоить дешевле сахара, если Amai Proteins будет использовать 200 тысяч литров закваски. Это позволит компании достичь ее цели, а именно серьезно сократить потребление сахара во всем мире.

Потенциал и цели

Мировые продовольственные компании высоко оценивают новый белок, способный сократить потребление сахара. OceanSpray, доход которой в 2020 году составил $2 млрд, недавно заключила сделку с Amai Proteins на производство клюквенного сока с пониженным содержанием сахара. Вкус новинки практически идентичен оригиналу — в этом и состоит главная цель.

Доктор Самиш уверен: вкус играет важнейшую роль. Поэтому Amai Proteins стремится уменьшить количество сахара, а не полностью заменить его. «Рынок диетических продуктов невелик и уступает по вкусу обычным, поэтому люди предпочитают продукты с полным содержанием сахара. Мы предоставляем доступный, здоровый и вкусный способ значительно сократить количество сахара в продуктах, не влияя на их вкус», — рассказывает он.

Белки Amai Proteins достаточно использовать лишь в небольших количествах: они могут заменить от 30 до 80% сахара в продуктах без изменения вкуса. За сохранение вкусовых ощущений отвечает пищевой технолог Инбар Цукер, глава отдела Sensory Evaluation в Amai Proteins. Ранее она работала в Tzabar Salads, Rimon Beverages и в двух израильских компаниях по сенсорному анализу TNS и NewSense (дочернее предприятие Nielsen Group).

Цукер организовала экспертную группу из 20 дегустаторов с высоким чувствительным восприятием, которая собирается два раза в неделю или получает продукты на дом во время карантина. Дегустаторы оценивают изменения вкуса, сладости, текстуры и прочих тонкостей, которые могут произойти при добавлении или удалении ингредиентов, а также при длительном хранении продукта. По мнению Цукер, с этой задачей не способна справиться ни одна машина, а лишь человек.

Планы на будущее

На данный момент Amai Proteins переезжает в лабораторию размером 110 квадратных метров и переходит от экспериментальных к производственным исследованиям. Расширения аналитики и портфеля продуктов и напитков позволит компании тестировать новинки не только быстрее, но и более применимым для пищевых компаний образом.

Amai Proteins также планирует разрабатывать несладкие белки и альтернативное мясо, чтобы улучшить продовольственную систему в целом. Этот план возглавляет COO Игаль Гезундхайт. Кроме того, компания выстраивает глобальный план распределения с поставщиками питания. Запуск продуктов с новым белком в США и Европе запланирован на 2022 год.

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