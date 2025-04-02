Пропущенный клиент: как решить проблему низкой эффективности звонков

Низкая эффективность звонков — наиболее острая проблема бизнеса в коммуникации с клиентами. Маркетинг привлекает лиды, менеджеры отдела продаж ежедневно совершают сотни звонков — а результата нет. В чем причина и как разорвать этот порочный круг — разбираемся вместе с директором по продажам и обслуживанию МТC Exolve Костасом Дубосасом.

Чем опасна низкая дозваниваемость

Когда менеджеры не могут дозвониться до клиентов, страдает вся цепочка продаж. По нашим данным, компании в среднем теряют до 30% потенциальных сделок именно из-за низкой успешности звонков. Давайте рассмотрим на конкретном примере, какие реальные убытки скрываются за этой цифрой.

Возьмем многопрофильный медицинский центр в городе-миллионнике. Предположим, что менеджеры ежедневно совершают до 150 исходящих звонков (напоминают о записи на прием, сообщают о специальных предложениях). Из них 20% (30 звонков) остаются без ответа.

При конверсии в запись 30% и среднем чеке в 5 тыс. рублей медцентр каждый день будет недополучать до 45 тыс. рублей. В месяц это 1,35 млн рублей, а в год — 16,425 млн рублей. И это речь лишь об одном центре. Представьте, какие суммы утекают у крупных сетей.

Однако проблема не только в потере потенциальной выручки. Есть еще и неочевидные последствия. Это:

Рост негативных отзывов. Невозможность вовремя связаться с клиентом приводит к жалобам вроде «не предупредили о переносе записи», «сорвали мой график» и закономерному недовольству. Плохие отзывы снижают рейтинг компании и формируют устойчивое негативное восприятие бренда.

Невозможность вовремя связаться с клиентом приводит к жалобам вроде «не предупредили о переносе записи», «сорвали мой график» и закономерному недовольству. Плохие отзывы снижают рейтинг компании и формируют устойчивое негативное восприятие бренда. Неэффективное использование ресурсов. Операторы тратят существенную часть рабочего времени на холостые попытки дозвона, что приводит к потере прибыли от потенциально успешных звонков и замедляет обработку входящих запросов.

Операторы тратят существенную часть рабочего времени на холостые попытки дозвона, что приводит к потере прибыли от потенциально успешных звонков и замедляет обработку входящих запросов. Демотивация персонала. Постоянные провалы в дозвонах и давление KPI оборачивается эмоциональным выгоранием операторов и нежеланием работать. Учитывайте, что средний уровень текучести кадров в колл-центрах и без того составляет 30–45%.

Что мешает установить контакт с клиентом

Проблемы с телефонными коммуникациями часто связана с техническими сбоями и ошибками в организации процесса коммуникации.

Современные системы связи не всегда работают идеально. Звонки могут не проходить по разным причинам:

блокировка антиспам-фильтрами — некоторые номера автоматически попадают в черные списки, даже если звонки легальные;

плохое качество связи — обрывы и помехи мешают дозвону;

ошибки в настройке телефонии — неправильная маршрутизация, сбои АТС или проблемы у оператора.

Однако даже при исправной связи звонки могут оставаться без ответа из-за неправильного подхода:

неудачное время для обзвона — если звонить в часы, когда люди заняты (например, утром в начале рабочего дня или во время обеденного перерыва), вероятность дозвона резко падает;

устаревшая база контактов — если номера неактуальны, менеджеры тратят время впустую;

отсутствие стратегии повторных звонков — многие клиенты отвечают только со второй или третьей попытки, но если их нет, контакт теряется.

Как это исправить

Как мы убедились, низкая дозваниваемость — серьезная проблема. Но решаемая — и вот как.

Перед контактом с клиентом: подготовка базы

Первый шаг — исключить «мусорные» звонки. Для этого понадобятся:

Чистка и верификация базы номеров. Используйте HLR-запросы для проверки активности SIM-карт. Это позволит отсечь несуществующие номера, сократив долю холостых вызовов на 25–30%.

Используйте HLR-запросы для проверки активности SIM-карт. Это позволит отсечь несуществующие номера, сократив долю холостых вызовов на 25–30%. Определение оптимального времени для звонка. Анализируйте, в какое время клиенты отвечают чаще. Инструменты вроде Call Timing Analytics автоматически определяют «окна» с высокой конверсией. Обычно это промежутки с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

Анализируйте, в какое время клиенты отвечают чаще. Инструменты вроде Call Timing Analytics автоматически определяют «окна» с высокой конверсией. Обычно это промежутки с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00. Сегментация аудитории. Разделите клиентов на группы и установите приоритеты обзвона.

Во время звонка: технологии для повышения конверсии

Даже идеально подготовленная база не гарантирует ответа. Увеличить шансы помогут:

Автоматические сценарии перезвона. Если клиент не ответил, система сама предложит повторить вызов через два часа или в другое удобное время.

Если клиент не ответил, система сама предложит повторить вызов через два часа или в другое удобное время. Каскадные рассылки и карусель номеров. При недоступности основного номера система автоматически пробует альтернативные контакты (мессенджеры, резервные телефоны).

При недоступности основного номера система автоматически пробует альтернативные контакты (мессенджеры, резервные телефоны). Детекция автоинформаторов и авторизованные вызовы. ИИ распознает автоответчики и исключает их из списка для повторных звонков. Технология Caller ID с подписью компании повышает доверие и снижает процент отклоненных вызовов.

ИИ распознает автоответчики и исключает их из списка для повторных звонков. Технология Caller ID с подписью компании повышает доверие и снижает процент отклоненных вызовов. SMS-уведомления при недозвоне. Если после нескольких попыток дозвониться не удалось, клиент получает сообщение с просьбой перезвонить или выбрать удобное время для звонка. Такой подход сокращает негативные отзывы.

После звонка: анализ и улучшение процессов

Успешный звонок — еще не финал. Чтобы улучшить сервис, стоит применить:

Запись и транскрибацию разговоров. Системы вроде Speech Analytics автоматически преобразуют диалоги в текст, выделяя ключевые фразы: «не успеваю», «перенесите запись». Это помогает выявить большинство проблемных моментов в скриптах.

Системы вроде Speech Analytics автоматически преобразуют диалоги в текст, выделяя ключевые фразы: «не успеваю», «перенесите запись». Это помогает выявить большинство проблемных моментов в скриптах. Речевую аналитику для оценки качества. Алгоритмы оценивают тон голоса оператора, паузы, частоту использования слов-паразитов.

Алгоритмы оценивают тон голоса оператора, паузы, частоту использования слов-паразитов. Автоматизацию обратной связи. После разговора клиенту отправляется анкета с оценкой. Если она ниже семи баллов, менеджер получает уведомление для работы над ошибками.

После разговора клиенту отправляется анкета с оценкой. Если она ниже семи баллов, менеджер получает уведомление для работы над ошибками. Обновление скриптов на основе данных. Еженедельный анализ случайных диалогов помогает адаптировать сценарии под запросы аудитории.

Все описанные методы требуют единой цифровой платформы. Именно здесь на первый план выходит виртуальная АТС (ВАТС), например, как от МТC Exolve. Это облачная система, которая заменяет традиционную телефонию и становится основой для автоматизации коммуникаций.

Преимущества ВАТС:

Централизованное управление звонками. ВАТС объединяет все каналы связи в единый интерфейс. Например, если клиент не ответил на звонок, система автоматически отправляет SMS или сообщение в мессенджер. Интеллектуальная маршрутизация. Алгоритмы распределяют входящие и исходящие вызовы между операторами с учетом их загрузки и компетенций. Автоматизация повторных звонков. ВАТС сама формирует цепочки для перезвонов, учитывая историю контактов. Если клиент трижды не ответил, система помечает его в CRM и передает данные в отдел маркетинга для корректировки стратегии.

Ключевая особенность ВАТС — возможность интеграции с CRM-системами. По нашим данным, такая связка повышает дозваниваемость на 20–50%, превращая хаотичные звонки в управляемый процесс. Вот как это работает:

Единая база данных. Все звонки, переписки и сделки хранятся в профиле клиента. Например, когда оператор звонит пациенту, он видит в CRM историю посещений, диагнозы и предпочтения по времени записи. Это позволяет персонализировать диалог: Автоматизация рутинных задач. После успешного дозвона ВАТС сама создает в CRM напоминание о следующем контакте. Если клиент согласился на услугу, система генерирует договор и отправляет его на подпись через email. Аналитика на основе объективных данных. CRM с интегрированной ВАТС формирует отчеты по проценту дозвонов по каждому менеджеру, среднему времени разговора, конверсии из звонка в продажу. Масштабируемость. ВАТС легко адаптируется под рост бизнеса. Добавление новых номеров, сотрудников или интеграция с другими сервисами (например, системами онлайн-записи) происходит без остановки текущих процессов.

Динамика рынка подтверждает спрос на интегрированные инструменты. Согласно исследованию агентства «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок виртуальных АТС — итоги 2023 года», объем сегмента ВАТС в России достиг 25,5 млрд рублей, показав рост 20,8% за год. Эти цифры не случайны: компании массово переходят на гибкие облачные решения, совместимые с CRM-системами.

Низкая эффективность телефонных коммуникаций — серьезный барьер для роста бизнеса. Однако современные инструменты, такие как интеллектуальная телефония и интеграция с CRM, помогают вернуть упущенные доходы. Внедрение этих решений оптимизирует процессы и создает устойчивое конкурентное преимущество, укрепляя доверие клиентов.