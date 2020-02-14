6 разделов в term sheet, на которые нужно обратить особое внимание стартапу

Издание Business Insider провело интервью с экспертами, включая предпринимателей, инвесторов и юристов, а также проанализировало несколько гайдов, чтобы сделать список рекомендаций для стартапов. Вот шесть пунктов, на которые стоит обратить особое внимание при работе с term sheet:

Юристы и венчурные инвесторы не славятся своим умением писать простым языком. Показательный пример: terms sheets. Сложный и запутанный опыт с этими соглашениями побудил одну британскую инвестиционную фирму задуматься о том, как будет выглядеть понятный term sheet — но шансы получить что-то подобное у стартапа невелики.

Company Valuation (Оценка компании)

Первым делом нужно убедиться, что оценка действительно соответствует состоянию вашего стартапа. Слишком высокая оценка кажется привлекательной, но может плохо отразиться на растущей компании — в конце концов, это повышает уровень ожиданий и может затруднить поиск будущих инвесторов, которые будут готовы купить вас по такой цене.

Кроме того, оценка зависит не только от суммы вложенных средств, но и от доли, которую вы продаёте. В некоторых случаях меньшие инвестиции могут привести к более высокой оценке, если учитывать долю инвестора в капитале.

Например, $50 000 за 10% вашей компании приводят к оценке в $500 000, а инвестиции в размере $30 000 за долю в 5% — к $600 000.

Ни одна из оценок не является «правильной», поэтому вам придется самим понять, какая сделка лучше подходит для вашего бизнеса.

Option Pool (Пул опционов)

Ваш «пул опционов» — это капитал, зарезервированный для ваших сотрудников. Другими словами, это количество акций, которые вы сможете использовать для найма работников и выплаты компенсаций. Опционы могут быть ценным инструментом в привлечении талантов, когда вы не можете позволить себе платить большую зарплату.

Размер пула опционов обычно составляет от 10% до 20% от общего количества акций и влияет на оценку стартапа. И так же, как в случае с оценками, больше не обязательно означает лучше. Выбирайте тот вариант, который соответствует текущим потребностям бизнеса и вашим целям.

Board Seats and Voting Rights (Места в совете директоров и право голоса)

Хороший инвестор привносит в компанию гораздо больше, чем просто деньги, а умный основатель будет открыт к его советам и опыту. Но такие отношения могут принимать самые разные формы, и в этом разделе они превращаются в официальное соглашение.

Привилегии, такие как право голоса и место в совете директоров, могут продемонстрировать, насколько серьезно вы относитесь к вкладу инвестора в рост вашей компании. Но уровень контроля, который вы ему даёте, зависит от вас. Тщательно оцените, как эти ранние решения повлияют на бизнес при масштабировании.

И что бы вы ни делали, убедитесь, что количество голосов нечётное, чтобы избежать тупиковых ситуаций.

Liquidation preference (Распределение денег в случае ликвидации)

Bad things happen. В этом разделе описывается, в каком порядке компания рассчитывается со своими акционерами, если случается что-то плохое. Если бизнес терпит неудачу, держатели облигаций и кредиторы, которые предоставили вам обеспеченный заём, первыми получают свои деньги.

После этого владельцы привилегированных акций имеют право вернуть сумму, равную сумме их инвестиций, раньше всех остальных. Это может означать, что сотрудники и ранние инвесторы ничего не получат.

Возможно, вы сможете договориться о соглашении, более выгодном для вашей компании. Вам следует убедиться, что структура сделки не ставит вашу команду (и вас лично) в невыгодное положение.

Ratchet mechanism (Храповой механизм)

Они все чаще встречаются в венчурных сделках, особенно со стартапами с недоказанной бизнес-моделью. Храповый механизм существует для защиты инвесторов с помощью привилегированных акций в случае, если компания станет публичной по оценке ниже согласованной.

Например, Renaissance Capital подсчитал, что если бы WeWork стал публичным в сентябре при рыночной капитализации менее $14,5 миллиардов, им пришлось бы выпустить для акционеров Softbank акций стоимостью более чем $400 миллионов.

Помните первый пункт о важности правильной оценки для компании? Это один из примеров того, как слишком высокая оценка может иметь негативные последствия в дальнейшем.

Closing Conditions and Deadline (Условия закрытия сделки и сроки)

Не забывайте про эти пункты: они говорят о том, сколько времени у вас есть, чтобы рассмотреть предложение, и какой due diligence вы должны провести, чтобы закрыть сделку.

Обратите внимание на любые ограничения, связанные с конфиденциальностью и эксклюзивностью информации, и ваши права и обязанности в случае, если сделка всё же не состоится.

Источник: Business Insider

Фото на обложке: Flamingo Images, Shutterstock