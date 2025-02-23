Темная версия браузера: как активировать и действительно ли она лучше для зрения
Темная тема стала стандартом для многих приложений и устройств. Она помогает сразу в нескольких направлениях: от снижения нагрузки на глаза до экономии заряда батареи. В статье рассмотрим, как темная тема влияет на зрение, какие плюсы она предоставляет пользователям и как настроить её на различных устройствах и платформах.
- Истории
Содержание
Что такое темный режим экрана
Это способ изменения цвета интерфейса. Функция становится полезной для зрения в условиях недостаточного освещения.
Он может быть активирован вручную или автоматически, например, в зависимости от времени суток. Режим может быть включен как часть стандартных настроек системы или предложен в качестве дополнительной функции для конкретных программ.
Многие операционные системы и браузеры поддерживают этот режим, предлагая пользователю возможность выбора предпочтительного стиля отображения. Она подходит для использования в вечернее время или ночью, когда яркий свет от экрана может вызывать нагрузку на зрение.
Черный фон стал популярным решением для мобильных устройств и приложений для компьютеров. Современные браузеры предлагают пользователю возможность выбрать тёмную тему, чтобы сделать использование устройства более комфортным. Это особенно актуально для тех, кто часто работает вечером или ночью, а также для людей с повышенной чувствительностью к яркому свету.
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Светлая тема на экране может быть удобной в дневное время, когда внешнее освещение достаточно яркое. При длительном использовании глазные мышцы работают интенсивнее, что может привести к усталости и ухудшению зрения.
Особенности черного интерфейса заключаются в том, что он снижает яркость экрана, что позволяет уменьшить нагрузку на глаза в малоосвещенных помещениях. Вместо яркого белого фона используется темный, часто черный или серый, что позволяет избежать чрезмерного светового излучения, особенно в условиях низкой освещенности.
Многие веб-сайты и онлайн-сервисы также предлагают возможность настройки тёмной темы, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий визуальный стиль в соответствии с их предпочтениями и условиями использования устройства.
Черная тема может быть как системной настройкой, так и индивидуально выбранной для каждой программы, позволяя выбрать подходящий вариант в зависимости от освещенности помещения, времени суток или даже уровня утомления глаз.
Как появился темный режим
Идея началась с первых компьютерных технологий. В эпоху ЭЛТ-экранов (электронно-лучевых трубок) мониторы отображали информацию на черном фоне с яркими символами.
Это было связано с ограничениями технологий того времени. ЭЛТ-экраны работали за счет светящегося фосфора, который не позволял отображать светлый фон без чрезмерных энергозатрат. Черный фон был эффективен в плане использования энергии, но и позволял уменьшить нагрузку на глаза.
Когда на смену ЭЛТ пришли ЖК-экраны, стала актуальна светлая тема с фоном в виде имитации бумаги. Однако яркость дисплеев стала причиной значительного утомления глаз, а работать с устройствами ночью становилось некомфортно.
Решением этой проблемы стало возвращение тёмных интерфейсов в различные операционные системы и приложения.
В 2018 году Apple внедрила черную тему в macOS Mojave, представив возможность переключения между светлым и темным режимами. Это был первый шаг к массовому распространению черных интерфейсов на устройствах.
В 2019 году Google добавил поддержку темной темы в Android 10, что позволило пользователям снизить энергозатраты на мониторах с технологией OLED.
Фото в тексте: Freepik
Темная тема стала не только альтернативой светлому фону, но и стандартной опцией во многих операционных системах, браузерах и мобильных приложениях.
За несколько лет она завоевала широкую популярность, и теперь она задействуется многими ключевыми сервисами, включая социальные сети, мессенджеры, почтовые клиенты и офисные пакеты.
Цвет интерфейса можно сменить в настройках, а также настроить автоматическую смену фона в зависимости от времени суток или уровня освещённости.
Плюсы темной темы
- Уменьшает нагрузку на глаза. Одним из ключевых преимуществ темной темы является снижение нагрузки на глаза. Светлая тема сильно напрягает глаза, особенно в условиях низкой освещенности. Для людей, которые проводят значительную часть рабочего времени за компьютером или мобильным устройством, это имеет особое значение. В частности, владельцы интернет-магазинов или специалисты по маркетингу, которые работают с аналитическими данными, часто сталкиваются с необходимостью обрабатывать большие объёмы информации, что требует высокой степени сосредоточенности. Вечером или в условиях низкой освещенности использование темной темы помогает снизить усталость глаз, позволяя работать дольше.
- Экономит заряд батареи. Для устройств с OLED-экранами темная тема имеет еще одно значительное преимущество — она экономит заряд батареи. Исследования Google показали, что темная тема может уменьшить энергопотребление дисплея на 63% при максимальной яркости. Для бизнесменов, которые часто работают в пути или в местах, где нет доступа к зарядным устройствам, это может быть настоящим спасением. Например, владельцы небольших компаний, которые активно используют смартфоны для управления задачами и общения с клиентами, могут существенно увеличить время автономной работы своего устройства в течение рабочего дня.
- Снижает уровень синего света. Он влияет на выработку мелатонина — вещества, отвечающего за режим сна. Если синий свет попадает на сетчатку глаз в вечернее время, это может привести к нарушению сна и затруднить засыпание. Темная тема снижает этот эффект, поскольку она уменьшает яркость и количество синего света, особенно в ночное время. Для предпринимателей и офисных работников, которые проводят много времени за компьютером или смартфоном, включение тёмного режима в вечернее время может стать полезным шагом на пути к улучшению качества сна.
- Создает стильный интерфейс. Черные и серые оттенки делают интерфейс современным и минималистичным. Цветные элементы, такие как кнопки или акценты выглядят ярче и контрастнее. Это придает приложению стильный вид, что может повысить его восприятие пользователями. Специалисты по веб-дизайну и разработке приложений для компаний, работающих в индустрии моды или технологий, могут применять тёмную цветовую гамму для создания привлекательных интерфейсов.
Правда ли, что темная тема в браузерах и приложениях безопаснее для зрения
Точных доказательств этому пока не существует. Светлая тема подходит для использования днем. Черный интерфейс подходит только для того, чтобы снизить сильную яркость в вечерние и ночные часы.
Есть несколько научных работ с изучением влияния:
- Исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, показало, что темная тема действительно снижает зрительное утомление, но в условиях низкой освещенности. Исследование было направлено на изучение того, как различные цветовые схемы влияют на восприятие и уровень усталости глаз при использовании электронных устройств. В ходе эксперимента участники пользовались гаджетами с настроенной темной и светлой темами в условиях низкой освещенности, и результаты показали, что при черной теме зрительное утомление уменьшалось, а глаза меньше напрягались. Тем не менее, при ярком свете разница между режимами была практически незаметна. Исследователи пришли к заключению, что тёмный режим наиболее эффективен при недостаточном освещении.
- Стэнфордский университет в 2018 году провел исследование, чтобы выяснить, как использование черной темы влияет на восприятие текста и сетчатку глаза. В эксперименте участвовали 60 добровольцев, которые использовали устройства с темной и светлой темами в различных условиях освещения. Результаты показали, что черный режим действительно снижал нагрузку на глаза в малоосвещенных помещениях, но также было отмечено, что темная тема может ухудшать восприятие текста в условиях яркого освещения, особенно если экран был недостаточно ярким. Пользователи, которые переключились на черный интерфейс в светлое время суток, отмечали, что у них возникают проблемы с распознаванием мелких деталей и чёткостью текста. В результате проведённого исследования было установлено, что черный режим может не так сильно давить на глаза при определённых условиях освещения в комнате.
- Еще одно исследование в области «Human-Computer Interaction» (взаимодействие человека с компьютером) было проведено в 2019 году исследователями из нескольких университетов, включая Массачусетский технологический институт (MIT). В ходе исследования было изучено, как различные способы представления информации влияют на восприятие людьми визуальных данных. 200 участников работали с устройствами, заранее настроив светлый или темный интерфейс в разных условиях освещенности. Результаты показали, что темная тема не безопаснее для зрения.
Как включить темную тему
Она стала популярной благодаря мифу о том, что снижает нагрузку на глаза и экономит заряд батареи устройства. Включить темную тему можно в большинстве популярных браузеров. Давайте разберем, как это сделать в различных браузерах.
Google Chrome
Как включить на Windows:
- Откройте настройки.
- Перейдите в раздел «Персонализация» → «Цвета».
- Выберите цвет фона.
macOS:
- Откройте «Системные настройки».
- Выберите «Общий».
- Установите тему.
После этого Chrome автоматически переключится на темную тему.
Mozilla Firefox
- Откройте меню (3 полоски в правом верхнем углу).
- Выберите «Настройки» → «Расширения и темы».
Microsoft Edge
Рассмотрим, как настроить фон на ОС Windows:
- Откройте настройки Windows и выберите «Цвета».
- Установите режим «Темный».
Для macOS:
- Следуйте тем же шагам, что и для Chrome — Edge подхватит настройки системы.
Safari
- Откройте «Системные настройки».
- Перейдите в «Общие».
- Выберите «Темная» тема.
На мобильных устройствах
Это удобный способ снизить нагрузку на зрение, особенно в темное время суток, и сэкономить заряд батареи. Рассмотрим, как переключить цвет интерфейса на популярных версиях операционных систем: Android и iOS.
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На устройствах Android цвет интерфейса обычно активируется через общие настройки.
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в раздел «Экран» или «Дисплей».
- Найдите пункт «Темная тема» или «Темный режим экрана».
- Включите переключатель.
У некоторых устройств черный интерфейс может быть доступен через шторку уведомлений (потяните вниз экран сверху и найдите иконку).
Чтобы поменять цвет интерфейса на iPhone:
- Выберите пункт «Экран и яркость».
- В разделе «Внешний вид» выберите «Темный».
Работа с темной темой помогает избежать лишнего напряжения глаз и дольше работать без подзарядки, что важно для длительных переговоров или поездок.
Некоторые предпочитают работать на светлом режиме из-за привычки или удобства чтения при дневном свете.
Закрепим
- Сотрудники Гарвардской медицинской школы выяснили, что темная тема снижает усталость глаз только в условиях слабого освещения.
- Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что черная тема снижает утомляемость в темных помещениях, но ухудшает четкость текста при ярком освещении.
- Темная тема снижает нагрузку на зрение вечером.
- На Android этот интерфейс включается через настройки дисплея или шторку уведомлений, на iOS — в разделе «Экран и яркость».
- Черный фон экономит заряд батареи, особенно на OLED-экранах.
- Работать с темной темой комфортнее в условиях слабой освещенности.
- Светлый режим лучше включать при дневном освещении.
Теперь знаете, как включить темную тему и сделать работу на телефоне и ПК удобнее.
Фото на обложке: Freepik
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