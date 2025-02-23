Темная версия браузера: как активировать и действительно ли она лучше для зрения

Темная тема стала стандартом для многих приложений и устройств. Она помогает сразу в нескольких направлениях: от снижения нагрузки на глаза до экономии заряда батареи. В статье рассмотрим, как темная тема влияет на зрение, какие плюсы она предоставляет пользователям и как настроить её на различных устройствах и платформах.

Что такое темный режим экрана

Это способ изменения цвета интерфейса. Функция становится полезной для зрения в условиях недостаточного освещения.

Он может быть активирован вручную или автоматически, например, в зависимости от времени суток. Режим может быть включен как часть стандартных настроек системы или предложен в качестве дополнительной функции для конкретных программ.

Многие операционные системы и браузеры поддерживают этот режим, предлагая пользователю возможность выбора предпочтительного стиля отображения. Она подходит для использования в вечернее время или ночью, когда яркий свет от экрана может вызывать нагрузку на зрение.

Черный фон стал популярным решением для мобильных устройств и приложений для компьютеров. Современные браузеры предлагают пользователю возможность выбрать тёмную тему, чтобы сделать использование устройства более комфортным. Это особенно актуально для тех, кто часто работает вечером или ночью, а также для людей с повышенной чувствительностью к яркому свету.

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Светлая тема на экране может быть удобной в дневное время, когда внешнее освещение достаточно яркое. При длительном использовании глазные мышцы работают интенсивнее, что может привести к усталости и ухудшению зрения.

Особенности черного интерфейса заключаются в том, что он снижает яркость экрана, что позволяет уменьшить нагрузку на глаза в малоосвещенных помещениях. Вместо яркого белого фона используется темный, часто черный или серый, что позволяет избежать чрезмерного светового излучения, особенно в условиях низкой освещенности.

Многие веб-сайты и онлайн-сервисы также предлагают возможность настройки тёмной темы, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий визуальный стиль в соответствии с их предпочтениями и условиями использования устройства.

Черная тема может быть как системной настройкой, так и индивидуально выбранной для каждой программы, позволяя выбрать подходящий вариант в зависимости от освещенности помещения, времени суток или даже уровня утомления глаз.

Как появился темный режим

Идея началась с первых компьютерных технологий. В эпоху ЭЛТ-экранов (электронно-лучевых трубок) мониторы отображали информацию на черном фоне с яркими символами.

Это было связано с ограничениями технологий того времени. ЭЛТ-экраны работали за счет светящегося фосфора, который не позволял отображать светлый фон без чрезмерных энергозатрат. Черный фон был эффективен в плане использования энергии, но и позволял уменьшить нагрузку на глаза.

Когда на смену ЭЛТ пришли ЖК-экраны, стала актуальна светлая тема с фоном в виде имитации бумаги. Однако яркость дисплеев стала причиной значительного утомления глаз, а работать с устройствами ночью становилось некомфортно.

Решением этой проблемы стало возвращение тёмных интерфейсов в различные операционные системы и приложения.

В 2018 году Apple внедрила черную тему в macOS Mojave, представив возможность переключения между светлым и темным режимами. Это был первый шаг к массовому распространению черных интерфейсов на устройствах.

В 2019 году Google добавил поддержку темной темы в Android 10, что позволило пользователям снизить энергозатраты на мониторах с технологией OLED.

Фото в тексте: Freepik

Темная тема стала не только альтернативой светлому фону, но и стандартной опцией во многих операционных системах, браузерах и мобильных приложениях.

За несколько лет она завоевала широкую популярность, и теперь она задействуется многими ключевыми сервисами, включая социальные сети, мессенджеры, почтовые клиенты и офисные пакеты.

Цвет интерфейса можно сменить в настройках, а также настроить автоматическую смену фона в зависимости от времени суток или уровня освещённости.

Плюсы темной темы

Уменьшает нагрузку на глаза. Одним из ключевых преимуществ темной темы является снижение нагрузки на глаза. Светлая тема сильно напрягает глаза, особенно в условиях низкой освещенности. Для людей, которые проводят значительную часть рабочего времени за компьютером или мобильным устройством, это имеет особое значение. В частности, владельцы интернет-магазинов или специалисты по маркетингу, которые работают с аналитическими данными, часто сталкиваются с необходимостью обрабатывать большие объёмы информации, что требует высокой степени сосредоточенности. Вечером или в условиях низкой освещенности использование темной темы помогает снизить усталость глаз, позволяя работать дольше. Экономит заряд батареи. Для устройств с OLED-экранами темная тема имеет еще одно значительное преимущество — она экономит заряд батареи. Исследования Google показали, что темная тема может уменьшить энергопотребление дисплея на 63% при максимальной яркости. Для бизнесменов, которые часто работают в пути или в местах, где нет доступа к зарядным устройствам, это может быть настоящим спасением. Например, владельцы небольших компаний, которые активно используют смартфоны для управления задачами и общения с клиентами, могут существенно увеличить время автономной работы своего устройства в течение рабочего дня. Снижает уровень синего света. Он влияет на выработку мелатонина — вещества, отвечающего за режим сна. Если синий свет попадает на сетчатку глаз в вечернее время, это может привести к нарушению сна и затруднить засыпание. Темная тема снижает этот эффект, поскольку она уменьшает яркость и количество синего света, особенно в ночное время. Для предпринимателей и офисных работников, которые проводят много времени за компьютером или смартфоном, включение тёмного режима в вечернее время может стать полезным шагом на пути к улучшению качества сна. Создает стильный интерфейс. Черные и серые оттенки делают интерфейс современным и минималистичным. Цветные элементы, такие как кнопки или акценты выглядят ярче и контрастнее. Это придает приложению стильный вид, что может повысить его восприятие пользователями. Специалисты по веб-дизайну и разработке приложений для компаний, работающих в индустрии моды или технологий, могут применять тёмную цветовую гамму для создания привлекательных интерфейсов.

Правда ли, что темная тема в браузерах и приложениях безопаснее для зрения

Точных доказательств этому пока не существует. Светлая тема подходит для использования днем. Черный интерфейс подходит только для того, чтобы снизить сильную яркость в вечерние и ночные часы.

Есть несколько научных работ с изучением влияния:

Исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, показало, что темная тема действительно снижает зрительное утомление, но в условиях низкой освещенности. Исследование было направлено на изучение того, как различные цветовые схемы влияют на восприятие и уровень усталости глаз при использовании электронных устройств. В ходе эксперимента участники пользовались гаджетами с настроенной темной и светлой темами в условиях низкой освещенности, и результаты показали, что при черной теме зрительное утомление уменьшалось, а глаза меньше напрягались. Тем не менее, при ярком свете разница между режимами была практически незаметна. Исследователи пришли к заключению, что тёмный режим наиболее эффективен при недостаточном освещении. Стэнфордский университет в 2018 году провел исследование, чтобы выяснить, как использование черной темы влияет на восприятие текста и сетчатку глаза. В эксперименте участвовали 60 добровольцев, которые использовали устройства с темной и светлой темами в различных условиях освещения. Результаты показали, что черный режим действительно снижал нагрузку на глаза в малоосвещенных помещениях, но также было отмечено, что темная тема может ухудшать восприятие текста в условиях яркого освещения, особенно если экран был недостаточно ярким. Пользователи, которые переключились на черный интерфейс в светлое время суток, отмечали, что у них возникают проблемы с распознаванием мелких деталей и чёткостью текста. В результате проведённого исследования было установлено, что черный режим может не так сильно давить на глаза при определённых условиях освещения в комнате. Еще одно исследование в области «Human-Computer Interaction» (взаимодействие человека с компьютером) было проведено в 2019 году исследователями из нескольких университетов, включая Массачусетский технологический институт (MIT). В ходе исследования было изучено, как различные способы представления информации влияют на восприятие людьми визуальных данных. 200 участников работали с устройствами, заранее настроив светлый или темный интерфейс в разных условиях освещенности. Результаты показали, что темная тема не безопаснее для зрения.

Как включить темную тему

Она стала популярной благодаря мифу о том, что снижает нагрузку на глаза и экономит заряд батареи устройства. Включить темную тему можно в большинстве популярных браузеров. Давайте разберем, как это сделать в различных браузерах.

Google Chrome

Как включить на Windows:

Откройте настройки.

Перейдите в раздел «Персонализация» → «Цвета».

Выберите цвет фона.

Откройте «Системные настройки».

Выберите «Общий».

Установите тему.

После этого Chrome автоматически переключится на темную тему.

Mozilla Firefox

Откройте меню (3 полоски в правом верхнем углу).

Выберите «Настройки» → «Расширения и темы».

Microsoft Edge

Рассмотрим, как настроить фон на ОС Windows:

Откройте настройки Windows и выберите «Цвета».

Установите режим «Темный».

Для macOS:

Следуйте тем же шагам, что и для Chrome — Edge подхватит настройки системы.

Safari

Откройте «Системные настройки».

Перейдите в «Общие».

Выберите «Темная» тема.

На мобильных устройствах

Это удобный способ снизить нагрузку на зрение, особенно в темное время суток, и сэкономить заряд батареи. Рассмотрим, как переключить цвет интерфейса на популярных версиях операционных систем: Android и iOS.

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На устройствах Android цвет интерфейса обычно активируется через общие настройки.

Откройте настройки телефона.

Перейдите в раздел «Экран» или «Дисплей».

Найдите пункт «Темная тема» или «Темный режим экрана».

Включите переключатель.

У некоторых устройств черный интерфейс может быть доступен через шторку уведомлений (потяните вниз экран сверху и найдите иконку).

Чтобы поменять цвет интерфейса на iPhone:

Выберите пункт «Экран и яркость».

В разделе «Внешний вид» выберите «Темный».

Работа с темной темой помогает избежать лишнего напряжения глаз и дольше работать без подзарядки, что важно для длительных переговоров или поездок.

Некоторые предпочитают работать на светлом режиме из-за привычки или удобства чтения при дневном свете.

Закрепим

Сотрудники Гарвардской медицинской школы выяснили, что темная тема снижает усталость глаз только в условиях слабого освещения.

Специалисты Стэнфордского университета выяснили, что черная тема снижает утомляемость в темных помещениях, но ухудшает четкость текста при ярком освещении.

Темная тема снижает нагрузку на зрение вечером.

На Android этот интерфейс включается через настройки дисплея или шторку уведомлений, на iOS — в разделе «Экран и яркость».

Черный фон экономит заряд батареи, особенно на OLED-экранах.

Работать с темной темой комфортнее в условиях слабой освещенности.

Светлый режим лучше включать при дневном освещении.

Теперь знаете, как включить темную тему и сделать работу на телефоне и ПК удобнее.

Фото на обложке: Freepik