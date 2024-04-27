ИИ-аватары от Synthesia могут передавать человеческие эмоции

Британский стартап Synthesia представил цифровые аватары на базе ИИ, способные выражать человеческие эмоции, в том числе радость, грусть и разочарование. В прошлом году стартап привлек $90 млн при оценке около $1 млрд. Среди прочих, в него вложился американский производитель чипов Nvidia .

Как заявляют в Synthesia, «экспрессивные аватары» могут стереть грань между виртуальным миром и реальными личностями. Технология позволяет упростить профессиональное производство видео, устраняя необходимость в камерах, микрофонах, актерах, длительном монтаже и других затратах. У Synthesia есть студия в Лондоне, где актеры читают сценарии перед зеленым экраном, чтобы обучать систему.

По данным Synthesia, технологию используют более 55 тыс. клиентов, в том числе половина компаний из списка Fortune 100. Они создают цифровых аватаров для корпоративных презентаций и обучающих видео.

Synthesia была основана в 2017 году. В прошлом году компания привлекла $90 млн при оценке около $1 млрд, став одним из последних британских единорогов в области ИИ. Среди ее акционеров — Accel, Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital и MMC.

В ответ на опасения по поводу того, что технология может быть использована для создания фейковых новостей, Synthesia сообщила, что создавать цифровые аватары могут только корпоративные клиенты. Контент также проверяется модераторами.

Synthesia не раскрывает публично стоимость услуг для корпоративных клиентов.

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Все новые клиенты также проходят процедуру проверки личных данных, аналогичную той, что используется в банковской сфере. Благодаря этому, злоумышленники не смогут просто создать фейковый профиль компании с целью распространять дезинформацию.

Компания также входит в Коалицию за подлинность контента (Coalition for Content Provenance and Authenticity) — организацию компаний, которые хотят особым образом помечать контент, созданный ИИ.

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Фото на обложке: Synthesia