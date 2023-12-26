Цифровые клоны: новое слово в клиентском сервисе

Это небольшой, но быстрорастущий сектор, которые помогает клиентам стать свободнее, переложив на цифрового клона часть работы, будь то общение с сотрудниками или консультирование.

Британская компания Coachvox AI создала уже около 150 цифровых копий реальных людей. Среди них есть руководители высшего звена, астролог, диетолог, тренер по фитнесу и даже брачный консультант.

Теперь эксперт по недвижимости Роб Дикс готов ответить на любой вопрос десятков тысяч своих подписчиков в любое время суток. Все благодаря тому, что он клонировал себя. Нет, это не медицинское чудо — это цифровая копия на сайте.

Чат-бот с искусственным интеллектом может быстро отвечать на вопросы, как если бы ответ печатал сам Дикс или его бизнес-партнер Роб Бенс.

Чтобы создать свою копию, Дикс загрузил в бота свои книги, колонку в Sunday Times, которую он ведет вместе с Робом, и их подкаст The Property. Кроме того, они обучили искусственный интеллект использовать их стиль общения.

«Мы отвечаем инвесторам в еженедельной газетной колонке, отвечаем на их звонки во время шоу, но всегда остаются вопросы, которые требуют индивидуального ответа. Тем не менее, информацию можно найти в тысячах фрагментов бесплатного образовательного контента, который мы выпустили за последние 10 лет.

Мы смогли систематизировать всю эту информацию, чтобы помочь людям разобраться в их проблемах и найти ответы. Пока мы обучаем ИИ с помощью наших слов, члены нашей аудитории получают хорошие ответы, что бы они не спросили».

Дикс и Бенс — двое из примерно 150 человек, которые создали собственных клонов с помощью британской компании Coachvox AI. Среди ее клиентов есть руководители высшего звена, астролог, диетолог, тренер по фитнесу и даже брачный консультант.

Это небольшой, но быстрорастущий сектор, услуги в котором предоставляют британская Synthesia и американский Delphi. Идея в том, что пользователи могут освободить свое время, а их цифровой клон возьмет на себя часть их рабочей нагрузки, будь то общение с сотрудниками или консультирование клиентов.

«Наши клоны с ИИ дают полезные, релевантные рекомендации», — говорит основательница Coachvox AI Джоди Кук.

Delphi также предоставляет пользователям текстового чат-бота и просит их загружать как можно больше материала, который они ранее написали или сказали, включая видео на YouTube, подкасты, книги или газетные статьи.

Coachvox утверждает, что это позволяет копии «рассуждать о новых ситуациях, а не просто пересказывать старые истории».

Synthesia идет дальше, добавляя видео и звук. Это позволяет пользователям создавать говорящий аватар, который появляется на экране.

Для настройки потребуется записать на видео голову и плечи человека, а также поговорить в микрофон. После этого клон-аватар сможет общаться с клиентами, покупателями или сотрудниками более чем на 120 языках. В компании утверждают, что технология создает «реалистичную цифровую версию вас самих».

Бизнес-тренер из Великобритании Роуз Рэдфорд также создала клона себя, чтобы с большей пользой использовать время.

«Я трачу большое количество часов в неделю, отвечая на вопросы клиентов, поэтому прежде всего мне хотелось, чтобы моя версия с ИИ позволила клиентам получать ответы на вопросы мгновенно и в любое время суток, не требуя моего участия», — говорит Роуз Рэдфорд.

Все это звучит хорошо, но какие подводные камни?

Профессор Флориан Шталь, экономист и эксперт по ИИ в Мангеймском центре науки о данных в Германии, предупреждает: «Предоставить хороший контент тем, кто нуждается в нем для продвижения по карьерной лестнице или в бизнесе, может быть очень полезно.

Тем не менее, ожидания относительно его качества должны быть адекватными. Деловые ситуации часто становятся настолько сложными, что чат-бот не сможет дать всю необходимую информацию».

Клэр Уолш, директор по образованию Института аналитики, профессионального объединения специалистов в области науки о данных, еще более осторожно относится к клонам с ИИ.

«Современные технологии воспринимают лишь часть мира, в котором они работают, и это может быть невероятно опасно. Человеческий опыт практически бесконечен, а машинам нельзя доверять задачи, в которых есть очень много параметров» — считает Клэр Уолш.

Дикс говорит, что он старается донести до пользователей, что они имеют дело с технологией, а не с реальным человеком.

«Я чувствую большую ответственность, когда говорю о деньгах, поэтому я был обеспокоен тем, что искусственный интеллект может говорить „я“, что звучит слишком черно-белым, когда на самом деле ситуация у всех разная. У нас были люди, которые говорили, что ИИ даже слишком осторожен, когда предостерегает пользователя и говорит, что ему придется продолжить исследование темы, но это лучше, чем наоборот».

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