Кризисная ситуация: четыре типичных конфликта стартапа с инвестором. Что делать?

Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, рассмотрит наиболее распространенные причины конфликтов между основателями и инвесторами и расскажет, на что обратить внимание, чтобы минимизировать риски появления спорных ситуаций.

Почти каждый стартап задается вопросом, развивать собственный бизнес своими силами или же заручиться поддержкой инвестора, передав ему долю в компании и часть управленческих функций? Однако привлечение новых игроков к руководству стартапом — это всегда риск.

Правильное юридическое оформление договоренностей между основателем и инвестором крайне важно для нормального функционирования и успешного развития стартапа. Зачастую фаундер не уделяет должного внимания документам, которые подписывает в рамках инвестиционной сделки, торопясь получить заветное финансирование.

Вот основные документы, регулирующие отношения между основателем стартапа и его инвестором:

соглашение об основных условиях инвестиционной сделки (term sheet) — отражает основные договоренности относительно правовых и финансовых параметров предстоящей сделки;

(term sheet) — отражает основные договоренности относительно правовых и финансовых параметров предстоящей сделки; соглашение о правах инвесторов (investors' rights agreement) — устанавливает полномочия инвесторов, в том числе по вмешательству в бизнес;

(investors' rights agreement) — устанавливает полномочия инвесторов, в том числе по вмешательству в бизнес; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО или акций (stock purchase agreement (SPA) — закрепляет переход к инвестору права собственности на долю в компании;

(stock purchase agreement (SPA) — закрепляет переход к инвестору права собственности на долю в компании; учредительные документы (certificate of incorporation) — служат основанием для деятельности стартапа и отражают его основные юридические принципы;

(certificate of incorporation) — служат основанием для деятельности стартапа и отражают его основные юридические принципы; договор об осуществлении прав участников ООО или акционерное соглашение (shareholders agreement (SHA) — регулируют вопросы корпоративного управления между учредителями (акционерами).

Недостаточное внимание к таким документам, скорее всего, вызовет спорные вопросы внутри компании, что неизбежно приведет к конфликтам, ведь интересы основателя и инвестора могут разойтись во многом: в распоряжении прибылью, корпоративном управлении, привлечении новых инвесторов, выходе из бизнеса.

Вот четыре распространенные причины конфликта между основателем стартапа и его инвестором.

Распределение прибыли

Как правило, основатель хочет направить большую часть прибыли на дальнейшее развитие стартапа: создать новый продукт, увеличить рынок сбыта уже выпускаемого продукта, нарастить клиентскую базу, приобрести основные средства. А вот инвестор далеко не всегда нацелен на дальнейшее развитие компании, но при этом всегда желает получить дивиденды от вложенных средств.

Например, соучредитель американской фирмы OSS Cube по разработке программного обеспечения столкнулся с проблемой разных взглядов на бизнес.

Довольно быстро ему удалось найти инвестора для финансирования проекта в eCRM — ValueOne Infotech, но финансовый партнер напрочь отказывался предпринимать любые рискованные шаги. «Каждый раз, когда мы обсуждали необходимость расширения нашего стартапа, он говорил о том, насколько это рискованно», — вспоминает основатель компании.

Их амбиции и мышление относительно риска совершенно не совпадали, и в конце концов фаундер не захотел иметь дело с инвестором, постоянно накладывающим право вето. Окончательным неутешительным итогом стала продажа бизнеса.

Решение

Чтобы свести к нулю риски такого конфликта, на этапе переговоров о вхождении в проект фаундеру нужно обсудить с потенциальным инвестором, к каким целям стремятся обе стороны инвестиционной сделки.

Вопросы, связанные с распределением прибыли, можно урегулировать сначала в соглашении об основных условиях инвестиционной сделки, отразив в документе план использования инвестиционных средств. А далее в устав компании можно внести изменения, связанные с условиями, порядком и сроками распределения прибыли.

«Тонкости» корпоративного управления

Как правило, цель прямых (в отличие от портфельных) инвестиций в стартап — не только извлечение прибыли от вложенных средств, но и непосредственное участие инвестора в корпоративном управлении компанией.

Причиной кризиса и даже гибели многих бизнес-проектов нередко оказывается конфликт, связанный с вопросами корпоративного управления. Камнем преткновения здесь становится вопрос о компетенциях исполнительного органа (генерального директора или совета директоров) и контроле над ним. Ведь именно от этих факторов зависит контроль над всей операционной деятельностью компании.

Примеров такого конфликта множество как в зарубежной, так и в российской инвестиционной практике.

Недавний случай затронул известную компанию «Банки.ру». В ее руководстве произошел акционерный конфликт: основатель портала и его акционер Филипп Ильин-Адаев в своем декабрьском посте на Facebook утверждал, что его и другого акционера — супругу Елену Ищееву (вместе им принадлежит 60%) пытается «выжить» из бизнеса третий акционер — фонд Russia Partners (40%), который подконтролен американской компании Siguler Guff & Company.

Для достижения своей цели, как пишет фаундер, конкуренты используют контроль над генеральным директором компании Динарой Юнусовой. Конец этой громкой истории еще далеко.

Решение

Чтобы избежать такого конфликта, на этапе переговоров с потенциальным инвестором о его вхождении в стартап необходимо поднять некоторые вопросы.

Кто в компании будет отвечать за операционную деятельность: генеральный директор или совет директоров?

Каков будет порядок их назначения/отстранения или формирования/роспуска?

Каковы будут их компетенции?

Будут ли основатель стартапа и его инвестор избираться на эти должности лично, или же будут приглашаться сторонние профессионалы, например, независимые директора?

Например, вопросы, связанные с порядком назначения и отстранения генерального директора, можно урегулировать в договоре об осуществлении прав участников ООО или акционерном соглашении.

Привлечение новых инвесторов

Логично, если на определенном этапе развития бизнеса встает вопрос о привлечении дополнительного финансирования, но решение основателя о выходе на следующий раунд инвестиций и, соответственно, переговоры с новым инвестором могут породить конфликт с первоначальным инвестором.

Алексей Гирин, управляющий партнер Starta Capital, утверждает, что к стартапу в случае его успешности обязательно подключаются новые инвесторы. Доли «старых» учредителей (акционеров), в том числе основателей, при этом начинают размываться, иногда значительно. Такая практика обычно заставляет начинающих инвесторов нервничать. Но лучше смириться с таким положением вещей заранее, иначе дело может дойти до конфликта.

Чтобы примерно представить, к каким последствиям для компании может привести конфликт интересов между учредителями (акционерами), достаточно обратиться к опыту известной корпорации JPMorgan.

В конце 2015 года она продала ПО под названием Good Technology фирме BlackBerry за сумму $425 млн. Претензии акционеров вызвало то, что еще за несколько месяцев до сделки Good Technology оценивался в более чем $1 млрд, но после лета 2015 года на фоне финансового кризиса JPMorgan предпочла побыстрее избавиться от проекта.

Естественно, далеко не все инвесторы были в восторге от решения, не согласованного с ними до конца, поэтому разразился скандал. JPMorgan удалось погасить конфликт только после того, как компания заключила сделку с акционерами на сумму в $35 млн.

Решение

Чтобы не допускать подобных конфликтов, необходимо на этапе переговоров о вхождении в стартап обсуждать с каждым потенциальным инвестором условия и порядок привлечения дополнительного финансирования и, соответственно, вхождения в бизнес новых участников.

Эти вопросы можно урегулировать в соглашении о правах инвесторов, закрепив в документе, например, право инвестора на преимущественную покупку доли в компании по цене и на условиях предложения ее другим лицам.

Выход инвестора из бизнеса

Порой инвестор считает, что стартап достиг хорошего уровня развития и неплохих финансовых показателей, хочет выйти из бизнеса и получить прибыль от своих вложений. Но такая точка зрения может не совпадать с мнением основателя и его планами на развитие бизнеса.

Бывают и обратные ситуации, где инвесторы не хотят расставаться с прибыльным проектом, а основатель стартапа, напротив, хочет его продать. В таком случае передача прав на бизнес рискует превратиться в бесконечный сериал. Так и произошло с одним из основателей американского стартапа из Кремниевой долины, рассказавшем свою историю на условиях анонимности.

Изначально его инвесторы возражали против продажи своей доли, а затем, согласившись на передачу прав, продолжали названивать покупателю и спорить об условиях сделки. Они также настаивали на условиях, которые фаундер считал несправедливыми и совсем не выгодными.

«Сначала они не хотели продавать свою долю, потому что считали сумму сделки недостаточной. Но в конце концов наши инвесторы включились в переговоры, попутно пытаясь выторговать больше денег и фактически оскорбляя покупателей», — посетовал фаундер.

Бизнес в итоге все же удалось продать, но ценой огромного объема потраченных нервов и времени для всех сторон сделки.

Решение

Чтобы предотвратить такой конфликт, еще на этапе переговоров о вхождении в стартап основателю нужно обсудить с потенциальным инвестором вопросы его выхода из бизнеса, а также совместной продажи компании.

Эти вопросы можно урегулировать в соглашении об основных условиях инвестиционной сделки, указав в документе на сроки, форму и порядок планируемого выхода из инвестиции или же совместной продажи бизнеса.

Как получить максимум

Оговаривайте с инвестором, каков уровень его ожиданий от проекта, готов ли он инвестировать в бизнес для его масштабирования, брать на себя риски и прочее.

Позаботьтесь о том, чтобы, когда ваш стартап превратится в прибыльный бизнес, инвесторы не оставили вас у разбитого корыта, отстранив от управления проектом.

Обсудите с инвестором возможность, условия и порядок привлечения в стартап дополнительного финансирования.

Договоритесь, каковы будут условия и порядок выхода инвестора из проекта или же совместной продажи бизнеса.

Всегда закрепляйте любые достигнутые договоренности в соответствующих документах. Не доверяйте никаким устным соглашениям — они почти не имеют юридической силы.

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