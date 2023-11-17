8 способов освободить память на смартфоне Android

Со временем на телефоне накапливается много фото, видео и приложений, а памяти на новые файлы может не хватать. Эти советы помогут освободить пространство.
Как узнать, сколько свободного места осталось?
В настройках каждого устройства Android есть раздел «Хранилище». Там можно посмотреть, сколько свободной памяти осталось в телефоне и что занимает больше всего места. Некоторые устройства также оснащены инструментами для очистки.
- Samsung Galaxy: «Настройки» → «Обслуживание устройства» → «Память».
- Google Pixel и большинство других устройств Android: «Настройки» → «Память».
Здесь занятое пространство разбито по таким категориям, как изображения, видео, аудио, документы и приложения.
На Google Pixel можно освободить место через приложение Google Files, о котором пойдет речь в следующем разделе. Samsung автоматически предлагает на удаление дубликаты и файлы больших размеров.
Освобождаем пространство через Google Files
На некоторых телефонах Android приложение Google Files установлено по умолчанию. В противном случае его можно скачать из Google Play. Одна из наиболее полезных функций — приложение автоматически определяет, какие объекты можно удалить, чтобы освободить место для хранения.
Откройте Google Files и перейдите на вкладку «Очистка» внизу. Отобразится индикатор используемого пространства. Сервис автоматически предлагает удалить такие файлы, как скриншоты, дубликаты и фотографии, которые уже скопированы в Google Фото.
Категория «Ненужные файлы» содержит временные файлы, например кэш приложений. Если их удалить, могут увеличиться расход заряда и использование данных, поскольку их потребуется загружать заново.
В других категориях просто выберите ненужные файлы и удалите их.
Удаляем загрузки на Android
В папке «Загрузки» со временем накапливается много файлов — от мемов до рабочих документов.
Эту папку можно найти в любом диспетчере файлов.
- В Samsung Galaxy это «Мои файлы».
- В Google Pixel предустановлено Google Files.
Затем просто выделите ненужные файлы и удалите их.
Чистим кэш на Android
При использовании приложений на телефон загружаются временные файлы, называемые «кэшем». Это позволяет сервисам работать быстрее и загружаться при слабом подключении к интернету. Чтобы освободить место для хранения, кэш можно удалить, не нарушив при этом работу приложения.
Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения». Отобразится список всех установленных сервисов (чтобы увидеть их все, может потребоваться раскрыть список). Найдите приложение, которое не работает должным образом, и коснитесь его.
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Затем выберите «Память и кэш» или просто «Память». Здесь есть два варианта: «Очистить память» и «Очистить кэш». Выберите второй, и кэш будет сразу удален.
Таким образом можно очистить кэш любого приложения. Мобильные браузеры, такие как Chrome, Edge и Firefox, позволяют сделать это в самом приложении.
Чистим корзину на Android
В отличие от Windows, в Android нет общесистемной «Корзины» — эту функцию выполняют сами приложения.
Менеджеры файлов обычно удаляют мусор через 30 дней, но это можно сделать и вручную.
- Samsung Galaxy: в «Мои файлы» прокрутите вниз до «Корзина». Нажмите «Изменить», выберите ненужные объекты и коснитесь значка корзины, чтобы удалить их навсегда.
- Google Files: в левом верхнем углу откройте меню → «Корзина». Выделите отдельные или сразу все файлы и нажмите «Удалить».
Удаляем неиспользуемые приложения
Приложения также занимают много места на устройстве. Если вы больше не пользуетесь каким-либо сервисами, стоит удалить их.
Это можно сделать через Google Play: коснитесь иконки профиля и выберите «Управление приложениями и устройством». Перейдите на вкладку «Управление», установите галочку рядом с приложением, которое нужно удалить, и коснитесь значка корзины в правом верхнем углу.
Перемещаем фото и видео в облако
Если удалять больше нечего, а места по-прежнему не хватает, возможно, стоит обратиться к облачным сервисам, где можно хранить резервные копии файлов, например Google Фото, Dropbox и OneDrive.
Но у таких сервисов есть и недостатки: они предоставляют бесплатно лишь определенный объем хранилища, а ваши файлы хранятся у третьей стороны, что не всегда безопасно.
Добавляем карту памяти
Некоторые устройства Android позволяют расширить хранилище с помощью карты памяти. Если на вашем телефоне есть слот для Micro SD, на нее можно переместить файлы и даже приложения, чтобы освободить больше места во внутренней памяти.
Фото на обложке: Unsplash
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