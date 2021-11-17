Четыре причины стать резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» робототехникам

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», по оценке Ассоциации кластеров и технопарков России (АКИТ) и Министерства экономического развития РФ, входит в число лидеров среди отечественных ОЭЗ технико-внедренческого типа. Эта специализация привлекает на площадку инновационные компании, которые не только требовательны в части инфраструктуры, но и заинтересованы в деловом, партнерском окружении.
Благодаря этому на территории ОЭЗ уже сформировался целый ряд отраслевых кластеров, среди которых заметное место занимает робототехника. Разбираемся, почему компаниям выгодно там разрабатывать роботов.
«Зеленый коридор» для роботов всех мастей
Сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» этот кластер представлен ведущими российскими разработчиками и производителями робототехнических комплексов, применяемых в различных сферах: от пищевой промышленности до армии.
«За последние одиннадцать лет промышленность Москвы претерпела серьезные изменения. Появилось более тысячи новых высокотехнологичных предприятий. В своей работе они используют передовые технологии, автоматизируют многие процессы, что позволяет наращивать обороты и выпускать инновационную продукцию.
Есть в этом и вклад особой экономической зоны столицы, за время работы которой создано более восьми тыс. рабочих мест, а объем выручки от произведенных товаров превысил 119 млрд рублей», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Так, компания «Битроботикс», резидент столичной ОЭЗ, разрабатывает высокоскоростных роботов для производства, укладки и упаковки продуктов питания и товаров повседневного спроса. В числе ее последних решений — линия по укладке колбасных изделий в термоформер, роботизированный комплекс по производству творожных ватрушек, а также система для укладки полуфабрикатов в лотки.
Для санкт-петербургского молочного производства «Нева Милк» компания разработала роботизированную систему для укладки нарезанного сыра. Оснащенная машинным зрением, она безошибочно определяет продукт, который захватывается дельта-роботом. Примечательно, что все процедуры проходят без участия человека, весь процесс проводится «за стеклом», что полностью исключает возможность загрязнения линии или продукта.
За восемь лет работы на территории ОЭЗ Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники («СКТБ ПР») произвело более 30 дистанционных устройств разного класса и назначения. Они заменяют человека при работе в экстремальных и опасных для жизни условиях на предприятиях атомной промышленности, в армии или МЧС.
Такие специализированные роботы трудятся при повышенной радиации на АЭС, способны обезвреживать взрывоопасные предметы. Управляемые оператором они обнаруживают опасный объект, могут перенести его на другое место и по команде человека вскрыть и уничтожить.
Как отмечают в компании, внедрению высокотехнологичных разработок способствует и то, что все виды приемо-сдаточных и квалификационных испытаний госкомиссия начала проводить непосредственно в ОЭЗ.
СКТБ / Фото: «Технополис Москва»
Готовая инфраструктура, статусная экономия
Резиденты-робототехники выделяют и ряд других преимуществ. «Для нас ОЭЗ "Технополис Москва" — идеальная экосистема: помимо того, что это полноценный промышленный кластер технико-внедренческого назначения, у нас здесь много соседей-машиностроителей из компаний со схожим видом деятельности, — рассказывает Святослав Стесин, генеральный директор компании "Битроботикс".
— К тому же мы получили готовый объект — помещение со всеми точками подключения к инфраструктуре. Более того, этот бывший прессовый цех автозавода с очень хорошим, необходимой нам толщины, полом позволил сэкономить значительные суммы, чем если бы подобный мы построили сами с нуля».
Определяющим фактором при выборе площадки для руководителя «СКТБ ПР» Ильи Лаверычева стало ее удобное месторасположение. К слову, компания «Битроботикс» имеет статус резидента особой экономической зоны, что открывает ей доступ к значительным налоговым льготам, а значит, и возможностям для новых инвестиций.
«Помимо снижения ставки налога на прибыль, которая для резидентов составляет всего 2%, компания полностью освобождается от уплаты транспортного, имущественного и земельного налога, а также таможенных пошлин. На нее также распространяется ряд других преференций», — отмечает Александр Прохоров.
«Битроботикс» / Фото: «Технополис Москва»
Широкий горизонт планирования
Для робототехников приход в особую экономическую зону «Технополис Москва» — это возможность выйти на новый этап развития. Так, размещение в особой экономической зоне «СКТБ ПР» позволило сменить форму собственности предприятия и самостоятельно заняться производством.
И сейчас компания продолжает стремительно развиваться, поставляя свою продукцию клиентам и в России, и за рубежом. Ее роботы отправляются в страны Юго-Восточной Азии и СНГ, а также трудятся в России, например, на Белоярской и Ленинградской атомных станциях.
Перед «Битроботикс» стояла не менее сложная задача: из перспективного, но молодого стартапа, нужно было превратиться в признанного разработчика и производителя с полноценной инфраструктурой. «Для этого нам требовалась площадка, где мы могли расти и развиваться с горизонтом планирования в 50 лет», — отмечает Святослав Стесин.
Немаловажный плюс, который отмечают все компании, получившие статус резидента ОЭЗ, — гарантированное и полное сопровождение от момента подачи заявки и согласования бизнес-плана до непосредственно присвоения статуса.
«По всем возникающим вопросам нам помогают представители "Технополис Москва", — отмечает Илья Лаверычев, — и они же освещают все наши достижения в СМИ».
СКТБ / Фото: «Технополис Москва»
Кооперация — новый способ дохода
Еще одно несомненное преимущество для интенсивного развития компаний дает внутренняя кооперация с соседями по площадке. «Мы сотрудничаем со многими резидентами ОЭЗ. Например, компания "Гудвин" делает для нас печатные платы по нашим же схемам, а учащиеся Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) изготавливают для нас детали по индивидуальным чертежам или готовым моделям. Более того, мы принимаем его ребят на производственную практику», — говорит Илья Лаверычев.
Видят плюсы высокотехнологичного соседства и в «Битроботикс». «Нам еще на стадии открытия удалось наладить кооперацию: пока шла подготовка нашей площадки, мы разместили заказы на металлообработку и сборку у наших соседей-резидентов», — рассказывает Святослав Стесин. К слову, это начинание навело ему еще одну бизнес-идею, которую компания собирается реализовывать в ближайшее время.
«Мы планируем организовать биржу контрактного производства, которая позволит каждому резиденту, как только у него будут появляться свободные мощности, загружать их для получения дополнительного дохода», — делится задумкой руководитель «Битроботикса».
В настоящее время именно резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» вывели столицу на одну из лидирующих позиций в производстве сервисных и промышленных роботов в стране.
«Нынешний тренд на автоматизацию приведет к еще более активному внедрению робототехники в российской промышленности. Для этого уже созданы все благоприятные условия: в наличии квалифицированные специалисты, развитая инженерная культура и огромный интерес молодежи к данной сфере», — уверен Геннадий Дегтев, руководитель московской особой экономической зоны.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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