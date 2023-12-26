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Истории

Цифровые клоны: новое слово в клиентском сервисе

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Британская компания Coachvox AI создала уже около 150 цифровых копий реальных людей. Среди них есть руководители высшего звена, астролог, диетолог, тренер по фитнесу и даже брачный консультант.

Это небольшой, но быстрорастущий сектор, которые помогает клиентам стать свободнее, переложив на цифрового клона часть работы, будь то общение с сотрудниками или консультирование.

Цифровые клоны: новое слово в клиентском сервисе

Теперь эксперт по недвижимости Роб Дикс готов ответить на любой вопрос десятков тысяч своих подписчиков в любое время суток. Все благодаря тому, что он клонировал себя. Нет, это не медицинское чудо — это цифровая копия на сайте.

Чат-бот с искусственным интеллектом может быстро отвечать на вопросы, как если бы ответ печатал сам Дикс или его бизнес-партнер Роб Бенс.

Чтобы создать свою копию, Дикс загрузил в бота свои книги, колонку в Sunday Times, которую он ведет вместе с Робом, и их подкаст The Property. Кроме того, они обучили искусственный интеллект использовать их стиль общения.

«Мы отвечаем инвесторам в еженедельной газетной колонке, отвечаем на их звонки во время шоу, но всегда остаются вопросы, которые требуют индивидуального ответа. Тем не менее, информацию можно найти в тысячах фрагментов бесплатного образовательного контента, который мы выпустили за последние 10 лет.

Мы смогли систематизировать всю эту информацию, чтобы помочь людям разобраться в их проблемах и найти ответы. Пока мы обучаем ИИ с помощью наших слов, члены нашей аудитории получают хорошие ответы, что бы они не спросили».

Дикс и Бенс — двое из примерно 150 человек, которые создали собственных клонов с помощью британской компании Coachvox AI. Среди ее клиентов есть руководители высшего звена, астролог, диетолог, тренер по фитнесу и даже брачный консультант.

Это небольшой, но быстрорастущий сектор, услуги в котором предоставляют британская Synthesia и американский Delphi. Идея в том, что пользователи могут освободить свое время, а их цифровой клон возьмет на себя часть их рабочей нагрузки, будь то общение с сотрудниками или консультирование клиентов.

«Наши клоны с ИИ дают полезные, релевантные рекомендации», — говорит основательница Coachvox AI Джоди Кук.

Delphi также предоставляет пользователям текстового чат-бота и просит их загружать как можно больше материала, который они ранее написали или сказали, включая видео на YouTube, подкасты, книги или газетные статьи.

Coachvox утверждает, что это позволяет копии «рассуждать о новых ситуациях, а не просто пересказывать старые истории».

Synthesia идет дальше, добавляя видео и звук. Это позволяет пользователям создавать говорящий аватар, который появляется на экране.

Для настройки потребуется записать на видео голову и плечи человека, а также поговорить в микрофон. После этого клон-аватар сможет общаться с клиентами, покупателями или сотрудниками более чем на 120 языках. В компании утверждают, что технология создает «реалистичную цифровую версию вас самих».

Бизнес-тренер из Великобритании Роуз Рэдфорд также создала клона себя, чтобы с большей пользой использовать время.

«Я трачу большое количество часов в неделю, отвечая на вопросы клиентов, поэтому прежде всего мне хотелось, чтобы моя версия с ИИ позволила клиентам получать ответы на вопросы мгновенно и в любое время суток, не требуя моего участия», — говорит Роуз Рэдфорд.

Все это звучит хорошо, но какие подводные камни?

Профессор Флориан Шталь, экономист и эксперт по ИИ в Мангеймском центре науки о данных в Германии, предупреждает: «Предоставить хороший контент тем, кто нуждается в нем для продвижения по карьерной лестнице или в бизнесе, может быть очень полезно.

Тем не менее, ожидания относительно его качества должны быть адекватными. Деловые ситуации часто становятся настолько сложными, что чат-бот не сможет дать всю необходимую информацию».

Клэр Уолш, директор по образованию Института аналитики, профессионального объединения специалистов в области науки о данных, еще более осторожно относится к клонам с ИИ.

«Современные технологии воспринимают лишь часть мира, в котором они работают, и это может быть невероятно опасно. Человеческий опыт практически бесконечен, а машинам нельзя доверять задачи, в которых есть очень много параметров» — считает Клэр Уолш.

Дикс говорит, что он старается донести до пользователей, что они имеют дело с технологией, а не с реальным человеком.

«Я чувствую большую ответственность, когда говорю о деньгах, поэтому я был обеспокоен тем, что искусственный интеллект может говорить „я“, что звучит слишком черно-белым, когда на самом деле ситуация у всех разная. У нас были люди, которые говорили, что ИИ даже слишком осторожен, когда предостерегает пользователя и говорит, что ему придется продолжить исследование темы, но это лучше, чем наоборот».

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Фото на обложке: Unsplash

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