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Коммуникационные сервисы увеличивают количество успешных звонков в фитнес-индустрии до 30%

Новости
Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Сеть фитнес-клубов Ohana внедрила сервисы для автоматизации звонков. Это позволило сократить расходы на телефонию и повысить долю успешных звонков на 30%. Поставщиком сервисов выступил разработчик коммуникационных решений для бизнеса МТС Exolve, уточнили в пресс-службе компании.

Коммуникационные сервисы увеличивают количество успешных звонков в фитнес-индустрии до 30%
  1. Новости

Ohana столкнулась с низкой эффективностью коммуникаций. «Ежедневно сотрудники совершали сотни звонков, но из-за ручного управления процессом менеджерам не хватало времени на персональное взаимодействие с клиентами, а конверсия в успешные и целевые звонки не дотягивала до желаемого уровня», — пояснил Александр Авраменко, руководитель IT-отдела компании.

Для решения проблемы эксперты МТС Exolve предложили сервис интеллектуального выбора номера: система автоматически определяет оптимальный номер для исходящего вызова, повышая вероятность ответа клиента. Дополнительно были подключены инструменты аналитики, которые отслеживают статистику звонков и оценивают эффективность коммуникаций. По словам Александра Авраменко, благодаря автоматизации количество успешных звонков выросло на 30%.

Костас Дубосас, директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve, отметил, что современные коммуникации требуют баланса между активностью бизнеса и защитой пользователей от нецелевых звонков. Инструменты вроде интеллектуального номера не нарушают доверие клиентов, но при этом решают задачу бизнеса.

Фото на обложке: Geert Pieters / Unsplash

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