Новый конкурент Илона Маска: что известно о производителе электромобилей Fisker Inc.

Во главе автомобильных компаний можно встретить отцов и сыновей, а также братьев и сестер. Но Fisker Inc. стала первой компанией, которую основала и возглавила пара супругов — Гита Гупта-Фискер (CFO) и ее муж Хенрик Фискер (CEO). И Tesla Илона Маска, похоже, может уступить ей первенство на рынке электромобилей.

Fisker Inc. была запущена в 2016 году. Всего за пять с небольшим лет основателям удалось привлечь $1,2 млрд финансирования и провести IPO на американском фондовом рынке.

Фискеры: чем занимались до Fisker Inc.

Хенрик Фискер (58 лет) — датско-американский автомобильный дизайнер. Первую известность он приобрел в 1999 году, когда придумал дизайн автомобиля BMW Z8 Roadster для фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало».

В начале 2000-х годов Фискер управлял дизайн-студиями Aston Martin. В 2007 году он стал одним из первых консультантов по дизайну для будущей Tesla Model S (позднее Tesla безуспешно пыталась засудить его за нарушение контракта).

В том же году Фискер основал Fisker Automotive, которая создала один из первых в мире гибридный автомобиль Plug-In под названием Karma, оснащенный двумя двигателями — бензиновым и электрическим.

На раннем этапе Fisker Automotive заручилась поддержкой влиятельных спонсоров, в том числе венчурного фонда Kleiner Perkins, и привлекла внимание прессы благодаря элегантному дизайну Karma. В 2009 году компания даже получила недорогой федеральный кредит в размере $529 млн на разработку будущих электрокаров.

Однако успех был недолгим. Karma, который стоил свыше $100 тысяч, столкнулся с рядом проблем: неисправностью аккумуляторов, техническими сбоями и даже ураганом, уничтожившим целую партию автомобилей.

Fisker Automotive обанкротилась в 2013 году, а ее активы купил китайский промышленный гигант Wanxiang Group. Сейчас компания называется Karma Automotive, а гибридные автомобили Фискера продаются под брендом Revero.

Фото в тексте: Fisker Inc.

Гита Гупта-Фискер (47 лет) родилась в Индии, а сейчас имеет британское и американское гражданства. Она переехала в Великобританию, чтобы обучаться на магистра в Кентском университете в Кентербери. В 2001 году Гупта-Фискер получила докторскую степень в области биотехнологий в Кембриджском университете. А в 2004 году она окончила престижную стипендиальную программу Newton.

После этого Гупта-Фискер начала карьеру в сфере международных инвестиций, проработав несколько лет в британском конгломерате Lloyds Banking Group. В 2011 году, во время поездки в Лондон, она познакомилась с будущим мужем незадолго до того, как положение его компании Fisker Automotive начало ухудшаться. Они поженились в 2012 году.

Как работает Fisker Inc. и что производит

В рамках новой компании Фискер работает в тесном сотрудничестве с инженерами: контролирует дизайн, функции и характеристики автомобилей, а также разрабатывает будущие модели. Гупта-Фискер оптимизирует стоимость продукта: отвечает за финансы, налоги, взаимодействие с инвесторами и переговоры с поставщиками.

В 2022 году Fisker Inc. планирует выпустить электрический кроссовер Fisker Ocean в США и Европе. Пятиместный автомобиль должен привлечь покупателей не только элегантным дизайном и наличием переработанных материалов, но и доступной ценой.

Базовая стоимость Fisker Ocean составляет около $38 тысяч (до применения федеральных и штатных льгот, которые могут снизить ее примерно на $10 тысяч). Кроссовер предлагает более просторный салон по сравнению с Tesla Model Y, но при этом дешевле его более чем на $12 тысяч.

В 2021 году Фискеры также встретились с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить производство экологичной версии Popemobile (автомобиля, разработанного специально для публичных поездок Папы Римского). Он будет создан на базе Fisker Ocean и, согласно плану, будет доставлен в Ватикан в конце текущего года.

«Мы лидируем с точки зрения дизайна. Нет ни одного другого автопроизводителя, который выпускает более красивые машины», — утверждает Гупта-Фискер.

Гупта-Фискер добавляет, что они извлекли уроки из прошлого опыта. К примеру, пара стремится владеть большой долей Fisker Inc., чтобы контролировать ее развитие. Ранее у Фискера не было такой возможности: большая часть Fisker Automotive принадлежала инвесторам, в том числе государственному инвестиционному фонду Катара и известным венчурным капиталистам из Кремниевой долины.

Фискеры называют Fisker Inc. «цифровым производителем автомобилей». С целью снижения расходов компания занимается аутсорсингом производства большинства основных компонентов, в том числе аккумуляторов и электродвигателей. Она сотрудничает с крупнейшим в мире производителем электроники Foxconn и одним из крупнейших в мире производителей автокомплектующих Magna.

Контракт с Magna, которая также сотрудничает с BMW, Daimler, Jaguar Land Rover и Toyota, был заключен в октябре 2020 года. В рамках сделки она получила 6% акций Fisker Inc. Magna занимается производством кроссовера Fisker Ocean на своем заводе, расположенном в городе Грац, Австрия.

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Фото на обложке: Green Car Reports

